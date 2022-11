'Solo el sí es sí': las claves de una ley que reduce penas a los violadores

La liberación y reducción de condenas a violadores en las últimas horas ha puesto en evidencia los problemas a los que se enfrenta la conocida como ley del 'solo sí es sí', uno de los proyectos estrella del Ministerio de Igualdad de Irene Montero y de los que el propio Poder Judicial había advertido antes de su aprobación en el Congreso. Por lo pronto según han podido constatar las emisoras COPE tras consultar fuentes jurídicas, ya han salido a la calle cinco presos condenados por delitos sexuales y al menos siete han visto reducida la pena de sus condenas.

Esta ley llegó al rebufo de la oleada de manifestaciones feministas tras la polémica sentencia de la Manada, que consideraba la violación de una joven un abuso sexual y no una agresión, una resolución que poco después modificaría el Tribunal Supremo. La nueva ley puso entonces el foco en la necesidad de regular el consentimiento expreso en las relaciones sexuales. Pues bien, paradójicamente esa sentencia que inspiró la nueva ley, puede reducir los años de cárcel de uno de los condenados de La Manada. El abogado de los condenados por la violación grupal de los Sanfermines en 2016 ya ha dejado claro que pedirá rebajar la pena a uno de ellos en virtud de la ley de Montero. Traducido en tiempo, podríamos estar hablando de un año menos de cárcel de los 15 que debía cumplir.

La ley fue aprobada definitivamente en el Congreso el pasado 25 de agosto con los únicos votos en contra de PP y Vox y la abstención de CUP.

Pero, ¿qué dice la polémica ley y por qué abre la puerta a rebajar las condenas a los violadores? Te lo explicamos en 6 claves:

1. ABUSO O AGRESIÓN, TODO EN UNO

La clave está en la unificación de los delitos de abuso y agresión en un solo tipo delictivo, es decir se borró de un plumazo el abuso sexual del Código Penal y ahora cualquier acto sexual sin consentimiento es una agresión sexual. De esta manera, al unirse ambos en uno solo, la agresión reduce el límite máximo de la pena: pasa de 1 a 5 años en la antigua normativa, a 1 a 4 años con la nueva legislación.

2. PENAS MODIFICADAS

También se modifican las penas en el caso de la agresión sexual con penetración, aunque en este caso el mínimo, ya que antes este delito, en su tipo básico, era de 6 a 12 años, mientras que en la nueva norma es de 4 a 12 años.

En el apartado de agresiones sexuales a menores 16 años, "se crea un atenuante al agresor que antes no se contemplaba", así como "un subtipo agravado pero con pena inferior" a lo antes establecido, según ha explicado la magistrada Lara Esteve.

Es decir, pese a que se buscaba que ocurriera todo lo contrario, la horquilla que establece las penas, tiene cifras inferiores a las que se establecían si hubiera dos tipos delictivos diferentes, algo que ya había advertido el Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo a la ley. El Gobierno lo sabía porque este órgano lo dejó bien claro, la decisión "comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente".

3. LOS JUECES, EN EL PUNTO DE MIRA

En defensa de la ley, se ha puesto el foco en la justicia. Nada más salir a la luz la revisión a la baja de algunas condenas, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, lo achacaba a una lectura "reaccionaria y sorprendente" de la norma por parte de los jueces.

Este mismo jueves, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias señalaba que "uno de los grandes problemas" en España es "el machismo en la Justicia" y consideraba que esas revisiones favorables para el reo se deben a interpretaciones de algunos jueces.

En este sentido, el abogado de 'La Manada' respondía a las críticas de la ministra Montero, que atribuía también la reducción de penas a violadores a que el machismo "puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa".

"Evidentemente no hay tribunales machistas en este país ni hay interpretaciones sesgadas, sino simplemente una mala ley", zanjaba el letrado.

4. ¿TIENEN LA JUSTICIA MARGEN DE MANIOBRA?

Son muchos los expertos que avisan de que los jueces tienen poco margen de actuación porque al revisar una condena no se puede entrar en el fondo de los hechos juzgados, sino simplemente hacer el cálculo de la pena con la norma más favorable para el condenado.

Es decir, no se puede rejuzgar. Si la sentencia de origen no menciona actitudes en el agresor como abuso de superioridad, ahora contempladas como agravantes, los jueces no pueden tenerlo en cuenta en las revisiones de las condenas, y si el tribunal aplicó la condena mínima al agresor en un principio, ahora deberá hacer lo mismo.

5. EFECTO RETROACTIVO

La reducción de los tramos inferiores de las penas es lo que ha motivado ya algunas reducciones de condenas a agresores sexuales. Los expertos no dudan de que habrá muchas otras condenas a revisar porque así lo fija el Código Penal, que contempla además el efecto retroactivo de aquellas leyes penales que favorezcan al reo.

6. ¿PUEDE REFORMARSE LA REFORMA?

Es otro de los melones de la nueva ley. Igualdad se ha apresurado a asegurar que modificar la norma "jurídicamente" sería "una barbaridad", mientras el PP ya ha presentado una iniciativa en el Senado para que el Ejecutivo la revise.

En cualquier caso, si se volviera a reformar, los juristas avisan de que las revisiones de condena ya efectuadas no podrían revocarse, y sólo afectaría a los hechos cometidos cuando la nueva norma entrase en vigor.

Carlos Herrera advertía en su monólogo de este jueves que ya es "una bola de nieve que el Gobierno tiene muy difícil parar" . "Primero porque este lío tiene muy dífícil arreglo jurídico (...). Aunque se cambie la ley, los que hayan sido ya beneficados (...) no van a verse perjudicados por cambios posteriores. El daño que se ha hecho es irreparable. A quien le han quitado dos años de su condena no hay forma legal de volver a imponérselos".

