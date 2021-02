Herrera: “Televisión Española es la TV3 de Podemos”

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Celebro saludarles el 11 de febrero del 2021 a las 8 de la mañana, hora en la que le repaso lo que venimos contándoles desde las 6. Si a las 6 no se despertó y a las 7 tampoco, ya es ser ya camastrón. Bueno, ahora a las 8 le resumo lo que hoy podríamos, si tuviéramos un papel y quisiéramos dibujar la actualidad del día, pusiéramos las cuatro caras, las cinco frases, las noticias más importantes del día inevitablemente pasan por la pandemia. Ya se lo dije ayer, los datos de hoy por hoy serían mejores dentro de la tragedia y también les digo ahora que los de la semana que viene seguramente van a ser, si la evolución sigue y no pasa nada raro, que no tiene porqué pasar, datos algo más que van a confortar un poco más a la opinión pública.

Porque ayer los fallecidos fueron 643, 643 familias que pierden a un pariente y muchos de los cuales no van a poder despedirle por las restricciones vigentes. Ahora bien, estando más o menos igual el número de contagios, la incidencia acumulada sigue bajando, es la dinámica general. La transmisión sigue bajando, de hecho está en 584 casos por cada 100.000 habitantes, eso ¿qué quiere decir? que el viernes que viene de la semana que viene probablemente esté a la mitad, entonces vamos a ver cómo la factura hospitalaria empezará a dar cuenta de la nueva realidad porque ahora todos los días hay más altas que ingresos. La tasa de camas ocupadas ha bajado al 19,2 ayer era el 20,4, y así poco a poco y ahora claro, que esperanzas tenemos, qué datos pueden hacernos creer que efectivamente esto en verano puede estar más o menos encauzado sobre todo si conseguimos determinada inmunidad.

Bien, primero que hay que contar a toda la gente que ha pasado el coronavirus, que al menos durante unos meses van a estar inmunizados. Es verdad que esa inmunidad puede acabarse, de hecho el plan de vacunaciónaquellos que han pasado el coronavirus serán los últimos de los últimos, de los últimos en pincharse.

EL FIASCO DE ASTRAZENECA Y LA ESPERANZA DE JANSSEN

El gran fiasco, el gran fiasco no solo que ha tenido que sufrir España sino más países se llama AstraZeneca Oxford, porque el petardo que ha pegado esa farmacéutica AstraZeneca ha sido glorioso. Y ¿cuál es la gran esperanza? Pues otra que se llama Johnson & Johnson, vamos a ver, ayer daba un dato la ministra de Sanidad que bueno como ya no suena todo a la misma música lo hemos pasado un poco por alto, pero es muy importante. Ayer recordó que la Unión Europea ha comprado 200 millones de dosis de Johnson & Johnson de los que 20 millones, 20 millones, son para España. Con 20 millones de dosis, siendo además esa vacuna de una única dosis, usted vacuna exactamente al 50% de los españoles.

Si suman los que ya se han vacunado y aquellos que han pasado la enfermedad, bueno empieza a acercarse un poco a las cifras que habíamos pensado. Ahora, si pone 20 millones de dosis en todas partes, es que polideportivos, el campo del Betis, centros de día y de salud, yo que sé ¡cuarteles!... 20 millones de dosis. Si Johnson and Johnson, la belga Janssen para entendernos, cumple y en el mes de marzo entrega 20 millones, bueno, entonces empezamos a hablar de otra cosa.

Pero una vez pegado un petardo como la gente de AstraZeneca pues otros puede pegarle igual, esperemos que no sea.

Audio

CAMPAÑA ELECTORAL CATALANA

Los constitucionalistas de Cataluña tienen que tomar muy en serio estas elecciones

Campaña electoral catalana, amigos míos el acordonador acordonado, eso ¿qué quiere decir Herrera? Pues que ¿se acuerdan del Pacto del Tinell y el color el cordón sanitario al PP que promovieron con el PSC todas las demás fuerzas políticas catalanas? Que luego por cierto no hicieron mucho caso porque necesitó Artur Mas los votos del PP para sacar adelante los presupuestos se los pidieron y los tuvo. Pero ahora, pasa lo mismo pero con una víctima que es el PSC, fíjense la poesía del karma ¿no? que participó en el grupo de los ejecutores del primer cordón sanitario. Da igual que le concedas una mesa de diálogo a Esquerra, los independentistas, te sigues tragando toda su terminología y las exigencias ¿no?, da igual, al final te recordarán que no eres de la tribu y te van a tratar como los demás y algunos dirán el efecto Illa que ha servido para cohesionar a los separatistas, bueno lo mejor esto puede hasta beneficiarle.

Desde luego los constitucionalistas de Cataluña tienen que tomar muy en serio estas elecciones, porque si no van a votar, los independentistas van a ir a votar y además especialmente hiperventilados. Si no van a votar a cualquiera de las fuerzas políticas que representan el constitucionalismo, meto al PSC, meto a Vox, PP, Ciudadanos. Si no van a votar pierden una oportunidad tremenda porque estos lo vuelven a montar, lo vuelven a hacer y delante no tenemos un gobierno como el del 2017, tenemos a estos, tenemos al de… bueno para qué se lo voy a describir.

Vídeo

POLÉMICA SOBRE LA POSIBLE VACUNACIÓN DE SALVADOR ILLA

Ayer no fue el mejor día para su candidatura, para la deIlla, porque muchos consideran que ha cometido un patinazo porque no se quiso realizar, en el debate de TV3, el test de antígenos que hicieron a todos los demás. Que no sé por qué, porque bueno el test de antígenos te lo haces, bueno, pues te deja tranquilo y ya está. Algunos han dicho es que no quería que se descubriera que está vacunado, no miren ustedes eso es una tontería porque el test de antígenos no te dice si uno está vacunado o no está vacunado, te dice si tiene el bicho o no tiene el bicho. De hecho, si estás vacunado no te lo dice nada solamente un test de anticuerpos te dice si tienes anticuerpos o no, que pueden ser porque o te han vacunado o porque has pasado, has tenido contacto con la enfermedad. Eso ya les digo es tontuna como como otra cualquiera.

Yo ya le insisto, vuelvo a decir otra vez, que soy de los que creen que efectivamente el gobierno debería vacunarse, el presidente y hasta Pablo Iglesias Turrión, y la Casa Real y la cúpula militar y la cúpula del CNI, evidentemente que tendrían que vacunarse.

EL RÓTULO DE TVE CONTRA LA MONARQUÍA

Televisión Española es la TV3 de Podemos

Y ayer, los que tuvieron un día lleno de demagogia, cinismo y compañía fueron aquellos que de alguna manera provocaron, quisieron, aplaudieron pues que un imbécil de TVE titulara con “Leonor se va de España, igual que su abuelo” la información de que la Princesa Leonor va a estudiar en Gales los dos próximos años, luego surgieron muchos comentarios: “oh, se va a Gales, Dios mío qué tremendo, este dinero que se va a gastar…”.

Vamos a ver, primero, los padres son los que eligen la educación de un hijo que además son los jefas de Estado, en fin, conviene que se oree. Es decir, perder de vista a toda esta pandilla de indeseables tampoco está de más, durante un tiempo. Y segundo, lo pagan ellos; y tercero, sale más barato que la niñera de Podemos. Pero como les digo, un imbécil lo hay en todas partes, el problema está en que las organizaciones tienen que tener controlados a sus imbéciles y no poniendo títulos a las informaciones.

Televisión Española es la TV3 de Podemos, y abre ahora estoy capítulo de ataques a una menor, por cierto, a una menor, hablando de…

Audio

Bueno, es que, tampoco, miren de las reacciones que después habido acerca de la decisión de la directora de Radio Televisión Española de cesar a quien sea responsable que nos gustaría conocer quién es.

Más alá de todo eso, después apareció cómo no ese destilado de diarrea verbal que es Echenique convirtiendo todo esto en un estercolero hablando de una niña de 15 años.