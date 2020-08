Las verdaderas intenciones de Sánchez para ampliar el Estado de Alarma, entre lo mejor de ‘Herrera en COPE’

Durante unos cuantos meses, en plena primera oleada del coronavirus, todo en nuestro país se paralizó. También la política. Durante varias semanas los diputados no tuvieron la obligación de acudir a su puesto de trabajo, ya que las puertas de la Cámara baja se encontraban cerradas por el 'decretazo' que aprobó el Gobierno primero en Consejo de ministros y después en el Congreso.

Es ahí donde se sitúa y encaja el mando único, una herramienta que ha servido al Gobierno para tomar todas las decisiones acerca de coronavirus. Una ayuda legal que sirve para agilizar los trámites pero asimismo, nos dejaba a todos en las manos de pocas personas, que podían hacer prácticamente todo bajo esta arma legal.

La nueva mayoría de Sánchez

A este respecto se ha referido en esta ocasión Carlos Herrera.El director de 'Herrera en COPE' ha entrado a valorar las diferentes prologas que el Gobierno ha ido aprobando con esa 'nueva mayoría' que Sánchez ha conseguido formar con PNV, Ciudadanos, Podemos, Coalición Canaria y deja fuera a ERC y a PP.

A este respecto, Herrera se ha visto sorprendido por la actuación de Ciudadanos y de su recién elegida presidenta, Inés Arrimadas. Con los apoyos de sus parlamentarios Sánchez ha podido sacar adelante diferentes propuestas, aunque en más de una ocasión esta le ha salido cara a Sánchez porque la falta de apoyo por parte de los soberanistas ha provocado que tenga que sentarse semanalmente con Arrimadas.

La advertencia de Herrera

A este respecto, el director de 'Herrera en COPE', ha querido dejar claro cuáles son los planes del Gobierno, y en especial, de Sánchez, al no verse obligados a ir al Congreso.

"El gobierno quiere que dure la alarma un mes, porque oiga esto de ir al parlamento... no, no no... Ahí le cabe incluso hasta la negociación de Presupuestos con Estado de Alarma", ha explicado, y después ha lanzado la advertencia: "Tiene un mes para manejar todo lo que quiera, prevaricar a gusto y ocultar lo que quiera, como lo está haciendo ya". Sánchez, ha avisado a los oyentes, "ha encontrado la manera de no tener que ir al Congreso", y por todo esto ha querido referirse a los apoyos de Arrimadas para avisarle de que "los socios de Pedro Sánchez siguen siendo los mismos".

