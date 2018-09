Herrera: "Si tanto le gustan los referéndum a Pedro Sánchez, que organice elecciones anticipadas"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal están? Ya es martes 4 de septiembre del 2018. Digo ya es, como si...Hombre, ya llevamos 4 días de septiembre. Ya verá usted como de aquí en nada hay lineales de algunos comercios que ya están ofreciéndole producto de Navidad. “Hombre, no se pase, Herrera, que todas... Sí, sí. No, no". Esto cada día empieza antes, eh. Verá cuando acabe el mes de septiembre, en el que todavía hace calor y ya hay algunos carretones de castañas que están saliendo a la calle, ese choque de realidad es curioso, y empiezan algunas guirnaldas a ponerse ya en alguna parte.

Bueno, sigue el riesgo de tormentas en Aragón, Cataluña y Castellón. Puede, incluso, que con granizo, pero tiempo agradable y cielos despejados prácticamente de toda España.

Bueno, pues ayer apareció, ayer apareció... Sánchez, digamos que reapareció. Bueno, reapareció, no. Es que tampoco ha estado oculto, eh. Cada día tiene su afán y su ocurrencia. Y este es especialista en esas cosas. Ayer apareció en la Cadena Ser. Pepa Bueno le hizo una magnífica entrevista, y Pedro Sánchez, y le doy la enhorabuena por ello, y Pedro Sánchez soltó su última oferta para Cataluña. Y esto es una ocurrencia. Es como lo del diésel o como lo de la banca, el impuesto, o como las otras cosas que luego ha tenido que ir rectificando. Pues seguramente aquí si la cosa... Lo divertido de esto está en alquilar sillas y ponerse delante del Palacio de la Moncloa para ver qué tardan en rectificar las cosas. Puntualizar. “No, no ha querido decir... Sí, aquí, pero vamos a ver... Esto es... No, sí es, pero no es. Claro, y esto y lo de más allá”. O bien responde a una negociación en la que van pactando cosas. Vaya usted a saber. Todo es posible, eh. Todo es posible. La politica de apaciguamiento del gobierno de Sánchez.

Bueno, ¿qué dijo Sánchez en pocas palabras? Pronunció la palabra, la palabra, la palabra mágica: referéndum. La palabra, que es una palabra contemplada por la Constitución en algunos casos, claro que sí, hay referéndum constitucionales, pero un referéndum de autodeterminación no lo es. Y si Sánchez hubiera hablado de eso estaría prevaricando. No, no, Sánchez habló de referéndum de autogobierno.

¿Y qué es un referéndum de autogobierno? Pues el que hubo. ¿No ha habido ya un referéndum de autogobierno en Cataluña? Sí. Lo hubo cuando Rodríguez Zapatero y Pasqual Maragall se inventaron este absolutamente inexplicable, desde luego por lo, por lo poco que era reclamado nuevo estatuto, que era un juguete de políticos, era un juguete de políticos nacido en el 2006 para entretenerse ellos, para ellos montar su divertimento personal, su permanencia, la clave de su vida. Y son claves políticas nada más de altas esferas políticas. No nacen de la sociedad. Bueno, y nace el nuevo Estatuto de Cataluña.

Y ese nuevo Estatuto, aprobado en... Refrendado en Cortes, es sometido a referéndum al pueblo de Cataluña. Vota menos de la mitad y vota afirmativamente. Y después hay, como saben ustedes, un recurso por cuanto presentaba algunos asuntos que se sospechaba eran inconstitucionales, al TC, y el TC dice que, efectivamente, eso de la lengua preferente o de las atribuciones de un Consejo de Justicia de Cataluña o una Agencia Tributaria no es constitucional. Y se lo lámina. Y entonces ya, bueno, ¿para qué queremos más? Rasgamiento de vestiduras y otras tantas cosas de las que... En fin,. ¿Qué contarles?

Pues a partir de ahí nace todo el conflicto. Después de eso, la crisis que llega en el 2007 y Artur Mas que dice: “Vamos a pedir un trato fiscal preferente. Y como no, pues vamos a empezar el proceso. Y salgamos a la calle y...”. La historia ya la conoce. Es decir, ¿qué está proponiendo Sánchez? ¿Que volvamos al Estatuto inconstitucional? ¿O el de antes pero con más cosas y viendo a ver cómo se incorpora lo de la Agencia Tributaria, lo del Consejo de Justicia? Por cierto, si no se llega a revindicar ante el Constitucional la inconstitucionalidad de ese Consejo de Justicia, hoy los políticos presos serían juzgados por un tribunal en Cataluña con jueces nombrados directamente por Torra. Imagínense ustedes al cretino este de Santiago Vidal y a todos estos. A todo ese detritus político y jurídico que se ha dado en la carrera judicial. Y también es para... Para echar un rato hablando de ello. ¿Cómo se hace constitucional los artículos que fueron depurados por el Constitucional? ¿O tiene que volver a votar lo mismo?

Hombre, si tanto le gustan las votaciones a Pedro Sánchez que organice elecciones anticipadas, que es lo que... En fin, que le refrenden o no. Y ya veríamos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace constitucional el artículo depurado por el Constitucional? Claro, esto así como si el Estatuto, por cierto, el Estatuto que para toda esta basura política del independentismo ya está superado, como si contentar a los separatistas, vamos, como si Puigdemont ahora mismo fuera a renunciar a su republiqueta y Racistorra tres cuartos de lo mismo. ¿Por qué va a tener el Estatuto que en el 2006 preparó Pasqual Maragall y preparó Rodríguez Zapatero? Estatuto que tenía que volver a reafirmar los párrafos no acordes con la Constitución.

Ahora, ya le digo, a ver cómo rectifica esto o si lo mantiene. Lógicamente, a Sánchez le han tirado esto la cara. No les interesa nada el Estatuto. ¿Pero que les va a interesar? Pero, ¿alguien cree que hoy en el Teatro, llamado Teatro Nacional de Cataluña, Quim Torra, va a leer la conferencia titulada 'Nuestro momento',que va a ser la exaltación de las bajas pasiones más grande que ustedes pueden imaginar, le interesa algo el Estatuto? Hombre, no.

Pues si no hacemos eso, ¿qué hacemos? Hombre, actuar en... Acorde con la legalidad . Y la legalidad, recuerda que o tú actúas de acuerdo con las normas que ha aprobado la soberanía del pueblo español o tú, por lo tanto, te arriesgas a que de nuevo se aplica el 155. Algunos dicen: “Se está cargando de razones Sánchez para volver a aplicar el 155”. Bueno, tanta perspicacia en Sánchez me parece a mí que es mucha generosidad en la interpretación, pero si fuera así, si fuera así, si tú no obras adecuadamente con la Constitución, que la soberanía del pueblo español que está en el Congreso, y Adriana Lastra, también en el Senado. Apréndete esto que es una lección importante para cuando tengas que intervenir en público, no vayas a caer en el ridículo otra vez. Cuando uno actúa en desacuerdo con esas normas, uno se expone a que actúe, efectivamente, todo el poder que la Constitución prevé para mantenerla en vigor. En Cataluña es el 155, que ya saben exactamente de qué va.

Hoy, además, conoceremos algunos detalles más de sí el Tribunal de Primera Instancia en Bélgica tiene o no competencia para admitir a trámite la demanda que Puigdemont ha puesto al juez Llarena y que se sustenta en una supuesta falta de imparcialidad después de una perversa y malintencionada mala traducción de las palabras de Llarena en Oviedo que confundieron a este adalid del imperio de la inteligencia, que es Alberto Garzón, y a otros tantos más. Y que los abogados de Puigdemont malversaron a propósito. Algunos ya están pidiendo la expulsión del colegio de abogados.

Hombre, que el tal Boye, el exterrorista de ETA, colaborador habitual de La Sexta, quede apartado de la función de la abogacía es, desde luego, una medida muy higiénica, pero bueno... Ya veremos hasta dónde llegan las cosas. Son las 8:09. Ha reaparecido Pablo Iglesias dando las gracias a la sanidad madrileña por haber cuidado a sus gemelos. A la misma sanidad madrileña que hace veintipico de años está gestionada por el PP y de la que tantas cosas ha dicho. Ay, Señor, Señor... ¿Cómo cambia la vida, verdad?