Pilar García Muñiz: “Sánchez ha hecho un intercambio de cromos, pero los 22 ministerios ahí siguen”

Bueno, ¿se saben ya los nombres del Gobierno de la recuperación? Así es como ha calificado Pedro Sánchez, la remodelación de su Ejecutivo. Hay que reconocerle el mérito de manejar como nadie el factor sorpresa porque yo creo que nadie, en las quinielas, hubiera acertado loscambios de Sánchez y el equipo con el que va a afrontar el resto de la legislatura.

Es evidente que tras la gestión de la pandemia y la concesión de los indultos, el presidente del Gobierno apuesta ahora por la agenda económica. De ahí el ascenso de Nadia Calviño a vicepresidenta primera, tendrá que gestionar los fondos europeos y liderar las reformas comprometidas. Calviño está considerada la garante de la ortodoxia económica dentro del Ejecutivo de coalición, en el que coexisten distintas posturas sobre asuntos claves como el salario mínimo profesional o la reforma laboral.

Han sido siete los ministros sacrificados más el jefe del gabinete, los que más desgaste han sufrido y en muchos casos los que más polémicas también han acumulado.

Pero entre los salientes, lo que más ha llamado la atención es que prescinde de su núcleo duro, de sus colaboradores más fieles como lo han sido Carmen Calvo, Jose Luis Ábalos y el todopoderoso Iván Redondo, creador de gran parte de sus estrategias. Estuvieron al lado de Sánchez en su resurgir tras ese comité federal en el que todos pensaban que era ya un cadáver político. Le apoyaron en su lucha con Susana Díaz en las primarias y estuvieron junto a él cuando llegó a la Moncloa. Pero ya ven que para Pedro Sánchez nadie es imprescindible, ni siquiera su gente más cercana. Otro ejemplo, el ministro de Justicia .encargado del marrón de los indultos. Pues, una vez que los ha tramitado y concedido, Sánchez también prescinde de él.

La verdad que todos estos cambios son una autoenmienda a la totalidad de su propio Gobierno. No dice mucho de la confianza que tenía en su propio Ejecutivo, especialmente ahora que todas las encuestas reflejan el auge del centro derecha y lo dificíl que lo tendría Sánchez para ganar unas nuevas elecciones. De ahí su cambio de rumbo.

Desde la oposición,Pablo Casado pide adelanto electoraly pone el foco directamente en el presidente del Gobierno.

El que también se ha pronunciado en las últimas horas sobre los cambios en el Gobierno ha sido el presidente catalán, Pere Aragónes. Dice que a él le da igual el intercambio de cromos, él lo que quiere con unos u otros sentados en el Consejo de Ministros es que se cumpla la agenda pactada. Recuerda que en septiembre se va a celebrar la Mesa de Diálogo a la que llevarán la amnistía y la autodeterminación. Vamos, que mantienen sus exigencias, conscientes además de la debilidad del gobierno de Sánchez y de lo mucho que necesita sus apoyos.

Y les decía antes que en este volantazo que ha dado Sánchez tira por un lado hacia la agenda económica pero, por otro también hacia el PSOE.

Y aquí son claves dos nombramientos. El primero el de Óscar López como nuevo jefe de gabinete en lugar de Redondo. Ya fue secretario de organización del PSOE en la etapa de Rubalcaba.

Y también el de Félix Bolaños, puntal del PSOE de Madrid, que pasa a ser el hombre fuerte del Gobierno. Hasta ahora, había trabajado siempre en la sombra en Moncloa y se le habían encomendado tareas tan sensibles como la negociación para formar el gobierno de coalición o la exhumación de Franco.

Con estos nombramientos Sánchez busca su reconciliación con Ferraz después de una época de cierta desconexión con el aparato del partido, especialmente por el poder que fue concediendo a Iván Redondo y que no compartían muchos barones socialistas.

Bueno, los nuevos ministros van a jurar o prometer sus cargos esta mañana a partir de las 9 ante el Rey en Zarzuela

Mañana celebrarán ya su primer Consejo de Ministros donde estarán también los miembros de Podemos, porque a estos no les ha afectado la crisis de Gobierno. ¿Curioso, no?

Y es que esta remodelación ha servido también para confirmar algo que ya sabíamos, que no estamos ante un gobierno de coalición que debería tener un objetivo común. En realidad son dos ejecutivos con sus propios intereses.Y sobre Podemos, es más que evidente que Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de control. Los necesita para seguir en Moncloa y ya ven que ni los roza.

Tenía además una ocasión de oro para acortar la mastodóntica estructura del ejecutivo que nadie entiende. Ha hecho un intercambio de cromos pero, los 22 ministerios ahí siguen. Mantiene el Gobierno más sobredimensionado de la historia y el de mayor gasto en ministros y asesores.

Mientras, ayer el precio de la luz llegaba a otro máximo histórico. Usted y yo a pagar pero, el Gobierno sigue despilfarrando dinero en algunos ministerios que se han demostrado que carecen de eficacia y de sentido.

Y mientras laincidencia del coronavirus sigue subiendo en nuestro país, está ya en los 316 casos por cada 100 mil habitantes, una cifra que se dispara hasta los 1.047 casos si nos fijamos sólo en los jóvenes de entre 20 y 29 años.

Con este panorama, Francia y Bélgica ya han recomendado que no se viaja a España y, Alemania ha declarado a todo nuestro país como zona de riesgo. Los alemanes que nos visiten cuando vuelvan a casa tendrán que guardar una cuarentena obligatoria, salvo que estén vacunados con pauta completa, presenten una PCR negativa o haya pasado la enfermedad.

El último mazazo nos lo ha dado esta noche Marruecos que también nos ha metido en su lista negra.

Todo esto, sin duda, va a tener un efecto muy negativo en el sector del turismo que espera un gran número de cancelaciones en los próximos días.

De ello vamos a hablar a partir de las 8:30 de la mañana con la ministra de Turismo,Reyes Maroto, ella es una de las que mantiene su cartera tras la remodelación del gobierno.

Hace 52 años, David Bowie publicó esta canción, 'Space Odity' en plena carrera espacial entre EE. UU. y la Unión Soviética.

Ahora, la carrera la han protagonizado varios millonarios que entre sus caprichos estaba realizar el primer vuelo comercial al espacio.

Competían el fundador de Amazon, Jeff Bezos; el dueño de Telsa, Elon Musk y. el empresario británico Richard Branson, que es quien finalmente ha ganado.

Con 70 años se ha convertido en el primer turista espacial que viaja además en su propia nave. Lo ha hecho acompañado de cinco astronautas. Con esa nave espacial han alcanzado los 80 kilómetros de altura y durante cuatro minutos han alcanzado el estado de ingravidez.

El multimillonario británico compartía un vídeo en sus redes sociales, donde mostraba su emoción por haber hecho realidad su sueño. Branson invita a soñar desde el espacio.

