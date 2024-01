Herrera: “Trump es el principal favorito para volver a la Casa Blanca a pesar de todos sus líos judiciales”

"Señoras, señores, me alegro buenos días", ha comenzado como cada día su monólogo de las 8:00 horas Carlos Herrera.

"Hoy habrá que coger el paraguas en buena parte de la península y en lo más occidental de las Islas Canarias", advierte el comunicador que enseguida ha entrado en materia "¿Usted ha ido a Iowa alguna vez? ¿tiene pensado ir a Iowa alguna vez? Lo más probable es que me diga que 'no' a las dos preguntas, pero sepa usted que allá en este sitio que se llama Iowa se ha disputado la primera de las entregas que poco a poco va a decidir quién es candidato del Partido Republicano y luego también del demócrata en las elecciones de 5 de noviembre en Estados Unidos".

"Y ha arrasado Trump con más del 50% de los votos. No es que sea muy representativo el total de delegados que ese Estado aporta la Convención Republicana, pero digamos que al ser el primero despeja dudas".

"Y Trump si supera los obstáculos judiciales que tiene, que no son pocos, podría ser el protagonista del año en el ámbito internacional porque ahora mismo es el principal favorito para volver a la Casa Blanca a pesar de todos sus líos judiciales. Las encuestas le sitúan por encima de Biden si es que bailen va a ser el candidato demócrata que todavía no está claro".

Enmiendas a la ley de amnistía

Sobre el pacto con Junts, ha señalado que "España va en una dirección rarita, tenemos un golpista huido de la justicia que parece que es el eje de la gobernabilidad del país y así nos va. No hay gobernabilidad, no hay estabilidad, no hay certeza, no hay confianza alguna, estamos al albur de las exigencias disparatadas de este tío de Waterloo, y las cesiones cada vez más humillantes de Sánchez para seguir en Moncloa, la verdad es que entre golfos anda el juego, uno es un artista de la extorsión y el otro de la mentira".

"Mañana se cumple una semana de la votación agónica de los primeros decretos del Gobierno y estamos asistiendo a la pelea del gobierno de Junts por definir exactamente qué es lo que negociaron en la puerta del váter Gracita Bolaños y la bronquista Nogueras.

"Junts insiste en que se acuerda la delegación de competencias sobre inmigración a la Generalidad mediante una ley orgánica y permitirá hacer una política integral. Eso es lo que dice el papel".

"Pero para el gobierno no es así, esa política integral de la que presume Junts, son las migajas del tratamiento burocrático de las ayudas ... es lo que lleva repitiendo Pedro Sánchez desde el jueves. Ayer lo explicó en una entrevista asegurando que el contenido del pacto se podía leer en el párrafo segundo del documento del acuerdo".

"¿Qué párrafo? ¿dónde está el documento? ¿cuál es la letra pequeña?", se ha preguntado Herrera. " A lo mejor cualquier día de estos el presidente lo hace público podrían ahorrarse el encuentro que mañana tiene Santos Cerdán y Jordi Turull para aclarar qué acordaron... ¿van a llamar a un mediador internacional para que les asista? No, ese otro señor Galindo está para lo de fuera de España, la reclamación fundamental de los golpistas, el referéndum de autodeterminación".

"A los golpistas todo lo de la migración... lo que les interesa son dos cosas; la amnistía y el referéndum y la primera está en trámite y además hoy se conocerán las enmiendas que ellos mismos que son los que han hecho la ley de amnistía van a poner a la ley de amnistía".

El comunicador se ha referido también a la presentación de las enmiendas parciales a la ley de amnistía cuyo plazo concluye hoy. "Hoy vamos a ver el alcance de lo que ilustra la prevaricación política. Las dos partes que se van a beneficiar de una escandalosa ley de impunidad judicial presentan de la mano retoques a la ley que va a otorgar esa impunidad judicial".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Es decir los que se benefician directamente de la impunidad judicial y los que se benefician políticamente, van de la mano a cambiar esa ley, a ponerle enmiendas con total descaro".

"Había que preguntarle a Turull qué pasará si dejan caer a Sánchez. También es verdad que en Junts pueden decir que 'oiga, habiendo conseguido la amnistía y rehabilitado a Puigdemont, que sí podría presentarse a las elecciones catalanas no pudiendo hacerlo Junqueras porque tienen una condena por malversación y está inhabilitado, ellos ya han triunfado'.

"Y si Sánchez no les concede el referéndum de independencia y le dejan caer, bueno no les habrá salido mal. Impunidad judicial a cambio de unos meses o un par de años más de Sánchez en Moncloa. Eso nos estamos jugando estos días de bochorno institucional".

??? "Hoy tenemos una escena costumbrista de esas que ilustran lo que es la prevaricación política"



???? Escucha el primer sonido del día de Carlos Herrerahttps://t.co/1wgHQvhGI7 — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) January 16, 2024





Los socialistas como pajes de los Reyes Magos

Carlos Herrera cambia de asunto y recuerda que "Sánchez ya cuenta con el récord nacional de asesores políticos a dedo, un 45% más que el Gobierno de Rajoy. Y con el récord nacional de oscurantismo y regañías de la Comisión de Transparencia como saben todos los del gobierno".

"Pero es que también cuenta con el récord de reconvenciones de la Junta Electoral por violar la imparcialidad en campaña. Ayer fue el ministro Óscar Puente el regañado por la Junta Electoral de Galicia".

Concluye Carlos Herrera advirtiendo que "Puente se plantó en un viaje de pruebas del AVE a Vigo con los Reyes Magos, sí sí con tres tíos, Melchor Gaspar y Baltasar y con los colegas del PSOE. O sea Melchor Gaspar Baltasar, Abel Caballero, alcalde de Vigo y Gómez Besteiro candidato socialista a la Junta. Ahí están las fotos. Es decir, los socialistas como pajes de los Reyes Magos. Esto ya es pura fantasía caribeña, qué maravilla".