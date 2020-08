El repaso de Herrera a los escraches contra el Gobierno, entre lo mejor de 'Herrera en COPE'

Esta semana ha estado muy marcada por los supuestos escraches que han recibido el matrimonio de Irene Montero y Pablo Iglesias. Ambos políticos, y destacados miembros del Gobierno, han tenido que adelantar sus vacaciones en Asturias por las constantes amenazas e intimidaciones que ambos dirigentes de Unidas Podemos estaban recibiendo.

No es la primera vez que esto les ocurre al vicepresidente segundo del Gobierno y a la titular de Igualdad. En cuarentena, su chalet de Galapagar ha sido uno de los principales puntos de interés por muchos vecinos de la zona, que cuando estaba permitido salir de casa acudían al domicilio del matrimonio para quejarse de la situación que sacudía a España.

Ataques contra el Gobierno

Los constantes ataques a ambos han obligado a que el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, les haya tenido que poner vigilancia constante frente a su domicilio. Ambos conviven ahí con sus dos hijos.

A este asunto se ha querido referir en esta ocasión Carlos Herrera. El periodista de la cadena COPE ha explicado en su monólogo que está en contra de cualquier acto que invada el derecho que toda familia tiene a su intimidad. Para ello ha puesto el ejemplo del ministro de Agenda Urbana, José Luís Ábalos.

"Es deseable que no se haga, una mujer, una hija que tienen derecho a vivir tranquilos, y esas cosas, si las decíamos cuando le pasaban a Soraya Sáenz de Santamaría o a Cristina Cifuentes, también lo decimos ahora", ha explicado.

Las palabras de Herrera

En cambio, el comunicador no cree que pueda condenar el acto cuando se refiere a Iglesias porque "Grande-Marlaska se ha encargado de enviar hasta cinco, cinco coches de la Guardia Civil a casa de Pablo Iglesias para que no le molesten las protestas", algo que no ha sucedido con otros altos cargos del Gobierno también afectados.

Los escraches generan división

“Los escraches son el jarabe democrático de los de abajo a los de arriba”. Así definió y defendió Pablo Iglesias, actual vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, los escraches, una práctica que, hasta la llegada de la formación morada a la vida política española no se había visto en nuestro país.

El último en hacer esta distinción ha sido el que fuera fundador de Podemos, actualmente líder de Más País, Íñigo Errejón, quien ha indicado que “un escrache es una forma de protesta puntual que visibiliza una problemática social y da voz a quien no la tiene”, al tiempo que califica de “acoso” y “persecución ideológica intolerable” la situación que está viviendo Iglesias y Montero. “Difícil no pensar las consecuencias que tendría si fuesen otros”, concluye Errejón.

Intolerable que @ierrejon justifique ninguna clase de escrache. A nadie...¿acaso mis hijos son de peor condición que los de Pablo Iglesias e Irene Montero? https://t.co/G62FbXMnNq — Cristina Cifuentes�� (@ccifuentes) August 18, 2020

Cristina Cifuentes, quien no ha podido evitar responderle considerando que es “intolerable que Íñigo Errejón justifique ninguna clase de escrache. A nadie...”, al mismo tiempo que le pregunta si “¿acaso mis hijos son de peor condición que los de Pablo Iglesias e Irene Montero?”.

