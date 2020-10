Herrera, sobre Iglesias: "Por menos se ha quitado a un presidente y se ha mandado al extranjero a un Rey"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, damas y caballeros, ya ven ustedes cómo están las cosas. Se lo vengo contando desde las 06:00, a las personas que no viven en Madrid, que son la mayoría de España, esto les parececrá un sainete más de los que a veces ofrece la actualidad. A los que vivan en la Comunidad de Madrid seguramente la actualidad, las últimas horas les confunde e, incluso, les averguenzan.

Hombre, yo no digo que vayan a sufrir tanto como está sufriendo Pedro Sánchez, pero que Pedro Sánchez le de un varapalo como el que ayer en torno a las 12:00 le dio el TSJ-M diciendo que sus medidas, las medidas que habían puesto en marcha con esa orden ministerial en la que se empeñaron en cercenar derechos fundamentales a los madrileños, no eran preceptivas. Eso, a un soberbio como Pedro Sánchez, a un narciso como este indiviudo, a un niñato consentido, que en el fondo yo creo que es lo que lleva dentro, un ponerle en evidencia de esa manera le provoca reacciones insospechadas. Bueno, ayer amenazó a última hora de la noche en imponer el mismo estado de alarma en Madrid de forma unilateral que él puso en su día para toda España.

Bueno, vamos a ver, ayer por la tarde, por lo que hemos podido saber en este programa, los técnicos del Ministerio de Sanidad le daban la razón a la Comunidad con una propuesta sanitaria, y al oirlo o al enterarse, Sánchez entró en cólera y sin escuchar a nadie impuso esa amenaza, la que acaba de decir ahora mismo. ¿Rapidez? ¿Navegar la situación? ¿Pero qué cuento es este? ¿Cuándo va a reconocer que todo este follón es culpa de la deliberada falta de liderazgo de Sánchez, que se desentendió de la cuestión?

SÁNCHEZ QUIERE IMPONER EL ESTADO DE ALARMA EN MADRID

Bueno, pues como les decía, Sánchez entró en cólera. A saber cuántos abogados del estado, cuántos técnicos sanitarios ha pisoteado con tal de lavar su cara en los tribunales y ya no les digo en los titulares.

Y luego es un error técnico según muchos expertos sanitarios dejar Madrid abierto entre zonas con peligro y zonas que no tienen peligro, es decir, el confinamiento parcial de algunos barrios era una medida correcta. Desde que se han puesto las medidas de Sánchez en la última semana ha aumentado la movilidad, al cerrar de manera perimetral lo que han aumentado son los desplazamientos internos, pero, en fin, ya les digo, eso lo podrá discutir hoy si es que se prduce una reunión Moncloa-Comunidad de Madrid a primera hora, antes de que se reúnan el Consejo de Ministros extraordinario. Sánchez tienen una visita con el Rey a Barcelona y, al parecer, noticias de última hora, es que mantiene el calendario y el horario, con lo cual, no puede presidir ese Consejo de Ministros, que lo tendrá que presidir Carmen Calvo.

La reunión de hoy, pero básicamente, le ha dicho Sánchez a Ayuso, le ha mandado el recado, o dictas una orden al amparo de la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública, o pides el estado de alarma o te lo endiño yo, así que, bueno... Ya les digo, habrá que esperar a las próximas horas porque la población de la Comunidad de Madrid ahora mismo vive una vergonzosa confusión. No sabe a qué atenerse. ¿Nos vamos de puente? ¿No nos vamos? ¿Estamos? ¿Si yo vivo en Vallecas o en Villaverde puedo salir salir de un sitio a otro? ¿Qué pasa? En principio, si no pactan esta mañana algo intermedio, el estado de añarma consistiría en volver a la situación de los últimos días, es decir, confinamiento perimetral. Supongo que sin encerrar a nadie en sus pisos. ¿Pero qué pasa con el personal que ayer salió zumbando de Madrid o reservó billetes? Pues que si están fuera podrán volver cuando quieran. Y si salen antes de que se decrete el estado de alarma tampoco les van a poder retener.

Bueno, y ayer fue un día no necesariamente muy bueno para el Gobierno en más cosas porque el vicepresidente del Gobierno tuvo ayer que afrontar dos o tres situaciones en las que tuvo que dar explicaciones. Él, que no tiene por qué. Primero se fue a una radio catalana a dar su única explicación hasta ahora de los tres delitos que pueden imputársele si el Supremo decide juzgarle por ellos. “Ni como mera hipótesis concibo ser imputado” a la vez que intentaba, por supuesto, escurrir el bulto hablando a lo de siempre: “Soy víctima de una persecución”.

IGLESIAS, VÍCTIMA DE SÍ MISMO

Bueno, Pedro Sánchez se fue a Argelia para prestarle todo el apoyo convenientemente a Podemos, dijo, “es que yo no comento decisiones judiciales”. No las comenta no, las utiliza convenientemente tergiversadas, incluso para llegar a ser presidente. Rajoy dejó de serlo por una línea en una sentencia en un juicio menor por unos hechos del 2003 en la que su participación fue como mero testigo, pero ahí estaba el juez amigo, José Ricardo de Prada, luego revocada esa frase porque, efectivamente, esa frase prevaricaba, pero avisó: “Está en el folio 420”. Y rápidamente todos estos organizaron la moción de censura. Eso de que no comenta la sentencia... Depende.

Bueno, la justificación de la ministra portavoz todavía fue mejor. Dice María Jesús Montero, “es que todos estos hechos que se le imputan eran previos a su nombramiento como vicepresidente”. O sea, no como la Kitchen, que se la cargan a Pablo Casado aunque en aquellos tiempos era un bebé. Bueno, el último argumento esgrimido por Iglesias y Podemos, que recordemos es, por cierto, un partido ya imputado, es de aurora boreal. Dice que el juez García Castellón actúa por venganza y que envía el caso al Supremo para culpar al vicepresidente segundo mientras la Audiencia Nacional le considera una víctima del caso Dina.

Vamos a ver, expliquemos esto. La única manera que tiene el magistrado de aclarar si todas las pruebas, indicios, testimonios, documentos que pesan sobre Iglesias es enviarlo al Supremo. La Audiencia Nacional mantiene la instrucción del caso Dina, donde se investiga si Villarejo robó y utilizó perversamente la tarjeta SIM de la asesora de Iglesias, de la amiga entrañable. Esta Dina Bousselham a la que le han puesto un panfleto de amiguetes ahí de.. Un churrete de periódico digital, esta, que como dice Pablo Planas, esta es muy monárquica en Marruecos, pero luego es ferozmente antimonárquica en España. ¿Qué se llevará de un lado que no del otro? Bueno, pues como en esa pieza ella es la víctima de momento, Iglesias denunció junto a ella, se mantiene la condición por razones estrictamente procedimentales, que son compatibles con acudir al Supremo al detectar una comisión de delitos de quien dijo ser víctima y ahora está demostrado que se guardó una copia de la tarjeta durante meses, la devolvió inservible, etcétera.

LA CLOACA ERES TÚ

Si las imputaciones de Podemos y su manera de escurrir el bulto definen al partido y a sus dirigentes como impostores capaces de pisotear los valores que prometían defender cuando eran nadie, los ataques a la justicia que han acompañado cada una de sus resoluciones les decalifica como miembros de un Gobierno y como autores principales de una democracia digna de ese nombre. Agredir al Poder Judicial desde el Ejecutivo es devaluar el Estado de Derecho. ¿Cómo vas a pactar para el Poder Judicial con esta chusma? ¿Cómo se va a entregar ese pilar democrático a un partido que insulta jueces, que provoca que les amenacen con muerte como ha denunciado García Castellón, y les acusa de encabezar conspiraciones golpistas?

Vamos a ver, Pablo, tú te quedaste con la tarjeta de Dina, te lo callaste, la viste, usaste y manipulaste, fuiste al juez con tu amiga entrañable a simular un delito, a presentar una denuncia falsa, hiciste campaña con todo ello y un juez se ha dado cuenta. Por mucho menos, sin juicios ni sentencias, en España se ha quitado a un presidente y se ha mandado al extranjero a un Rey. Y fuiste tú el que con más ahínco lo pidió, así que, te toca a ti. Ahí tienes la puerta. Se te viene recordando estos días, la cloaca, querido, eres tú.