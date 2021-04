Herrera: "La Superliga se hizo un Brexit con los británicos bajándose del carro"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es miércoles, es 21 de abril del 2021 y un día en el que van a pasar cosas y, sobre todo, recogemos las que pasaron ayer, que fueron no pocas, por ejemplo, ayer se constató. le contaba a las 06:00 horas, que si hace dos apuestas, con que ganes una salvas un poco la cara.

Yo ayer hice dos. En una estrepitósamente fallé y en otra gané. La que gané era fácil porque se veía venir a distancia, es decir, que lo de Janssen eran 10 días que sabíamos que iban de paripé a darle la vuelta y a buscar las justificaciones adecuadas para decir adelante con los faroles, que la vacuna de Janssen se seguía administrando. Y efectivamente se cumplió y se ganó.

También dije que la Superliga empezaría en agosto, el día 24, me apostaba mis campos de algodón y los he perdido una vez más porque al menos en la primera parte la Superliga ayer se desmoronó, con lo cual no quiere decir que pueda haber una segunda parte más tarde, otro día, otro año... ¿Quién sabe? Pero de momento no.

La Agencia Europea del Medicamento dijo de Janssen lo mismo de AstraZeneca, que sí, que puede haber algún peligro, pero que hay que vacunar porque los beneficios son mucho más grandes que los riesgos, así que hay 146 mil vacunas que llevaban una semana guardadas en un almacén y que van a ser administradas. Es decir, de aquí a junio deberían llegar 5,5 millones de esas vacunas, que son monodosis, de manera que pueden ayudar a avanzar en la vacunación.

Miren, vamos a ver, el presidente del Gobierno ha insistido, "vacunator", en que a finales de verano estará inmunizada el 70% de la población, para lo que hacen falta 66 millones de vacunas. De momento España solo ha logrado 15 millones desde diciembre, o sea, necesitaría 51 millones de dosis de aquí a finales de agosto. No parece probable. Hasta junio está previsto recibir 38 millones de unidades de distintas vacunas. Y es una previsión que hasta ahora no se ha cumplido.

La decisión razonable de volver a poner Janssen en circulación hace más absurda su paralización que solo ha servido para asustar a la gente. En cualquier caso, España tiene 151 mil unidades. Tampoco... Alivia un poco la escasez de vacunas y ahora también hemos sabido que esa idea de espaciar las vacunas en función de su escasez no se va a producir. Es una idea que no es mala, pero dice Sanidad que no, que mejor de acabar de aviar a los que han tenido un pinchazo.

El hecho de que haya más vacunados que contagiados hace que el Gobierno vuelva al optimismo antropológico del que hace gala, "vacunator". Luego no sirve de nada, se le pone la cara descompuesta porque va "vacunator" por una lado y la realidad por otro.

¿Cómo están las cosas en lo que importa? Pues vamos a ver, los mayores de 80 años, el 95% ya tienen la vacuna y más del 60% están inmunizados. Y eso se nota en las cifras. Indudablemente esta cuarta ola no ha sido lo que algunos temían que fuera gracias a esas vacunas. Los de 70 a 79 andan en el 45% con la esperanza de que Janssen les de un empujón, y los de 60 a 69 están en el 38% de vacunados con al menos un pinchazo. Inmunizados del todo el 7,3% de españoles nada más. Datos de la pandemia: hay un crecimiento de la transmisión, pero más o menos controlada, y una incidencia todavía por debajo de lo que se temía.

Y el lío de la Superliga, pues la Superliga se hizo un Brexit. Los británicos, pues igual que se despidieron de la unión Europea, también se han bajado del carro de la Superliga reconsiderando los pasos a dar, etc. Sin duda, no haga negocios con los ingleses, que cuando no lo ven claro te montan un Brexit. La presión de los gobiernos, de la afición del Manchester City, el Chelsea está en las semifinales de la Champions no querían que la UEFA les quitara de en medio. Miren a los aficionados del Chelsea a puertas del estadio.

Pues hemos salvado el fútbol, decían, no querían. Bueno, el Chelsea lo que está deseando, que con este sistema no podría, es venir a jugar al Benito Villamarín otra vez porque si le quitas al Chelsea la ilusión de poder ganarle al Betis después del revolcón que el Betis le dio al Chelsea en el glorioso estadio metropolitano, aquello que llevó a la gente a decir en Europa quién es el Chelsea, eso lo llevan ahí metido dentro. Con este sistema no podrían venir al campo del Betis.

Florentino Pérez presenta a Eden Hazard en el Santiago BernabéuOscar J. Barroso / AFP7

Y luego, pues después de desmontarse los británicos, los demás han empezado a disimular y a silbar. Pues eso, Laporta en el Barcelona ha dicho: a ver, esto se lo preguntaremos a los socios del club para ver cómo se lo quitaban de en medio. Yo no sé qué les ha ofrecido la UEFA, a qué tipo de acuerdo habrán llegado, pero, en fin, ha habido un club como el PSG, financiado por un jeque árabe que nunca quiso saber nada. Y se borró el Manchester City y el Chelsea, como les digo, y el resto de clubes y así. Consecuencias: ¿el Madrid puede sufrir represalias de la UEFA? De forma directa no creo que se atrevan, sibilina puede. El Barcelona ya les digo, ha empezado a hacer el cobardica. Diciendo que estaba dentro de... Si los socios no hubieran dado el ok...

Y luego, más allá de todo ello, una noticia importante es que Sánchez, "vacunator" y todos los 'ator' que quieran, ha vivido uno de los mayores "bochornatos" de su corta y azarosa existencia, que va a queda para los "canales" de la historia como decía una vedette. Un gobierno del PSOE y de Podemos que a instancias de la Unión Europea tuvo que tirar a la basura el más vergonzoso intento antidemocrático de control del Poder Judicial. Un plan que consistía en una reforma que reducía a mayoría simple el listón necesario para elegir al Poder Judicial. Decían: nosotros tenemos mayoría simple, lo elegimos nosotros y los demás adiós. No, miren, lo que ha hecho Bruselas es obligar a que el Gobierno tenga que sentarse con la otra parte, con la derecha, a negociar de verdad un sistema que sea decente, sin jugar a reventar la negociación proponiendo a tipejos impresentables como De Prada o compañía, así que la cacicada del Poder Judicial... Bendita Unión Europea, con todos sus defectos, que la ha quitado de en medio.