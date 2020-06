Herrera: “No solo estamos a la cabeza de muertos por habitantes, también en el desastre económico”

Audio

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Es 25 de junio del 2020, son las 8 de la mañana. Nos acaba de comunicar la Secretaría de Estado de Comunicación, con toda la intención de que ello habrá los informativos de las 8, claro, que la vicepresidenta económica del Gobierno Nadia Calviño va a ser candidata a la presidencia del Eurogrupo, un órgano clave para la cooperación entre los miembros de la zona euro y la construcción de una Europa más fuerte y unida. Se va a formalizar hoy su candidatura dice, que Sánchez considera que sería un honor para el gobierno español. Un honor para el gobierno español pero ya sabe lo que eso le obliga, que Nadia Calviño esté en el Eurogrupo en Bruselas significa que es la primera que como ministra de Economía tiene que seguir cada una de las normas concretas de la política europea presupuestaria y fiscal con lo que seguramente no lo hace mucha gracia a los socios del gobierno dePablo Iglesias, pero es lo que hay.

Estamos en la primera semana de la nueva normalidad y esa primera semana de la nueva normalidad ha cumplido con las expectativas ¿no?, el inquietante mundo de losrebrotes como los incendios de verano, hay ahora 18 focos activos por España, los contagios siguen subiendo ayer 196, 88 más que el día anterior, se reparten a partes iguales Aragón y Madrid, luego de menor manera otras comunidades. Ahora mismo Sanidad cree que estamos dentro de lo esperado, que no hay que alarmarse, pero el riesgo cero no se puede garantizar, y es cierto, el riesgo cero no se puede garantizar y efectivamente tampoco hay que alarmarse pero habría que comportarse de manera un poco más sensata y serena que algunos cuando salen por ahí. Todos los días hay imágenes, todos los días hay baile, podría aportar nuevas imágenes en Lugo, el otro día fue Valencia pero ayer fue en Cádiz y así...

Miren, lo que hay hoy en España, lo que hay que hablar y hoy pues seguramente la ministra de Economía tendrá encima de su mesa el informe y lo estará analizando debidamente qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el mayor jardazo de la economía de todo el mundo desarrollado que es el que se va a llevar a España. No solo estamos a la cabeza de muertos por habitantes, hasta incluso ocultando muertos, también en el desastre económico.Una caída del 12,8% creo que pronostica el Fondo Monetario Internacional,viene ser todo lo que aporta el turismo a nuestra economía en una temporada, decir vamos a perder todo lo que habíamos ganado, el beneficio que nos había quedado de los últimos seis ejercicios de los últimos 6 años.

Habrá que ponerse de acuerdo entre todos, empresarios, Gobierno, trabajadores. ¿Y eso cómo lo hacemo? ¿Cómo reconstruimos y ponemos o damos normalidad a esta España nuestra para que progrese adecuadamente? En España se han estado celebrando dos cumbres para la reconstrucción, paralelas, y ambas terminan. En una estaban Juan Roig, Pablo Isla, Ana Botín entre decenas de empresarios de todos los sectores; y en la otra estaban Pablo Echenique Adriana Lastra y Patxi López, adivinen en cuál de las dos reuniones se habrá propuesto medidas más interesantes, más reales para sacar del drama económico, que ya se suma al sanitario, a España.El FMI lo recalcó ayer, España es el país del mundo con la mayor destrucción del PIB, tenemos más muertos que nadie, tendremos más parados que nadie pero el Gobierno sigue diciendo esa estupidez de que salimos más fuertes, saldrá más fuerte tú chato, ¿cómo que salimos más fuertes?.

Y adivinen también a quién se hará caso: si a los empresarios que representan a millones de trabajadores o a los políticos que representan, por lo general, a decenas de prejuicios; si a los que pagan impuestos o a los que crean nuevos impuestos; si a los que generan riqueza o a los que provocan deuda; si a los que contratan o a los que todo lo demás inventan subsidios de cuatro perras; si a los que exportan productos a todo el mundo o a los que importan ideas de Venezuela. Con la Comisión de Reconstrucción que anoche concluyó con un acuerdo de mínimos entre PSOE y Podemos lleno de generalidades, con menos sustancia que una sopa de sobre, pues pasa lo mismo que con los pactos del Gobierno con la oposición, no se pacta nada porque en Moncloa no se quiere pactar nada con nadie salvo la supervivencia de Sánchez e Iglesias y para eso si hay que contar con Bildu pues con Bildu, con ERC con ERC, ahora si pasara por ahí del propio Frankenstein, con Frankestein.

Con la peor recesión, con la mayor mortalidad del mundo lo lógico es que hubiera habido una única Comisión de Reconstrucción que tocara todos los palos con todos los protagonistas, que culminara con una gran foto del gobierno y de la oposición y los empresarios con los trabajadores y un plan de reformas valiente ,sensato, apoyado por todos y un mensaje común a la sociedad que diera sentido al sangre,sudor y lágrimas por el que se está atravesando, pues no, salimos más fuertes. Lo que queda, sin embargo, es un acuerdo de derogación de la reforma laboral con Bildu, que es un papel que está ahí que no aplicará, pero que está ahí. Y otro de Lastra y Echenique que podrían haber redactado los alumnos de 2º de bachillerato como trabajo de fin de curso que esta es la nueva normalidad que hoy va a probar el Congreso. Hacer la misma nadería engolada de siempre mientras ahí fuera, aunque estemos en verano, empiece a hacer mucho frío.

HERRERA SOBRE EL CASO DE LA FISCALÍA E IGLESIAS

Y el otro asunto del día, y lo que te rondaré, es el que tiene que ver con Pablo Iglesias y la Fiscalía, atención a esto. Aye supimos que la Fiscalía le ha estado filtrando a Pablo Iglesias detalles de la investigación que el juez García Castellón dirige dentro de las andanzas de Villarejo y que le tocan a él de pleno. Lo publicó la prensa digital y el líder de Podemos no lo ha podido desmentir, el vicepresidente quiso pasar por víctima del robo del móvil a una colaboradora suya la que ha colocado en un portalito de estos de mierda de prensa con información íntima y delicada llevaba ese móvil, pero en el transcurso de las pesquisas el juez constató que Iglesias en realidad tuvo y retuvo esa información durante meses sin dárselo a la perjudicada y a saber con qué intenciones y no solo le expulsó de la causa sino que señaló la posible existencia de delitos de revelación de secretos y daños informáticos. Bueno, pues en ese bochornoso contexto, agravado por el nombramiento de la asesora como directora del panfleto digital de Podemos, a lo mejor para que esté calladita, la Fiscalía ha hecho dos cosas: presionar al juez para que retire cualquier posible acusación a Iglesias y además filtrarle detalles de la causa. Es una vergüenza, un comportamiento escandaloso, debido a la relación de conocimiento que tienen el fiscal y la abogada de podemos, Marta Flor. Pero vamos, en el caso de Iglesias que nos ha ido dando lecciones de ética, de estética a todo el mundo, etc, etc, esto es mucho más grave. Solo a Pedro Sánchez se le puede juzgar con el mismo rasero el recuerden cuando tuvo el arrojo de poner a Alemania de ejemplo de la política que él iba a practicar citando el caso de un ministro alemán que dimitió por copiar su currículum, ¿él?, el doctorcito que se sacó el título con un plagio como la Monumental de Las Ventas con un tribunal de amiguetes, copiando la tesis, seguramente por un negro que si lo pillan los del 'Black Lives Matter' este le convierten en otro Jorge Floyd, por el abuso.

Aquí no dimitirá nadie, pero ya está claro eso sí, para qué pusieron ahí a Dolores Delgado en la Fiscalía. Para ayudar a Iglesias con Villarejo, para auxiliar a Franco con el 8-M, para socorrer al gobierno con el coronavirus, para atender a los condenados del procés y para intentar hacer con la Justicia lo mismo que con el CIS, por Radio Televisión Española, privatizarla, ponerla al servicio de una causa cada día más siniestra.