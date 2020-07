Muñiz: "El Gobierno juega a dos bandas: presiona a PP y Cs para que apoyen sus cuentas y negocia con ERC"

Audio

Bienvenidos a 'Herrera en COPE'. Estrenamos mes. Hoy es miércoles 1 de julio. Crucen los dedos porque hoy se han abierto las fronteras de la Unión Europea, lo que significa que empezarán a llegar turistas, no sólo de Europa, que esos ya lo podían hacer desde hace un par de semanas, sino de otras partes del mundo.

¿Hay temor a los rebrotes? Pues claro que lo hay y, por eso, les decía yo que crucen los dedos porque inevitablemente van a entrar casos positivos de coronavirus a través de nuestros aeropuertos. Y no hablo solo de los españoles, sino de los de toda Europa. Y ya saben lo rápido que se mueve el virus…

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL COMPLETO DE GARCÍA MUÑIZ

Pero nos guste o no, este paso había que darlo porque no podemos permanecer cerrados hasta que haya una vacuna y no haya, por tanto, riesgo. Ninguna economía podría soportar algo así. Y la nuestra especialmente saben que depende del turismo.

APERTURA DE FRONTERAS

Lo cierto es que las negociaciones en la Unión Europea han sido muy complicadas, han provocado mucho retraso, tanto que España ya ha anunciado que no tiene tiempo para implantar esta medida hoy miércoles, así que esa apertura de las fronteras exteriores en nuestro país se hará efectiva mañana jueves o el viernes.

La apertura de las fronteras de la UE pone de nuevo en la picota los controles que se están haciendo en los aeropuertos. Ya saben que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid está pidiendo un nuevo protocolo para el aeropuerto de Barajas porque considera insuficientes los controles que ha establecido el Gobierno. Temen que Barajas se convierta de nuevo en la gran puerta de entrada del virus y piden que se exija una prueba PCR a los viajeros en sus países de origen justo antes de volar.

De momento saben que son 15 los países que pueden entrar en la Unión Europea. Entre ellos Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur.. Marruecos o China, aunque en estos dos últimos casos solo podrán entrar en España si ellos dejan pasar a los españoles. Esto es un intercambio de cromos.

Se quedan fuera 160 países. Algunos muy importantes y con gran presencias de turistas en nuestro país como son Rusia o EE.UU. Si es cierto que cada 15 días se va revisar la situación epidemiológica de cada país y, en caso de que esa situación mejore, se estudiaría levantar el veto.

Hoy además España y Portugal van a reabrir sus fronteras en un acto en el que estarán el Rey Felipe y Pedro Sánchez y, por parte del país luso, Marcelo Rebelo de Sousa y Antonio Costa.

NUEVOS FOCOS DE CORONAVIRUS

Y, mientras, seguimos hablando de nuevos brotes de coronavirus repartidos por toda nuestra geografía. Son 51 focos desde que comenzó la desescalada como ha contado el ministro de sanidad Salvador Illa.

De esos 51 focos preocupan especialmente 11. Las regiones más afectadas son Andalucía, Aragón y Cataluña …

Los últimos focos que hemos conocido se sitúan en un publeo de Albacete, Tarazona de la Mancha, donde 5 personas han dado positivo tras una reunión familiar. Ojo que esto ya empieza a ser habitual. Sin ir más lejos en Ibiza hay un caso similar, otros 7 contagiados también después de encuentro con la familia.

Y en Barcelona se han detectado cuatro nuevos casos en un matadero. En los datos diarios que ofrece Sanidad ha informado de 99 contagios y 9 fallecidos en las últimas 24 horas.

Por cierto, saben que hasta ahora Asturias era la única comunidad libre de coronavirus. No ha tenido casos en las dos últimas semanas.... Salvador Tranche es médico en Oviedo y nos ha dado su opinión, nos ha contado cuál está siendo la clave para esquivar al virus.

En las últimas horas tampoco se han sumado nuevos casos positivos en La Rioja, lo que es una buena noticia...

EL DESPLOME DE LA ECONOMÍA

La que no es tan buena tiene que ver con la tremendas caída de nuestra economía un 5,2 por ciento en el primer trimetre del año. Y eso que ese dato no recoge el impacto de los meses más duros de la pandemia. No hay precedentes de una caída similar en toda la serie histórica que registra el Instituto Nacional de Estadística.

Por si esto fuera poco las previsiones que ha publicado en su informe anual el Banco de España tampoco son nada buenas. Y frente a ello propone subir impuestos, como el IVA o los carburantes, no revalorizar las pensiones con el IPC y hacer recortes para frenar la deuda…Bueno, exactamente no habla de recortes, que ya saben que es una palabra tabú, habla de reformas profundas…

Además, propone que los ERTES se puedan compatibilizar con otros trabajos y sobre ingreso mínimo vital dice que es una buena medida para evitar la pobreza pero al mismo tiempo puede desincentivar la búsqueda de empleo y favorecer la economía sumergida.

Pero para salir de esta crisis, para el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se necesita algo fundamental: unidad

Amplios consensos y, además, de manera urgente. Casi nada. Bueno, no sabemos si un primer paso para esa unidad es el pacto que PSOE y PP que parece que van a alcanzar en materia de sanidad y que van a votar esta mañana en la Comisión de Reconstrucción del Congreso.

¿Será éste el primero de una serie de acuerdos entre las principales fuerzas de nuestro país o es solo un espejismo?

Pues eso que suena bien, ese anhelo de pactos que hay y que, además, reclama gran parte de la ciudadanía. Se desvanece cuando escuchamos a la portavoz del Gobierno, Maria Jesus Montero, que el ejecutivo mantiene la mesa de Diálogo con los independentistas.

NADAR Y TENDER LA ROPA

La mesa de Diálogo se mantiene con ERC, pero al mismo tiempo María Jesús Montero pone el foco sobre el PP, al que le pide su apoyo en los presupuestos porque dice que es inviable seguir con las cuentas de Montoro. Unas cuentas de 2018. En esto tiene toda la razón. Se necesitan unos nuevos presupuestos. Pero no dice nada del juego a dos bandas del Gobierno: presiona a PP y Cs para que apoyen las cuentas mientras negocia con los independentistas. Esto es lo que se llama nadar y guardar la ropa.

De lo que tampoco ha dicho mucho la portavoz del gobierno es del caso Dina o, para muchos ya, el caso Iglesias. Echa balones fuera sobre este asunto que seguro va a ser el culebrón del verano y que deja cada vez más solo al vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, que tarde o temprano tendrá que dar algún tipo de explicación en el Congreso, como le están pidiendo PP y Ciudadanos, o quién sabe si en sede judicial.

J.J. Guillén

Antes les decía que 9 personas han muerto en las últimas 24 horas en nuestro país como consecuencia del COVID. La cifra oficial es algo mas de 28 mil, maunque la real está por encima de las 40 mil. Pues a todas ellas desde Galicia se les quiere rendir homenaje con el sonido de las gaitas.

Es el gaitero Bieito Romero, en la catedral de Ourense. Cada mañana a las 11:30 y durante un año entero va a hacer esto que están escuchando. Tocará su gaita en memoria de todos los fallecidos por esta pandemia. Su objetivo es lanzar un mensaje de solidaridad a todo el mundo a través de un lenguaje que traspasa fronteras: el lenguaje de la música .