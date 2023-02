Herrera: “El Supremo advierte de que cualquier otro golpe a la Constitución no será perseguido por la Ley”

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Vaya día de ayer, le contaba a las 6 que ayer realizamos un programa conjunto COPE, SER, Onda Cero y allí nos preguntaba mi querido Juan Carlos Ortega a los tres: a Ángels, a Alsina y a mí, ¿ustedes ya sabéis con lo que vais a abrir mañana? Y los tres, creo, que contestamos lo mismo hombre si no pasa nada esta tarde, pues a lo mejor,p ues el Consejo de Ministros ,el salario mínimo, esto, lo otro, lo de más allá.

Vídeo









El demoledor auto del Supremo





Pero es que ayer por la tarde el Tribunal Supremo libró un auto de reinterpretación de su sentencia en función de las modificaciones del Código Penal, que ha movilizado el Gobierno a petición de los delincuentes para que los delincuentes le sigan apoyando y pueda seguir Sánchez en La Moncloa. Es un auto, déjeme decir, demoledor, absolutamente demoledor. Por varias razones que paso a explicarle ahora mismo: el Supremo, lo que hizo fue revisar las penas impuestas a los condenados del procés, claro, porque hay cambios introducidos en el Código Penal para beneficiar a Junqueras y el resto de condenados. Y eso, se tenía que hacer que en función de esos cambios, el Supremo reconsiderarse alguna de sus posturas. Bueno, pues el resultado es que se han extinguido las penas para cinco de los condenados por sedición: Carme Forcadell, la recuerdan ¿no?, la presidenta del Parlamento catalán; pero se mantienen condenas por malversación agravada para Junqueras, para Romeva, para Turull y para Dolors Bassa.

Y hay dos elementos fundamentales, fundamentales, en este auto, en el auto que se conoció ayer por la tarde:

Uno, la denuncia sobre la impunidad que se ha establecido para las conductas que atenten contra el orden constitucional. El delito de desórdenes públicos no puede, en modo alguno, sustituir al de sedición que ha desaparecido, le recuerdo, ha desaparecido. Lo hemos dicho siempre, no es lo mismo una bronca a la salida del fútbol que desobedecer la ley y las sentencias de los tribunales para atacar el fundamento mismo de la Constitución Española, es que no es lo mismo. Y el Gobierno pretendía que fuera lo mismo.

Yo les leo textualmente, lo tengo aquí, 'el hecho probado que la sentencia declara no es identificable con el simple desbordamiento de los límites del orden público, lo que hubo fue un ataque a la paz pública, a la observancia de leyes y resoluciones judiciales como fundamento de la convivencia en el marco constitucional'. Y, advierte también el Supremo sobre el margen de impunidad y desproteccion del Estado que se ha asentado para el futuro. Se lo leo textualmente también: ‘la creación de un marco normativo de ruptura territorial que prepare la secesión de una parte del territorio de España, incluso acompañada de actos multitudinarios que condujeran a la inobservancia generalizada de las leyes y al incumplimiento de las decisiones gubernativas o jurisdiccionales que intentaran ponerle freno serían ajenas a la intervención del derecho penal ‘, es decir, bulbo, pueden volver a hacerlo cuando quieran, no hay delito contemplado en el Código Penal para que lo vuelvan a hacer mañana, pasado, en las próximas elecciones, espués de las próximas elecciones, haya o no haya nuevo presidente del Gobierno. El golpe a la constitución del 2017, primero, les ha salido casi gratis a los responsables políticos; y cualquier otro que se pueda producir en el futuro no será perseguido por la ley. Esto es lo que advierte el Supremo, es una aberración, lo que quiere decir es que es una aberración la derogación del delito de sedición, solo deja sentado negro sobre blanco el Tribunal Supremo ayer.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Otor aspecto,el aspecto de la malversacion agravada, que no es menor. Por esa malversacion agravada fueron condenados cuatro de los procesados, se mantiene sin cambios. Dice el Supremo que es imposible aplicarles la versión light del delito que se fundamenta en dedicar el dinero malversado a otro fin de interés público, porque de ninguna manera se puede considerar un referéndum ilegal como un fin lícito. Tanto lío, tanta polémica, para quitar la inhabilitación a Junqueras que para eso se ha hecho y al final se confirma, por enésima vez, la torpeza legislativa de este Gobierno, la reforma de la malversación no es aplicable los condenados del procés.

Oriol Junqueras, expresidente de la Generalidad, EFE









Y ahora ¿qué?





Bueno, y ahora eso qué consecuencias políticas tiene. Pues verán ustedes, hay más de 20 cargos, 21 creo que son, de la Generalidad que están pendientes de juicio y que se enfrentan a penas de 6 y 12 años de cárcel, esa es la situación de estas personas las que se refieren las peticiones de amnistía que repiten directamente y cada vez que tienen oportunidad los dirigentes independentistas: queremos una amnistía, por qué no, ya tanto por qué está ahí Junqueras de por medio, tal el otro, y el de la moto. No, es que hay 21 tipos del segundo escalafón que cogieron el dinero que le quitaronn a usted para dedicarlo a fines ilícitos. Junqueras ya está en la calle porque ha sido indultado por el Gobierno, pero estos 21 entre los que está Jové, el que llevaba la Moleskine con todo el plan de secesión, se enfrentan a un futuro penal muy complicado después del auto de ayer. Claro los dependentistas recogieron el auto de ayer pues… Catalá con descalificaciones a la justicia que te voy a contar,rucurriremos a no sé qué… Veremos si pasan por el Constitucional, este Constitucional sanchista de Conde-Pumpido y compañía, a ver como responde a sus cosas. Cada vez que los socios del gobierno se encuentran algo que no sale como quieren pues insultan a los jueces: fachas, machistas, vengativos…

Como les digo, el Gobierno acredita una manifiesta ineptitud legislativa, eso llevará alguna cabeza que cortar, digo yo. Lleva una colección de chapuzas dignas de ser mencionadas: dos estados de alarma inconstitucionales, una ley del 'solo sí es sí' que ha beneficiado a medio millar de violadores, al parque legal de violadores que tenemos en la cárcel, les va a beneficiar a todos, están monitorizando la Policía, tienen orden a todos los que han quedado en libertad porque vaya que uno reincida y aquí tenemos la de Dios es Cristo.

Y ahora, bueno, esta reforma del Código Penal que dejen indefenso al Estado, es que lo ha dicho claramente el Supremo esto deja indefenso al Estado. Pero, desde luego no arregla la auténtica demanda de los independentistas, tienen que estar muy contentos en Moncloa y ojo que aún no sabemos qué puede pasar con la situación de algunos condenados por corrupción que van a solicitar la revisión de sus condenas.





Los planes del Gobierno





Mientras tanto, hoy comienza la tramitación parlamentaria de la proposición de ley del PSOE que ha copiado al PP con tal de frenar la sangría de excarcelación, veremos eso como concluye.

Y el Gobierno hoy va a aprobar la subida del salario mínimo a 1080 euros y para publicitar la cuestión Sánchez en ese plan que tiene Moncloa de humanización de Sánchez, de pasearle entre todos los clubs de petanca que haya en España, grabó un vídeo en la vivienda de unos jóvenes de Parla, din don, hola son ustedes unos jóvenes elegidos al azar soy el presidente del Gobierno vengo a tomar café con ustedes. Supuestos perceptores del salario mínimo, lo mismo que los jugadores de petanca. Oye y los ciudadanos anónimos han resultado ser militantes socialistas, uno de ellos hermano del jefe de las Juventudes Socialistas de Parla, Cristian González, que es uno de los cientos de asesores que pueblan los despachos de Moncloa a las órdenes de Sánchez, no se sabe exactamente z qué se dedican pero es evidente entre sus muchas funciones también figura la de buscar figurantes para los vídeos de Sánchez, la mesita llena de pastas , que es conmovedor, es conmovedor Sácnhez, literalmente conmovedors.