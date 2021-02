La vacuna de Janssen, la esperanza de España para llegar a vacunar al 70% de su población en verano

El viernes 26 de febrero está marcado en el calendario de la multinacional Johnson & Johnson porque ese día la FDA -la agencia reguladora estadounidense- decidirá si da o no el visto bueno al uso de su vacuna contra el COVID, la perteneciente a su compañía Janssen. Si EEUU da luz verde a su administración al igual que ocurrió con la de Pfizer o la de Moderna se espera que en los siguientes días la agencia europea -la EMA- se reúna para adoptar una idéntica decisión.

Pero... ¿qué sabemos sobre esta vacuna? ¿es igual a la que ya se están administrando? La respuesta es Sí y No. Por un lado sabemos que su eficacia es menor que las que ya se están inoculando. Los estudios científicos la sitúan en el 72% en el ensayo Ensemble de EEUU y un 66% de efectividad a nivel mundial contra múltiples variantes 28 días después de la vacunación. Es decir: previene los casos graves. Pero la ventaja es que es una vacuna más fácil de transportar, de almacenar. Facilita mucho la logística. Una única dosis y no dos y puede guardarse en un frigorífico normal, como el que tenemos en casa, a entre dos y ocho grados durante tres meses y a 20 bajo cero durante un máximo de dos años. Así si todo marcha según lo previsto en marzo dispondríamos las primeras vacunas y con ellas aceleraríamos el proceso. La cuenta es fácil. 20 millones de dosis. Una única por persona. 20 millones de personas inmunizadas. Casi la mitad de los habitantes.

Audio

En nuestro país, el doctor José Ramón Arribas, jefe de sección de Enfermedades Infecciosas del Servicio de Medicina Interna del hospital de La Paz, en Madrid, es el coordinador nacional de este ensayo. En declaraciones a COPE pide no comparar la eficacia de la vacuna de Janssen con la de Pfizer o la de Moderna porque su composición es diferente. 'La vacuna de Janssen se ha probado en EEUU, Latinoamérica y Sudáfrica y se ha hecho en un momento en el que había variantes a las que no se han tenido que enfrentar las otras vacunas. Hace que los estudios sean muy diferentes. A partir del día 28 después de la dosis ningún paciente tuvo que hospitalizarse o falleció. Hay que ser muy prudente en la comparación entre vacunas y no fijarse solo en el número del 95 o en el 66%'. Para él la clave están los casos graves y el evitar el colapso del sistema sanitario. 'Ahora mismo una vacuna con una única dosis que no necesita refrigeración y que evite hospitalizaciones y mortalidad es extraordinariamente importante'.

El doctor Arribas ve fácil que el próximo mes se esté inoculando esta vacuna en España. 'También se está haciendo un ensayo con dos dosis para aumentar la inmunización'. En este aspecto destaca que a diferencia de la de AstraZeneca la de Janssen sí se ha estudiado suficiente su aplicación entre los más mayores. 'El 34% de los participantes en el estudio de una sola dosis tenían más de 65 años. Unas 14 mil personas. Además el 41% tenían enfermedades con las que ya están expuestos a COVID grave. Eso da más seguridad sobre su eficacia'.

Audio

Con un surtido de vacunas en el mercado sobre el que dice, 'hay felicitarse. Cada una es útil en un aspecto' pide que se aumente la administración. 'Para llegar a un 70% en verano hay que aumentar muchísimo el ritmo de vacunación. También es verdad que depende de la cantidad de vacunas que lleguen a España y de la logística para lograrlo. En una residencia u hospitales es rápido vacunar. El reto es hacerlo con la población en general porque la dispersión es mucho mayor'.