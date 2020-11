Enrique Ruiz Escudero, en TRECE: "Sánchez ha lanzado un plan nacional de vacunación sin hablar con las CCAA"

Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, analiza en 'La Lupa de la mañana' la situación sanitaria de nuestro país, en especial de la Comunidad de Madrid, y el plan de vacunación presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Respecto a la medida tomada por el Gobierno de realizar PCR a todos los turistas que lleguen al aeropuerto Adolfo Suárez, el Consejero de Sanidad expone que: “Es una buena noticia, llevamos pidiéndolo desde hace mucho tiempo. Por ser una crisis sanitaria, la seguridad era uno de los puntos importantes y por fin ha llegado ese control”.

La situación sanitaria mejora en Madrid y el Consejero de Sanidad justifica que: “En Madrid continúan disminuyendo el número de contagios y también el descenso que se ha producido tanto en hospitalización como en camas de UCI con respecto al pico máximo que vivimos en esta segunda ola aproximadamente a finales de septiembre, estamos ahora prácticamente a un 45% menos de ese momento, lo cual es una buena noticia y lo mas importante es que esa tendencia continúa descendiendo”.

"Si se confirma esta tendencia descendente creo que si podremos plantearnos un horizonte para Navidades"

Según Enrique Ruiz Escudero, el secreto para conseguir que la situación de la pandemia mejore en la Comunidad de Madrid es “estrategia, trabajo, analizar muy bien los datos, aumentar la capacidad diagnóstica y tener un sistema sanitario que responde ante esta situación, creo que han sido los elementos clave y, sobre todo, tener paciencia”.

Ante el plan de vacunación de Pedro Sánchez para el primer trimestre del 2021, el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid opina que: “Sánchez se ha lanzado con demasiada alegría a hablar de un plan nacional de vacunación, me parece bien, pero partamos de la base de que no sabemos cuántas vacunas va a adquirir el Gobierno, de la parte logística de esta vacuna, de los puntos de vacunación… echo en falta del Gobierno que cuando se lanza un plan estratégico de dicha dimensión, hable con las comunidades autónomas. Nosotros a día de hoy todavía no tenemos ese documento que debería implicarnos”.

A pocas semanas del inicio de las Navidades, el Consejero de Sanidad señala que: “Las medidas irán muy condicionadas por la situación existencial de ese momento, si se confirma esta tendencia descendente, si vemos que la presión hospitalaria y el número de contagiados van bajando, creo que si podremos plantearnos un horizonte”.

Y, por último, Enrique Ruiz Escudero, ante la existencia de una posible tercera ola de contagios, declara que: “Tenemos que aprender de lo que hemos vivido en la primera y segunda ola, y mantener ese principio de responsabilidad individual”.