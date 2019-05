Herrera: "Sánchez es el tipo más sectario que nos ha regalado la política española en los últimos años"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Espero que estén bien al recibo de la presente. Nosotros también. Muy bien en nuestro trabajo del mes de mayo. En ese trabajo especial, créanme que estoy viviendo unas noches técnicamente apasionantes con el trabajo de nuestros técnicos de alta frecuencia en el mantenimiento de antenas de COPE Sevilla donde la noche refresca y, efectivamente, pasa cierta factura.

Me gusta contarle porque sé que ustedes lo reclaman cuáles han sido los trabajos que hemos realizado esta noche. Nos hemos dedicado a la orientación ortogonal del sistema del enlace covalente básicamente, ¿no? Hay dos tipos de enlace en la señal: el enlace covalente y el enlace ionico, que será mañana. Y en el covalente hemos incidido en la bocina de alimentación, ¿no? Lo que viene llamándose el book, que es el bloque convertidor de transmisión con una suerte de interfaz.

Bueno, pues trabajando en ello, trabajando en ello nos cogió anoche el partido del Barça y del Liverpool. Creían los seguidores del Barça que la cosa estaba más o menos hecha y los que no somos seguidores del Barça también lo creíamos porque un Barça que está en estado de gracia, un Messi que lo puede todo, un equipo muy bien organizado por un tipo con la cabeza muy bien puesta como es Valverde, una ventaja de 3-0 en el partido de ida...

Bueno, había que recordar un año atrás que también pasó eso por la Roma, pero ocurre con el equipo que juega en Anfield Road y, literalmente, el Barça se dejó arrollar con un último gol que es de chiste. Pero eso, el 4-0 hace que te quedes sin la final de Champions en Madrid. No tendrá, fíjense que los últimos años ha habido un representante español en la final de Champions, este año, que parecía que todo estaba a favor de que fuera a ser, pues no sale.

Esas cosas que pasan en todas las carreras, en todos los deportes por muy bueno que seas a veces te pasa eso. Un día te sale todo mal, te despistas, vas confiado, en fin, lo que ustedes quieran. El otro, además, tiene un día feliz, le sale todo bien y... Pues esta es la grandeza del fútbol, que un equipo que no contaba como el Liverpool, que no tenía Firmino, que no tenía Salah, pero son dos de sus figuras fundamentales, frente al Barça de Messi, pues se ha literalmente arrollado.

¿Qué le vamos a hacer? Además, fíjense, muchos barcelonistas tenían la ilusión de jugar la final de la Champions en Madrid y luego irse a la Cibeles y si ganaba al Ajax... No va a poder ser.

Bueno, señoras y señores, ¿en qué estamos esta mañana? Bueno, pues en los rigodones, en los diversos rigodones de estos días que lo que nos transmite, nos dejan ver son algunas señales, meramente gestuales, porque el contenido de estas rondas que se ha inventado aquí, en La Moncloa, Pedro Sánchez, y dirán ustedes, “no, pero si también lo hacía Rajoy”, Rajoy las hacía pero en el despacho del Congreso, eran distintas. Estas las monta Pedro Sánchez con la idea de vender, de reforzar la imagen presidencial. No es otra cosa porque realmente hablar, hablar, hablar tampoco se ha hablado de tanto, que sepamos o que nos quieran contar los que han estado allí, que ayer estuvieron, por ejemplo, que fueron el señor Rivera y Pablo Iglesias.

Bueno, pues estas rondas concluyen y es una forma de mantener entretenida a la opinión pública antes de las elecciones del día 26. Como se pueden ustedes imaginar, antes del 26 aquí no se revela nada porque habrá que hacer muchos pactos. Habrá que hacer muchas componendas.

Sí que es verdad que hay un momento clave, que la formación de la Mesa del Congreso, donde Sánchez hará todo lo posible, pues para que uno de los objetivos que ahora tiene, que es asimilar cuantos más votantes de Ciudadanos mejor, muchos de los que se le hayan ido, va a hacer todo lo posible porque no esté Ciudadanos, que esté Esquerra Republicana, por ejemplo, etcétera, etcétera.

¿Ayer qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que ha hecho Sánchez en estos días? Básicamente reforzar el papel de Pablo Casado. Decirle: “Tú eres el elegido por mí para que seas jefe de la oposición”. Tampoco había que ser un lince porque , al fin y al cabo, efectivamente, es el que más votos ha tenido después de él, aunque ha tenido la mitad de escaños, y al líder de Ciudadanos le recibo media horita en un día combinado y le dejo una sala de prensa, además, pequeña. No la presidencial.

Ciudadanos, claro, a todo esto, mantiene el veto. Claro que lo mantiene. Y Sánchez sigue insistiendo en su idea de que él quiere gobernar mirando a la izquierda y a la derecha, lo cual es una idea falaz porque Sánchez es el tipo más sectario que nos ha regalado la política española en los últimos años.

Y de gobernar mirando un tanto a la derecha, absolutamente nada. Gobernará ya veremos si con ministros de Podemos o no dentro de su gobierno, pero su alianza está con su izquierda, lo cual no es precisamente una buena noticia para España en su conjunto. Desde luego no para la Economía española. Como alguna de las ideas de estos iluminados ignorantes de Podemos tenga que ser puestas en práctica en un gobierno de Pedro Sánchez, vamos a atarnos los machos que la faena viene complicada, pero bueno.

Además, otra de las cosas que ha querido conseguir es que salten chispas entres dos partidos del centro derecha, entre Casado y entre Rivera. Y, hombre, chispas salen. Claro que salen. Casado le vino a decir aquí, en este programa ayer, a Rivera: “Nosotros haremos la oposición y tú, Rivera, como ya te has entendido con él otras veces, entiéndete y apóyale o abstente o haz lo que tú veas”. Y Rivera, claro, a Rivera eso le ha hecho muchísima gracias. Le dice, “mira, yo prefiero no meter el dedo en el ojo a Cansado que bastante tiene con lo suyo”. Y en eso están.

Y por lo demás, miren, una prueba de que aquí vamos a tener días un tanto complejos lo tienen, por ejemplo, en que la Comisión Europea no se cree las cuentas del gobierno y pronostica más déficit. Más difícil que es más deuda. Más deuda que es más ruina en el futuro porque alguien tendrá que venir y pagarla, que es lo que saben hacer estos maravillosamente bien: arruinarnos a todos y luego que venga otro y que arree. Y cuando se recuperen las cifras y cuando se empiece otra vez a recuperar la Economía y cuando el trabajo vaya bien, volverán otra vez y volverán a hacer exactamente lo mismo. Es la historia de todos los días.

Bueno, pues la Comisión Europea, claro, ha dicho, ha anunciado sus previsiones de primavera y no se cree las cuentas del gobierno. Da una desviación de difícil en España a pesar de que estos nos quieren meter la mano en el bolsillo, nos quieren subir los impuestos a todos, eh. No se haga usted el longui, que lo estoy viendo. No se esconda. No, no, no, no. No se esconda. No crea usted que es simplemente para los ricos. No, no. Es tan bien para usted. También lo va a pagar usted, que está en su trabajo, va conduciendo, está tomando un café, está arreglando la casa. También va para usted. Le van a meter la mano en el bolsillo y ni siquiera por esas van a arreglar el asunto del déficit y, por lo tanto, evitar que crezca la deuda, pero bueno, de estas cosas ya iremos haciendo crónica porque, no se preocupen, tendremos ocasión de contarlo.