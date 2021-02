Martínez-Almeida, en ‘El Cascabel’: "Pedro Sánchez indultará a Pablo Hasél si le conviene por sus intereses"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha comentado en ‘El Cascabel’ la actualidad de las últimas jornadas relacionada con los disturbios en protesta por la entrada en prisión de Pablo Hasél, el polémico tuit del portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique; y la posibilidad de un indulto por parte del Gobierno hacia el rapero.

Sobre las acusaciones del alcalde de Valencia hacia la Policía por su actuación en los disturbios, Martínez-Almeida ha señalado que “Joan Ribó no está a la altura del cargo que representa como alcalde de todos los valencianos al respaldar a aquellos que ponen en peligro el orden público, la seguridad, la convivencia y la seguridad con actitudes que son más propias de guerrillas urbanas que se reproducen en distintas ciudades de España pero que no nos deben extrañar. La izquierda, especialmente todo el entorno de Podemos y de Compromís, está alentando que se produzcan estos incidentes, en el sentido de que transmiten mensajes de tolerancia y de comprensión hacia las actuaciones violentas, se genera un caldo de cultivo que permite que esas personas se vean influidas por quienes tienen responsabilidades institucionales. Le daría un consejo al señor Ribó: que fuera a hablar con los comerciantes que se han visto afectados por los disturbios”.

Mientras tanto, el alcalde de Madrid ha querido felicitar “a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, particularmente a la Policía Nacional" y ha transmitido a los agentes heridos sus "mejores deseos de la mejor curación por poner en peligro su integridad física para detenernos a los madrileños”. Y ha añadido que “todos aquellos que hablan de desproporción, le doy el dato de que ayer fueron heridos 35 agentes de la Policía Nacional, frente a 15 detenidos”.

En cuanto a un posible indulto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez hacia Pablo Hasél, Martínez-Almeida se ha mostrado claro: “Con Pedro Sánchez se puede hacer un vaticinio doble. Le puede indultar si le conviene, no le indultará si le conviene. A Sánchez no le va a interesar estrictamente la cuestión del respeto a las resoluciones judiciales o a los ciudadanos afectados. Se inclinará única y exclusivamente por sus intereses, si le conviene o no enfrentarse con Podemos. Actúa en clave de interés personal y no general”.

Con respecto al polémico tuit de Echenique defendiendo a los manifestantes, Almeida declara que “no nos debe sorprender, él vive del fango y del barro, lugar en el que mejor se desenvuelve. Me encantaría que Twitter, que tan activa es en suspensiones de cuentas, se hubiera planteado la suspensión de su cuenta que ayer solo alentaba la violencia en Madrid y desprestigiar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde el punto de vista político, esto es profundamente desafortunado y demuestra que Podemos no puede formar parte del Gobierno. Algo que el conjunto de los españoles y Pedro Sánchez sabíamos. Pedro Sánchez es el único que todavía piensa en España que Podemos puede formar parte del Gobierno”.

En este sentido, Martínez-Almeida añade que ¿cómo es posible que ante actuaciones con menor calado que la de Pablo Echenique Twitter suspendiera cuentas? Me parecería extraordinario que las asociaciones policiales afectadas por las palabras de Echenique presentaran una denuncia ante la Fiscalía por si pudiera ser constitutivo de un delito. Es razonable visto el contenido de ese tuit plantearse si no tiene relevancia penal”.

Para el alcalde de Madrid, “Echenique estaba alabando los ‘jóvenes antifascistas’ que en esos momentos trataban de poner en jaque la ciudad de Madrid. La libertad de expresión no se defiende tirando adoquines o incendiando las calles de Madrid, sino por los cauces que tenemos en una democracia plena como es la española. En esta cabemos todos, pero en la democracia de Echenique e Iglesias no cabemos todos. Son ellos quienes no querrían el régimen de derechos y libertades que tenemos hoy. Pablo Hasél es un vulgar delincuente, una persona con varias causas judiciales, incluida una por agresión a un policía al que roció con un líquido. Que uno haga un rap no quiere decir que no incurra en un delito de odio. Si en lugar de en un rap lo dijera en una conversación tranquilamente también sería un delito”.

No obstante, Almeida aclara que “las imágenes de Barcelona son mucho más violentas y dañinas para la ciudad. En Madrid no hay cobertura institucional a estos incidentes ni equidistancia con estos vándalos. Por eso, las fuerzas y cuerpos de seguridad saben que actúan con el completo respaldo de las autoridades madrileñas".

El alcalde de Madrid también ha definido cómo son los grupos que actúan en estos disturbios: “Las características son obvias, son radicales violentos de ideología de extrema izquierda, pero que están adiestrados en tácticas de guerrilla urbana. Cuando se les ve actuar, la coordinación y la pericia con la que se desenvuelven, no son sencillamente personas aisladas que hacen vandalismo, sino que están adiestradas y se les puede calificar de tácticas de guerrilla urbana”.

De cara a nuevos posibles altercados este fin de semana, Martínez-Almeida ha avisado de que están “preparados por si se producen incidentes. Tenemos tolerancia cero contra estos indeseables, pondremos todos los medios y la prevención necesaria. Quiero transmitir a los madrileños que no nos va a temblar el pulso para usar los elementos que dentro del Estado de Derecho sean necesarios para que estos indiseables no logren sus objetivos de tratar de poner en peligro el orden público en Madrid”.