Las claves de la reunión entre Sánchez y Casado, entre lo mejor de 'Herrera en COPE'

El periodista de COPE, Carlos Herrera, ha recordado en esta ocasión una de las últimas reuniones que han mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado.

Para el comunicador y director de ‘Herrera en COPE’ es inexplicable que un presidente no llame de forma constante al líder de la oposición para darle cuenta de los últimos datos que conocemos a diario sobre el coronavirus. Aun con estas, ha defendido que Casado aceptase la oferta y acuda a la llamada del presidente. “Si te llama el presidente del Gobierno tú tienes que ir, aunque te guste más o menos, pero tienes que ir. La gente ve bien los pactos, eso parece muy responsable, etcétera, etcétera”, ha explicado en este sentido.

La difícil posición del PP

Eso sí, cree que el PP puede verse envuelto en problemas en el caso de que llegase a pactar con este Gobierno, al que ha tachado como “social-comunista” y ha pedido al presidente de los populares que “adopte todas las precauciones posibles, todas”.

“Lo que pasa que por otra parte el pactar con un gobierno social-comunista o social-populista a ti PP te crea un problema por tu derecha porque lo aprovecha Vox para atacarte y, sobre todo, es todo lo inestable que puede ser pactar con un embustero, con un fulero como el presidente del Gobierno. Es muy peligroso. Con la personalidad y la trayectoria de Sánchez lo que aconsejan es adoptar todas las precauciones posibles, todas”, ha comentado Herrera.

El PSOE que invade la Justicia

Una de las claves de la reunión que ambos líderes quieren mantener es la renovación del órgano judicial, un tema muy sensible para el periodista, ya que, según ha explicado, Sánchez ha demostrado tener muy poco respeto a las instituciones.

“¿Cómo puedo explicar el PP un acuerdo en materia de justicia con un gobierno que propone como fiscal general del Estado a una diputada socialista que ha sido ministra y, además, controvertida, y que es lo más sectario que se receta en las farmacias? El primer punto de ese acuerdo debería ser promover a otro perfil para el fiscal general del Estado. ¿Y cómo puedes llegar a acuerdos con quién está promoviendo una reforma del Código Penal para aliviar las condenas por sedición de la que hoy sabemos más datos? Es decir, se trata de crear un subgrupo de sedición con malversación incluida para reducir directamente las penas que están cumpliendo los sediciosos condenados para que tampoco se les pueda atacar por la malversación. No, ya metemos la malversación ahí, eso lo dejamos en 4 años, fuera y a la calle con efectos retroactivos. Claro, tú tienes que pactar con un tío que tiene todo eso entre las manos. No es fácil. No es fácil”, ha explicado Herrera, donde ha apelado directamente a Casado.

El día dos de septiembre ambos líderes prevén afrontar este y otros temas en La Moncloa, coincidiendo con el inicio del curso político con el coronavirus y la ‘vuelta al cole’ como principales protagonistas.

