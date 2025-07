El director del Cofidis revela los detalles del robo de las bicicletas que han sufrido durante el Tour: "Nos han limpiado el camión de esta manera"

Esta mañana el equipo Cofidis despertó en el Tour de Francia con una mala noticia. Tal y como confirmó el conjunto francés a través de un comunicado, "la puerta del camión-taller ha sido forzada y once de nuestras bicicletas han sido robadas pese a los dispositivos de seguridad que había".

El robo tuvo lugar en el aparcamiento del hotel cerca de Lille, en el norte de Francia, donde pernoctaba el Cofidis, en el que militan los españoles Alex Aramburu y Ion Izaguirre.

La formación francesa, que denunció el acto y apeló "al civismo y la responsabilidad", indicó que la Gendarmería fue alertada a primera hora y se ha abierto ya una investigación. El botín que ha sido sustraído está valorado en más de 100.000 euros.

los detalles del robo

A la conclusión de la segunda etapa de la ronda gala, el director de la formación francesa, Bingen Fernández explicó a nuestro compañero Quique Iglesias los detalles de los sucedido. Un Bingen que apunta a gente profesional: "Han entrado por la parte buena, por la que han visto que era la mejor, han pegado un cincelazo ahí y luego lo han tapado bien y lo han dejado todo bien cerrado".

El director del Cofidis ha señalado que las bicis que han sido robadas no eran las principales, ya que para el Tour hacen modelos diferentes: "Hemos visto que no teníamos las bicis, lo bueno es que las bicis de correr estaban. Creo que son tan profesionales, que conocen tanto, que incluso han dicho, bueno les llevamos las de repuesto y por lo menos las de correr se las dejamos"

"Nos han quitado el transponder y todo, para que no les siguiéramos y bueno, al final hemos tenido suerte de que no han podido meter todas en la furgona que llevaban y las han dejado unas escondidas en un bosque allí y pues estaban cerca y hemos podido recuperar unas cuantas, porque al principio hemos visto 10-11 bicis que faltaban, luego hemos recuperado 5", añadió un Bingen que reconoce que finalmente han podido salir sin problema en la etapa después de "un despertar que no le gusta tenerlo a nadie".

"¿Dónde vas? Pues a donde hay eventos y en los eventos sabes lo que tienes que hacer y vienes, coges y bueno, pues nos han limpiado el camión de esta manera, pero bueno, lo bueno es que cuando hemos visto que podíamos ya salir, ya nos hemos quedado tranquilos", sentenció Bingen Fernández.