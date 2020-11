Herrera, a Sánchez: "¿Puedes repetir que el Estado no está en manos de un etarra como Otegi?"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, ya es 24 de noviembre y miren, martes, y nos acercamos ya a los primeros de diciembre en los que poniéndonos de puntillas vislumbraremos un poco los días de Navidad, entiéndase lo que va después del puente de la Purísima hasta que le veamos la espalda al Rey Baltasar. Días que ya, en fin, si uno no quiere hacerse la idea es porque no le da la gana, pero días que ya sabemos que no van a ser como han sido otros años.

La incidencia del virus va bajando a pesar de que el número de víctimas mortales desde el viernes ha sido de 512. Mucho hay que doblarle la mano a esta pandemia para que las Navidades se parezcan en algo a lo que han sido siempre las Navidades.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Estos días están discurriendo con los rescoldos de la aprobación de la Ley de Educación y también del pacto que ha realizado el PSOE con Bildu se ponga como se ponga el portavoz que saquen los socialistas a decir que no es un pacto. También evidentemente con las vacunas y con la campaña de vacunación que hoy previsiblemente puede anunciar o dar algunos detalles el Consejo de Ministros.

HERRERA, AL PSOE ANDALUZ: "MEJOR GASTARSE EL DINERO EN COCAÍNA"

Miren, las reacciones de este domingo a la Ley de Educación, algunos escozores ha provocado en algunos miembros, especialmente los más primates de PSOE. Hay uno que es senador por Málaga, Miguel Ángel Heredia, que escribió un 'tuit' que decía: “Ni hay que educar a pijos con dinero público. Ni hay que mantener los privilegios educativos de unos pocos con el dinero de todos". Bueno, pues cuando tú ya ves salir a un senador del PSOE diciendo estas tonterías, que son tan fácilmente contestables, piensas que, efectivamente, estamos en manos de unos indocumentados. Literalmente.

Vamos a ver, chavalote, que la concertada fue idea del PSOE, de Gobiernos de Felipe González; que el dinero público no eres tú quién para decidir si es para pijos, es para todos: es para pijos, es para macarras, es para perroflautas, es para, incluso, mantener a primates como tú en un alto cargo de la Administración del Estado. Y desde luego, mejor gastarse el dinero en pijos que en putas y en cocaína como los ejemplos del PSOE andaluz y de los ERE del PSOE andaluz. Que con el dinero de los ERE se podría mantener todavía mucho mejor la red de escuela pública de Andalucía. Y por cierto, ¿en ese capítulo de pijos entran también los hijos de socialistas que van a la concertada o no?

¿Qué pasa? Que la izquierda se ha propuesto hacer el monopolio de la educación y los monopolios en educación, en economía, en cualquier ámbito de la vida siempre perjudican al ciudadano, benefician a la casta política que los maneja. Esto es como la pandemia: si un Gobierno no hace PCR se acabaron los contagios porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y entonces pueden presumir de lo bien que están gestionando la pandemia que, de repente, de la noche a la mañana, los positivos han desaparecido. Pues en el ámbito educativo los PCR vendrían a ser los colegios que se salen de control absoluto, que son esos centros los que le molestan y le recuerdan al Gobierno que con poco financiación por parte del Estado, con profesores con sueldos más modestos que los de la pública y con el esfuerzo de los padres se pueden hacer las cosas igual mejor que en centros que son del gusto del político progresista de turno que dice que los que van a la concertada son unos pijos.

Ya que entramos en el debate de la competencia: ¿qué es lo que se hace en los países con mejores resultados educativos? Poner a los centros a competir por la excelencia. Aquí no, aquí el mismo rancho para todos y lo de la excelencia, claro, después de la Ley Calaá es una auténtica broma.

Y, miren, el tema de las vacunas, ha salido la de Oxford, alguno se preguntará: ¿es mejor? ¿es peor? ¿no lo es? La vacuna de Oxford tiene una efectividad del 70%, en otros sitios lees del 90”... La media de efectividad es del 60%. Lo que pasa que tiene otro sistema, no a través del ARN mensajero, que hay algunos especialistas que confían más, a pesar de ser menos la incidencia de la efectividad, que ya veremos cuáles son las que se van a utilizar para el calendario de vacunación del que hoy vamos a conocer algunos detalles, con lo cual, mejor que no adelantemos situaciones y esperemos a que nos digan los gurús del Consejo de Ministros qué van a hacer.

Los Presupuestos del Estado siguen dejando hitos en la política española. Ustedes saben que el PSOE saca a José Luis Ábalos para decir que Bildu no... Que el pacto existe, que Bildu es una fuerza más... Y entonces aparece Bildu, abre la boca y deja en evidencia al PSOE. Arnaldo Otegi ha confirmado que ha propuesto a sus bases apoyar los Presupuestos del PSOE y Podemos. Y ojo a la argumentación de que hay que aprovechar la ventana de oportunidad.

Claro, “vamos a democratizar el Estado”. Bildu, que hable de “democratizar” los representantes políticos que mataron, los que dieron cobertura política a los que mataron, los que siguen sin condenar atentados... Eso es muy difícil de digerir, es imposible. Yo se lo decía la semana pasada, cuando los pillaron en la cama a Sánchez y a Otegi, y rápidamente se puso el PSOE a decir “no es lo que parece”.

EL PACTO DEL PSOE CON BILDU PARA "TUMBAR EL RÉGIMEN"

Bueno, pues el hombre de paz de Iglesias, porque parsa Iglesias, la otra parte del Gobierno, Otegi es un hombre de paz, que fue condenado por secuestrar, por pertenecer a ETA, por intentar reconstruir el brazo político ilegalizado de ETA, que era Batasuna, este ha dejado a Sánchez en evidencia. Estas son las cosas que dijo Otegui de sus acuerdos con el PSOE, que vienen de lejos, que van para rato. “El bloque que expulsó al PP, el que posibilitó la investidura de Sánchez”.

O sea, ¿puede repetir de nuevo el PSOE que esto no es lo que parece? Otegi contándole a sus militantes, de viva voz, que su plan, como ya adelantó un compañero, es “tumbar el régimen” porque, claro, democratizar Otegi, eso es tumbar el régimen. Venimos a parar la derecha fascista, la derecha autoritaria, ganar derechos al pueblo... Vamos a ver, Sánchez, ¿puedes repetir ahora que no es lo que parece? En manos de este etarra está el Gobierno y en manos de Pablo Iglesias, en manos de ERC, de un dirigente que está en la cárcel por dar un golpe de Estado, al que ahora quieren sacar de prisión con una reforma legal ad hoc, cambiando el delito de sedición solo para que este tipo salga de la cárcel y pueda presetarse a unas elecciones y después formar un Gobierno con el PSC. Y tenemos que tragarnos las ruedas de molino de que no hay ningún pacto con Bildu. Hay caras que no es que sean de cemento armado, cemento armado es mantequilla comparado con cómo la tienen estos.