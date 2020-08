Las vacaciones de Carlos Herrera: estos han sido los lugares visitados por el comunicador de Herrera en COPE

Carlos Herrera siempre tiene un curso radiofónico cargado de compromisos: grandes entrevistas, programas inolvidables, viajes al centro de la noticia… Sin embargo, este 2020 también ha sido diferente para él. Al igual que todos, el coronavirus ha marcado, de alguna forma, la temporada.

No obstante, el líder de 'Herrera en COPE' no se ha dejado vencer por el miedo a la pandemia. Cada verano, Herrera disfruta lo máximo posible de las bondades españolas. Y este no ha sido una excepción, a pesar del miedo que nos atenazó en primavera y que quiere volver a marcar tendencia de cara a la vuelta a la normalidad en otoño.

Ocurra lo que ocurra, ahí estará Herrera para acercárnoslo cada mañana desde las ondas. Pero ¿cómo han sido sus vacaciones en esta ocasión? Él mismo nos la has ido contando con pelos y señales a través de su cuenta de Instagram.

El Camino de Santiago

Herrera es todo un habitual como peregrino. La ruta elegida para este período estival ha sido la del camino portugués por la costa. Le hemos visto, por ejemplo, en La Guardia, Santa María de Oya, Bayona…

Junto al mar y en pleno bosque. En plena caminata, pero también disfrutando de un magnífico bogavante.

‘Su’ Andalucía querida

Por supuesto, Herrera también ha sacado tiempo, durante este merecido descanso, para visitar su tierra. El Bar Paquito de Chipiona ha sido una de sus recomendaciones gastronómicas, sin olvidar las puntillitas confitadas del Foreño en Sanlúcar. El buen vino tampoco ha faltado.

Ceuta

Hasta allí también se desplazó Herrera, haciendo gala de unas vistas maravillosas y de un tartar de atún no menos apetecible.

Sanlúcar al poder

Eso sí, si hay un lugar que enamora en especial al comunicador almeriense, ese es Sanlúcar de Barrameda. Allí ha estado con amigos, “a gusto”, en la playa y pensando en una parada más que tradicional y conocida por sus oyentes habituales: la ruta de los polígonos.

Ya hace unos días que la habrá emprendido, preparándose para terminar de recargar las pilas. Septiembre está a la vuelta de la esquina y Herrera va a afrontarlo con las máximas garantías después de unas vacaciones, otra vez, memorables.