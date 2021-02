Las otras polémicas tuiteras de Pablo Echenique: Leonor, el polonio, Vicente Vallés...

Pablo Echenique está en boca de muchos en las últimas horas por, una vez más, sus comentarios en las redes sociales. El portavoz parlamentario de Unidas Podemos aprovechó una nueva noche de disturbios por culpa de la detención y encarcelamiento de Pablo Hasél para escribir un tuit que ha generado mucha polémica: “Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia”.

Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol.



La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 17, 2021

A pesar de las numerosas críticas recibidas por estas palabras, Echenique ha vuelto a la carga este jueves. Hace unas horas, ha compartido un vídeo en el que varios policías cargan contra los manifestantes, dando a entender que los culpables del tumulto fueron ellos. Al igual que el miércoles por la noche, el desacuerdo con su opinión ha sido mayoritario.

No es la primera vez en la que una de las caras más visibles de Podemos se excede en Twitter. Estos son otros ejemplos tan o más contundentes de opiniones de Echenique que han levantado polvareda. Y mucha.

La educación de la Princesa Leonor

Hace unos días, la Casa Real anunció que la heredera al trono español cursará Bachillerato en un prestigioso colegio de Gales. La noticia no sentó nada bien en las filas de Podemos, cuyos representantes no esconden precisamente su animadversión a la Corona. Echenique escribió entonces: “Hoy la Casa Real ha anunciado que la princesa Leonor va a estudiar el bachillerato en el UWC Atlantic College en Gales. Han elegido un cole modesto y barato: 76500€ al año. 6375€ al mes. Casi 6 veces el SMI. Es otra de las cosas que incluye nuestra 'normalidad democrática”.

Hoy la Casa Real ha anunciado que la princesa Leonor va a estudiar el bachillerato en el UWC Atlantic College en Gales. Han elegido un cole modesto y barato: 76500€ al año. 6375€ al mes. Casi 6 veces el SMI. Es otra de las cosas que incluye nuestra "normalidad democrática". pic.twitter.com/ro4YhuACUu — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 10, 2021

La “normalidad democrática” de Pablo Iglesias

También de forma reciente, el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos fue muy criticado por afirmar que “no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España”. Ante la oposición hacia estas declaraciones, Echenique opinó: “Pablo Iglesias puede dar las gracias de que, en España, el Estado no lo envenene con Polonio y solamente se le haya espiado desde las cloacas del Ministerio del Interior para fabricar basura falsa y adulterar las elecciones. En España hay plena normalidad democrática. Di que sí”.

Pablo Iglesias puede dar las gracias de que, en España, el Estado no lo envenene con Polonio y solamente se le haya espiado desde las cloacas del Ministerio del Interior para fabricar basura falsa y adulterar las elecciones. En España hay plena normalidad democrática. Di que sí. https://t.co/mLVT5kuMfV — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 10, 2021

Vicente Vallés

Echenique suele arremeter contra el presentador de Antena 3 Noticias 2 de vez en cuando. La ocasión más sonada fue el pasado verano, cuando afirmó: “En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen 'informativos”. Otros periodistas no tardaron en salir en defensa de Vallés. Incluidos sus compañeros de Antena 3, que acusaron a Echenique de acompañar su tuit de un vídeo que incluía “un BULO como una casa”.

En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen "informativos". pic.twitter.com/lnsBMJUNL5 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) July 4, 2020

Señalar así a quienes informan con la profesionalidad de @VicenteVallesTV está muy feo, @pnique Por cierto, ese vídeo que promocionáis incluye un BULO como una casa (“nos van a dar pero bien” NO IBA POR VOSOTROS, ¡está manipulado! ��Qué cansino desmentirlo tantas veces) https://t.co/P8cO93Lq8s — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) July 4, 2020

Las protestas de Núñez de Balboa

En mayo de 2020, algunos ciudadanos decidieron llevar a cabo distintos días de protestas en el barrio madrileño de Salamanca ante la gestión de la pandemia por parte del Gobierno. En respuesta a sus reivindicaciones, Echenique escribió: “Por muy ridículas que sean las 'manifestaciones' de la clase alta, golpeando señales de tráfico con palos de golf y cucharas de plata, la cosa es seria. Una minoría privilegiada no puede saltarse las normas y ponernos en peligro a todos. Las autoridades deben actuar”.

Buenos días. Por muy ridículas que sean las "manifestaciones" de la clase alta, golpeando señales de tráfico con palos de golf y cucharas de plata, la cosa es seria. Una minoría privilegiada no puede saltarse las normas y ponernos en peligro a todos. Las autoridades deben actuar. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) May 14, 2020

La agresión a Rocío de Meer

Durante un acto de campaña de las pasadas elecciones vascas en Sestao, Rocío de Meer, diputada de Vox, fue agredida ante el lanzamiento de objetos que llevaron a cabo algunos grupos antifascistas. Echenique decidió no creerse el suceso: “Si la ultraderecha fake 'informa' de algo, casi ningún medio lo contrasta, casi todos lo publican como cierto y al día siguiente se comprueba que sólo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran un bulo como una catedral, tenemos un boquete importante en nuestra democracia”.

Si la ultraderecha fake "informa" de algo, casi ningún medio lo contrasta, casi todos lo publican como cierto y al día siguiente se comprueba que sólo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran un bulo como una catedral, tenemos un boquete importante en nuestra democracia pic.twitter.com/qULLH2c2mg — Pablo Echenique (@PabloEchenique) June 28, 2020