Herrera, sobre Podemos: "Son una pandilla de mediocres que viven de la ensoñación comunista"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, ya ven ustedes, es lunes ya por fin, 20 de mayo del 2019. Ya pasó el fin de semana. Ya es lunes. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Qué alboroto! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué pena que sea tan tarde porque los bonitos lunes a las 5 de la mañana, a las 6 es...!

Además, en el extremo norte peninsular nubes, lluvias, precipitaciones. El resto más o menos nubes y claros y las temperaturas recuperándose como Rafael Nadal. ¡Qué tío! Puede pasar un bache, puede perder un partido, pero se recupera y vuelve a ganar.

Oiga, que va a cumplir 32 años, eh. Ha ganado el Open de Roma y se lo ha ganado a a Djokovic, que es su rival de ahora mismo, porque este ha tenido varios rivales eternos a lo largo de su carrera. Y esperemos que Roland Garros le sea propicio ahora, buscando la duodécima victoria de la pista francesa, en este día de hoy que llamamos día Acciona Sevilla.

Hoy es un día grande para esta ciudad desde donde se hace este programa porque aquí se lanza, como ya se ha hecho en otros lugares, en Madrid, en Hospitalet, en varios lugares más, en Barcelona, servicio de motosharing.

¿Motosharing qué es? 'Sharing' es compartir, compartir una moto, motos eléctricas compartidas, diseminadas por la ciudad. Usted llega, coge una moto y se va donde considere oportuno y la deja o la tiene durante unas horas y usted paga en función del segundo. Paga por segundo el recorrido.

¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo lo hacen en Madrid o en Valencia o en Hospitalet? Bueno, miren, es una apuesta de Acciona por la movilidad, la vocación de reducir emisiones de CO2, cada vez que cogen una moto de estas, bueno, eliminan 7 vehículos de la circulación, no está nada mal. Simplemente a través de la app Acciona motosharing usted se registra y ya puede tomar esa motocicleta eléctrica no contaminante, que le ayudarará a desplazarse como vamos a hacer hoy, ¡un programa en moto!

Pues yo qué sé, de las pocas cosas que me queda por hacer a mí. ¡Un programa en moto! Si yo les contara donde he hecho programas... ¡En los sitios más inverosímiles!

Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, aquí la decimotercera legislatura, aquí un oyente. Te dirá: “Bueno, ¿la decimotercera es muy diferente que la decimosegunda o que la novena o que la octava?” Sí, la octava y la séptima eran más parecidas, por ejemplo, de lo que son la decimotercera y la anterior.

¿Por qué? Porque somos más en la fiesta. El espectro está más repartido. Y porque, además, ahora vienen unas elecciones autonómicas que pueden condicionar muy mucho esa legislatura.¿En qué sentido? Pues en el sentido de que si la izquierda está igual de motivada, el votante de izquierdas, que en las elecciones generales, los resultados van a ser satisfactorios, ahora estamos en ola PSOE, esto es evidente, igual que ha habido ola PP, pues estamos en ola PSOE, y esa ola le va a permitir gobernar en algunos lugares, pero necesitarás seguramente apoyos.

Y en función de cómo sean esos apoyos, que fundamentalmente provendrán de Podemos, veremos qué necesidad tendrá Podemos o qué necesidad tendrá el PSOE de pedirle a Podemos que entre en el gobierno. O no tendrá posibilidad prácticamente de esquivarlo. Ilusión no le hace ninguna a Pedro Sánchez. Quiere gobernar en solitario. Él quiere gobernar como si hubiera ganado con 190 diputados, que no lo ha conseguido porque tiene 123 con lo cual, la legislatura es necesariamente inestable.

Es verdad, como le vengo contando esta mañana, que hay eventos que pueden hacer menos inestable. ¿Cuál? Por ejemplo, que los cuatro señores presos que hoy van a tomar su acta de diputados en un Congreso, y que mañana van a volver para votar para la Mesa del Congreso, son señores que si son condenados, que no sabemos, no sabemos si lo van a ser porque, oiga, aquí damos por hecho que son culpables, pero eso lo tiene que decidir un tribunal.

Bueno, si son condenados, entonces no podrán ir a las sesiones. Y si no renuncian a su acta, que parece que no están muy dispuestos, pues la mayoría absoluta cambia. Ya no es de 176, al ser cuatro es de 174. Cuidado que esos dos, esos dos que ya no necesitaría Pedro Sánchez, hacen posible otra relax en las cosas con el apoyo el Podemos y, seguramente, de lo que quede de Esquerra, tiene bastante. Esas cuentas va a haber que echarlas muy bien.

Mañana cuando juren o prometan o utilicen la formas más variopintas prepárense para la extemporaneidad más absoluta en la votaciones. Eso va a ser... Juro por la gente o juro por la patria o juro por todo lo que ustedes quieran. Bueno, o prometo o doy mi palabra o mi honor y... Veremos y echaremos las cuentas debidas de esta legislatura que ya les digo que todavía está todo por ver, sobre todo en estas próximas elecciones.

Es decir, hasta qué punto se moviliza el electorado de izquierdas y no lo hace el de derechas. Se da por hecho, se da por hecho, pero vaya usted a saber qué votantes que han ido a Vox que ahora han dicho: “Bueno, pues ya he hecho lo que tenía que hacer”. Y o bien vuelven al Partido Popular o bien, igual se quedan en la abstención, o no, igual les ha gustado mucho Vox. Y a lo mejor por algunas carambolas la derecha, que está de capa caída, pues resulta que retiene, por ejemplo, la Comunidad de Madrid bien con Ciudadanos o bien con el PP o alguna otra. No lo sabemos, pero esta es... Esta es una ola con acento del Partido Socialista, con el color del Partido Socialista, eso es innegable.

Y luego, ya les digo, Podemos que, por cierto, reabre la batalla con una de sus viejas obsesiones: con el fundador de Inditex, Amancio Ortega. Amancio Ortega ha realizado donaciones millonarias para equipos de diagnóstico, para el tratamiento, para luchar contra el cáncer, etcétera, etcétera.

Entonces ayer aparecieron en conjunto porque se ve que se han puesto de acuerdo, “oye, vamos a hacer una ofensiva contra Amancio que esto seguramente a los nuestros nos da votos, ¿no? Ir contra un rico, contra un multimillonario diciendo que...” Ayer dijo Isabel Serra que el dueño de Inditex había eludido el pago de 600 millones de euros en impuestos.

¿De dónde lo saca esta tía esto? A ver, Maribel, ¿de dónde lo sacas? ¿Quién te lo ha dicho? Porque en Hacienda no consta, eh. En Hacienda está al corriente del pago de sus impuestos. ¿Tú por qué sabes que debe 600 millones?

El otro: “Una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios” Miren, no dejan pasar una sola oportunidad de poder hacer el ridículo. Todas las grandes empresas donan en todas partes. Hombre, claro, la gente que no sabe qué es una empresa normalmente rezuma odio contra los triunfadores.

¿Cuántos puestos de trabajo ha creado esta tipa, esta Isabel Serra, o el marqués de Galapagar a lo largo de su vida? ¿A cuánta gente le ha dado trabajo esta panda de bobos? ¿Han donado algo alguna vez? ¿Por qué no donó Pablo Iglesias el dinero que le dio el banco y se quedó en Vallecas en vez de comprarse un chalet en Galapagar? No han hecho nada que mejore la vida de la gente. Vivir de la subvención y luego, por supuesto, intentar que a través de la subvención llegue el adoctrinamiento.

Miren, ojalá hubiera mucho más Amancio Ortega. Como si Amancio Ortega tuviera que avergonzarse de algo. Un tipo que triunfa, cuyo ejemplo, por cierto, se estudia en las escuelas de negocios de medio mundo. La estupidez humana no tiene límites, eh. Son una cuadrilla de fanáticos, mediocres, parásitos, demagogos, irresponsables que viven de esa vieja ensoñación comunista de que el Estado es el que tiene que hacerlo todo. Todo. Todo el Estado. ¿El Estado quién es, queridos? Los Amancios, claro, también. También.