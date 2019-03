Herrera: "Sánchez no ha tenido piedad con Susana Díaz, pero no la den por muerta políticamente hablando"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bienvenidos a este 18 de marzo del 2019 que acude con cara de lunes y con el cuerpo algo más fresco en determinadas zonas de España. ¿Dónde no, por ejemplo, se va notando...? Corto más diciéndole dónde no se van a recortar las temperaturas. Pues, hombre, en el oeste peninsular especialmente, suroeste peninsular, centro oeste peninsular, que es desde donde les hablo, o en Canarias. En el resto, tocamientos, digamos.

Hombre, Ceuta y Melilla también aguantan el tirón. Lo demás, bajan las temperaturas y se hacen temperaturas de marzo. Segunda quincena de marzo, señores, que el fin de semana ha sido de junio. De junio literalmente. El fin de semana espléndido, pero con la preocupación de la lluvia. Echar un vistazo a la lluvia. De hecho, que llueva en el norte de Galicia o en algunas partes de Cantabria pues, hombre, sí, vale, de acuerdo. Pero ahí llueve sobre agua. Sobre charco. No, no, tiene que llover en el resto de España. Es más que muy necesaria.

Bueno, el fin de semana. ¿El fin de semana qué nos deja? Si ustedes asoman a los medios verán dos cosas: alguno de los goles de Messi o el de Luis Suárez, que es muy bueno, esa especie de recuperación paradojica del Madrid además, con todos aquellos a los que no se les convocaba demasiado, no se les sería demasiado, en una época recientemente pasada. Y luego, algunas caritas.

Algunas caritas cuando los que mandan en los partidos, pues ejercen el mando. Lógicamente, han ganado. La forma de entender, en los partidos, pues supongo que en todo el mundo es igual, pero en España la forma de entender a veces las victorias es eliminando al contrario. Y puedes tener adversarios, que los tienes normalmente en la bancada de enfrente, pero si tienes enemigos... Muchas veces los enemigos están en tus propias filas.

Miren, hoy hay una carita de Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia que tiene Susana Díaz en todas las portadas. Podemos comparar si está también como Ecce Homo de la Estrella o de San Esteban. Por ahí le anda la cosa. Pero la carita es... Ese mirar al fondo de la habitación, la media sonrisa caída diciendo: “La que estoy pasando. Verás tú mañana, verás tú mañana los comentarios de todos estos tíos, empezando por el Herrera”. Pues no, no, no, Susana, no me voy a cebar en esa cara. Al contrario, creo que tú no estás muerta. Creo que no lo estás. De la misma forma, también te lo digo, que no creí que estaba muerto Pedro Sánchez cuando lo tiraste por la ventana en aquel momento.

¿Y por que tiene esa carita Susana Díaz? Pues porque, hija mía... Porque amigos míos, la concepción de listas electorales de los partidos a veces es no solo una muestra de los que han ganado, los que tienen las determinadas ideas, la corriente que predomina en un partido también es una forma de hacer ajuste de cuentas.

Y ayer el Comité Federal pasó “por cima”, literalmente “por cima”, del partido socialista andaluz, que es la agrupación más importante de los socialistas. Es decir, borró toda muestra de “susanismo” en las listas. Y no solo eso, sino que, además, le coloca el número 1 de Sevilla a la que Pedro Sánchez considera que tiene que ser la sucesora de Susana Díaz cuando pueda darle el patadón definitivo.

Es verdad que hasta el rabo todo es toro. Ahora hay que mirar con lupa varias cosas: una, ¿a quién van a votar más los socialistas, los andaluces, a la lista de Susana en autonómicas o a la lista de Sánchez en generales? Porque como gane la lista de Sánchez en generales, entonces Susana lo va a pasar regular. Lo contrario, bueno, no significará gran cosa, pero habrá que ver, por ejemplo, si esta medida la considera el socialismo andaluz una especie de afrenta o no. ¿Y cómo se miran esas cosas? Pues viendo la gente que va a votar porque, oiga, un socialista andaluz que no esté demasiado comprometido con Pedro Sánchez, no le digo yo que vaya a votar a Ciudadanos, pero se puede quedar en casa perfectamente. Ya veremos. ¿Encoge o no encoge a los votantes andaluces? Ahora, la verdad es que Sánchez no ha tenido piedad. Ha sido implacable. Aquí mando yo y esto es lo que hay.

Y en la otra acera, hombre, digamos que de otra manera porque la otra acera no está de cuerpo presente quien se ha opuesto o quien ha combatido con Pablo Casado, que es Soraya que se retiró. Digamos que tanto Rajoy, Soraya, como alguno más en el PP se ha retirado con bastante elegancia. Bastante elegancia.

Pero la purga, si le llamamos purga, realmente en el PP también ha existido. La última Fátima Báñez que, por cierto, ahí están sus logros en empleo. A ver cómo salen esas cuentas a partir de ahora con una economía retráctil, el salario mínimo puesto donde está puesto como medida electoral de Sánchez y, además, con consecuencias que ya se están viendo en las listas de empleo.

Bueno, pues Fátima Báñez no encabeza la... Fatima Báñez se va a dedicar a lo suyo, lo que sea. Es una mujer de formación académica intensa y de... En fin, eficacia que ha demostrado. Pues en el sector privado seguramente tendrá éxito. Y algunos dicen en Huelva, hombre, es que hemos pasado de una lista que preside a Fátima Báñez a la que preside Juan José Cortés, con todos mis respetos, eh, el padre de la niña Mari Luz. Bueno, y en el Partido Popular, pues no queda del “sorayismo”... Vamos, de Rajoy por supuesto que no queda nada, pero es que del “sorayismo” tampoco queda nada.

¿Y en Ciudadanos? Pues en Ciudadanos un par de fichajes interesantes: Edmundo Bal y Marcos de Quinto. Marcos de Quinto, el hombre Coca Cola no en España, en medio mundo, y Edmundo Bal, que fue el que se tuvo que tragar las órdenes de la ministra de Justicia para hacerle la gracia y el cuento a los independentistas y cambiar el criterio de acusación de rebelión por la de sedición. Edmundo del Bal dijo que no y fue directamente laminado. El cesado, dice que le podrían llamar. Y es verdad. El cesado. Absolutamente. Irá de número cuatro por Madrid. Luego hablamos con él.

De estos independentistas, los socios de Sánchez, que fueron los que se manifestaron el fin de semana en Madrid, el sábado en Madrid. A ver qué cara pone esta gente cuando nos vea. Pues yo no puse ninguna cara, se fueron de cervezas, la gente de Madrid estaba a otra cosa.

Iban los de los autobuses y luego todos los antisistemas. Todo el antisistema que se prestara, toda la escoria esta de sindicatos alternativos. Todo eso se manifestaba allí. Para todos estos los que no están en la manifestación son fascistas. Lo mejor de cada casa. Pues no sé si serían 20 o 30 mil. Y nadie en Madrid les echó cuenta. Pues, ya que iban, iban a tomar el castillo de Mordor prácticamente.