Herrera a las 8, martes 4 de septiembre

Escucha el análisis de la actualidad de este martes 4 de septiembre de la mano de Carlos Herrera, comenzando por la nueva iniciativa del presidente del Gobierno para Cataluña: un referéndum de autogobierno

"Si tanto le gustan las votaciones a Pedro Sánchez que organice elecciones anticipadas, que es lo que... En fin, que le refrenden o no. Y ya veríamos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace constitucional el artículo depurado por el Constitucional? Claro, esto así como si el Estatuto, por cierto, el Estatuto que para toda esta basura política del independentismo ya está superado, como si contentar a los separatistas, vamos, como si Puigdemont ahora mismo fuera a renunciar a su republiqueta y Racistorra tres cuartos de lo mismo. ¿Por qué va a tener el Estatuto que en el 2006 preparó Pasqual Maragall y preparó Rodríguez Zapatero? Estatuto que tenía que volver a reafirmar los párrafos no acordes con la Constitución.

Ahora, ya le digo, a ver cómo rectifica esto o si lo mantiene. Lógicamente, a Sánchez le han tirado esto la cara. No les interesa nada el Estatuto. ¿Pero que les va a interesar? Pero, ¿alguien cree que hoy en el Teatro, llamado Teatro Nacional de Cataluña, Quim Torra, va a leer la conferencia titulada 'Nuestro momento',que va a ser la exaltación de las bajas pasiones más grande que ustedes pueden imaginar, le interesa algo el Estatuto? Hombre, no.

Pues si no hacemos eso, ¿qué hacemos? Hombre, actuar en... Acorde con la legalidad . Y la legalidad, recuerda que o tú actúas de acuerdo con las normas que ha aprobado la soberanía del pueblo español o tú, por lo tanto, te arriesgas a que de nuevo se aplica el 155. Algunos dicen: “Se está cargando de razones Sánchez para volver a aplicar el 155”. Bueno, tanta perspicacia en Sánchez me parece a mí que es mucha generosidad en la interpretación, pero si fuera así, si fuera así, si tú no obras adecuadamente con la Constitución, que la soberanía del pueblo español que está en el Congreso, y Adriana Lastra, también en el Senado. Apréndete esto que es una lección importante para cuando tengas que intervenir en público, no vayas a caer en el ridículo otra vez. Cuando uno actúa en desacuerdo con esas normas, uno se expone a que actúe, efectivamente, todo el poder que la Constitución prevé para mantenerla en vigor. En Cataluña es el 155, que ya saben exactamente de qué va".