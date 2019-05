Herrera, tras la decisión sobre Puigdemont: “El garantismo español es a veces el 'gilipollismo' español”

Audio

“Señoras, señores. Me alegro. Buenos días.

Espero que estén bien al recibo de la presente y nosotros bien, adiós, gracias, en esta mañana de lunes 6 de mayo del 2019. Hoy ya saben ustedes, se esperan cielos poco nubosos, prácticamente despejado en toda la Península, viento fuerte en el Ampurdán, tal vez en Menorca y si hay lluvias, estarán en el oeste de Galicia en la segunda mitad del día.

De este día de hoy, de este lunes 6 de mayo, en el que no hemos podido estar con ustedes de 6 a 8 desde la redacción de Sevilla, sí desde la redacción de Madrid por cuestiones de mantenimiento que les explicaba el pasado viernes del empoderamiento de la de la señal de radio que se realiza a lo largo de esta semana en las antenas de Sevilla. Ya saben ustedes que se trata cuando el sistema multiaz se abotarga de interferencias hay que trabajar... Bueno... En cada una de las bobinas, en la piramidal, las cónicas, para que la señal sea mucho más nítida. La que suele dar más problemas es la cónica, es la más puñetera porque tiene una tendencia hacia la autoinducción del material ferroso y esto hace que la amplificación operacional dependa mucho de su pieza polar y ahí es donde hay que trabajar. Esto es un coloseo porque hay que estar ahí pero están ahí nuestros hombres y mujeres de la alta frecuencia trabajando en la purga de Benito Vidiella como todos los años.

Bueno, pues qué quieren que les cuente yo. Hoy hay varias cosas que contarle, una de ellas que empiezan los contactos para formar gobierno que ya saben ustedes no se va a formar hasta después de las elecciones del 26 de mayo. Total, para el 26 de mayo quedan unos cuantos días. En 20 días esto estará más o menos resuelto. Empezarán negociaciones para formar gobierno en ayuntamientos y comunidades y a partir de ahí pues veremos exactamente lo que hay. Yo te doy por aquí, tú me das por allá. Nos apañamos con esto, nos apañamos con lo otro.

Qué difícil lo va a tener Sánchez para blanquear a los separatistas

El que tiene que llevar la iniciativa es Sánchez, que es el que ha ganado sobradamente las elecciones tal y como habíamos dicho muchas veces en este programa que ocurriría. Perdonen ustedes que nos pongamos ahora mismo las medallas. ¿Qué va hacer Sánchez? Su interés en estas reuniones que comienzan con Casado en Moncloa es darle a todos a entender que quieren hacer un gobierno en solitario. Tiene derecho a ello.

Va a ser un gobierno muy inestable. A no ser que explique cuáles son sus idas claras y cuáles son sus grandes líneas de gobierno. Tú no puedes pedir que te apoyen los demás de forma gratis. Tienes que explicar tu acción de gobierno. Cuáles son tus planes ante el desafío por ejemplo del separatismo catalán. Cuáles son tus planes económicos para combatir el déficit económico que todos los días nos da una buena sorpresa en forma de deuda acumulada. ¿Vas a subir los impuestos? ¿Solamente lo quieres hacer subiendo impuestos? ¿No quieres controlar el gasto? Además, el gasto, cómo vas afrontarlo, ¿quitando inversión y manteniendo chiringuitos y garitos? Para ya se sabe esa cosa de esas supuestas políticas sociales que no son más que regala manteo el dinero de los demás para mantenerte tú con la orla del protector de los desfavorecidos. Pro todo eso cómo lo vas a hacer. Y qué vas a hacer con Podemos, porque Podemos insiste que quiere estar en el gobierno y se supone que yo entiendo a Podemos perfectamente pues, a ver, si no están en el gobierno ahí van a quedar supeditados a que Sánchez de vez en cuando les dé alguna migaja. Estas son las líneas fundamentales que veremos si a lo largo de estos días vamos conociendo. No esperen ustedes conocer mucho, porque éste con su desahogo lo que quiere es que los demás le apoyen por su cara bonita. Ahora le entra la responsabilidad de Estado que luego en otras cosas, cuando le ha tocado a él estar en el otro papel, no ha exhibido en ningún momento. Así que el doctor no, el señor del no es no, tampoco puede esperar que sean los demás muy condescendientes con él y seguramente no deben ser.

Bueno, vamos a ver, qué difícil lo va a tener para blanquear a los separatistas esta legislatura el amigo Sánchez. Acto acto ayer en Mauthausen, uno de los símbolos del horror nazi en Europa, del horror asesino, de la locura del nacionalismo ruso y del nacionalismo loco que era la guerra.

Sánchez, con su desahogo, quiere que los demás le apoyen por su cara bonita

Bueno, se organiza un acto de homenaje a los españoles que fueron enterrados en Mauthausen, que ciertamente fueron muchos. Allí murió gente inocente de la forma más cruel. Bueno, pues va una delegada de la Generalidad, esta tipeja se llama Gemma Domènech y, además de recordar a los catalanes que pasaron por allí, pues se pone a hacer comparaciones y traer a colación lo que ella llama los 'presos políticos'. Hay que tener mal gusto, hay que ser lo que hay que ser para manchar el recuerdo y el homenaje a hombres y mujeres que murieron cruelísimamente en aquel campo y hacer una comparación con los presos políticos ahora diciendo que hay presos políticos en esta España nuestra qué tal y que cual. Bueno, allí estaba la ministra de Justicia Dolores Delgado que hizo lo que tenía que hacer, que es abandonar el acto en ese mismo instante. Levantarse y decir 'señores, ahí os quedáis'. Lógicamente ya están los palmeros de la Generalidad diciendo no teníais que haber venido para qué. Hasta la delegada de la generalidad extrañada de que se levantara la ministra. Esta puso un ramo en nombre de todos los españoles con la bandera española. En nombre de todos, no solamente de unos cuantos.

Y la otra parte del sainete es el del Supremo, Puigdemont, la candidatura Europea, los fallos del sistema, porque evidentemente.... Bueno, la Junta Electoral Central dice que el señor Puigdemont es un rebelde de la Justicia no puede presentarse y la Fiscalía y después la Sala de lo Contencioso del Supremo dice 'yo no soy quién debe decidir eso, lo tiene que decidir un juzgado, pero yo ya le digo al juzgado lo que tiene que hacer', que es que como no se recoge la rebeldía en la ley electoral pues tranquilos, se puede presentar. Yo no soy competente pero si me preguntan dejaría a Puigdemont que se presente. El garantismo español es a veces el gilipollismo español. Lo cual es absolutamente insólito. Porque si tú no eres competente para decidir eso, por qué le estás diciendo al juzgado que hay debajo lo que tiene que decir. De estas cosas que de vez en cuando tienen sus señorías. A ver, lo que estamos todos de acuerdo es que, él si se atreve tendría que venir a recoger el acta. Con lo cual a a mí me da que eso no lo va a hacer porque sabe que si lo hace, 'me alegro mucho de saludarte'”.