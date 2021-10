Herrera pone encima de la mesa lo que de verdad deberían hacer PSOE y Podemos con la reforma laboral

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las conversaciones entre PSOE y Unidas Podemos sobre la derogación de la reforma laboral: "Esas conversaciones tendrían que ir hacia lo que se ha firmado. Lo que firmaron, en aquel pacto del abrazo, era derogar la reforma laboral. Además estaba bastante particularizado. Después, el Partido Socialista, Podemos y Bildu firmaron también un acuerdo para derogar la reforma laboral de manera íntegra. Entonces, si el PSOE cambia de opinión sería bueno explicarlo".

En este sentido, el comunicador se ha referido a las cuestiones que el Partido Socialista quiere hacer frente respecto a este asunto de la reforma laboral: "¿Quiere Nadia Calviño mantener lo que queda de la reforma laboral? Muchas cosas se han ido adaptando a las necesidades de cada momento. Ahora tocaría hacer una radiografía para saber qué ocurre. A partir de ahí el PSOE tiene que decir que quiere mantener y Podemos suprimir, para actualizar o mejorar la reforma laboral".

También ha querido centrarse en el papel que Sánchez está desempeñando en esta crisis interna del Gobierno de coalición: "Sánchez sabe que la reforma no se puede derogar. Además tendría que reconocer que esa reforma es buena. No lo dice, utiliza eufemismos y tonterías para ocultarlo. Podemos no se ha movido ni un milímetro y quiere lo que se firmó. Si atendemos a este punto, Yolanda Díaz tiene razón".

En clave internacional, el director de 'Herrera en COPE' ha analizado la imagen que se está dando al resto de Europa con estas tiranteces en el seno del Consejo de Ministros: "En teoría el PSOE controla la parte económica del Gobierno, y que tenga que pedir a su socio minoritario que le cuente cómo va este asunto deja mucha preocupación. Y esto también resuena en Europa, donde hay preocupación sobre cómo saldrá la cuarta economía europea de la crisis provocada por la pandemia".

Por último, el comunicador ha lamentado que las informaciones que aparecen a diario se postulan en la dirección de la radiografía del Banco de España, en la que se restó valor a las previsiones del Gobierno de España sobre el crecimiento económico que experimentaría nuestro país en los próximos meses: "Lo que viene por delante se parece desgraciadamente a lo que el gobernador del Banco de España avanzaba sobre el optimismo del Gobierno respecto al crecimiento económico, donde se rebajaba las pretensiones sobre el crecimiento del PIB y se recortaba el dinero que se espera de Bruselas y que ya está metido en los Presupuestos. Así cómo van a ser creíbles estos presupuestos".