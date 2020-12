Herrera, a Sánchez : "No se puede ser más indulgente con Junqueras y Otegi que con el Rey Juan Carlos"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es jueves, es 10 de diciembre del 2020, son las 08:00. Si ustedes nos preguntan por los datos de la pandemia, les reconoceremos que hay razones para un moderado optimismo, pero moderado, nada más. Nos hemos puesto en unos niveles de incidencia que baja en el conjunto de España, la media de España, que ha bajado de los 200 casos por 100 mil habitantes. Esta bajada prácticamente se produce en todos los territorios. Andalucñia ha vuelto a bajar sus contagios hasta niveles de agosto y otras comunidades también. Las que sobrepasaban los 1.000 casos por cada 100 mil habitantes, hombre... No hay ninguna comunidad que supere los 300. Eso es una buena noticia indudablemente. Ojo con las fiestas de Navidad y reiterar otra vez lo mismo. Parece que es que sea llover sobre un charco, quizás no sea así. Cuanto más se apele a la prudencia mejor.

Ayer en este programa les decíamos que se producía un acuerdo entre Hacienda y los representantes legales del Rey Juan Carlos para solventar problemas administrativos que venían como consencuencia de unas donaciones que había recibido el Rey Juan Carlos y que no había puesto en conocimiento del fisco sin que hubiera un requerimiento previo. Ello le permite evitar un delito fiscal. Este asunto ha quedado solucionado con el pago de algo más de 600 mil o un poquito menos de 700 mil euros, es decir, es un asunto que, por lo tanto, queda zanjado y que ahora mismo le permite al Rey una serie de movimientos que posibemente realice. Y uno de ellos es, como él desea, venir a España por Navidad.

Recordemos que él se fue, no le echó nadie, simplemente el Gobierno quería que se fuera y la Casa Real se resignó, pero él se fue porque quiso. Y dijo: “En estos momentos me voy porque de esa manera creo que alivio de presión la labor de mi hijo, Felipe VI”. Cuando uno se va así, de la manera que se va puede volver. No ha huido. Se fue presionado, pero porque quiso y, por lo tanto, puede volver cuando quiera. Y, además, solo faltaría.

LA EJEMPLARIDAD SE EXIGE A TODOS, NO SOLO AL REY

Todos estos que pían tanto para ponerle trabas al Rey Juan Carlos para volver a casa, ¿quiénes son en realidad? Oiga, a un señor de 82 años sin causas pendientes con nadie y que, además, ha solventado una de ellas. Hay otras, véanse, vamos a ver, esa ejemplaridad tiene que exigirse a todo el mundo. Evidentemente la ejemplaridad es exigible a todo cargo público y en ese sentido el error de don Juan Carlos se merece el reproche que él mismo ha de saber enmendar y encontrar la forma para hacerlo, pero la ejemplaridad que cabe exigirle al Rey, oigan, se tiene que exigir a todos. No se puede ser más indulgente con los gravísimos delitos cometidos por Otegi o por Junqueras, con las imputaciones del partido de Pablo Iglesias, con las falsedades y ocultamientos de Pedro Sánchez, con 25 resoluciones en su contra del Consejo de Transparencia. Y con un Rey fundamental en laHistoria reciente de España. En fin, cuidado con estas cuestiones de ejemplaridad que vamos a extenderlas a todos como mancha de aceite.

Desde luego es mejor aprovechar, y qué mejor argumento que la Navidad para volver a casa, y qué mejor que volver a casa sin que te reclame nadie para testificar de nada. Tú vuelves, haces una vida discreta y si quieres te vas luego otra vez de viaje. Para eso eres mayor y para eso tienes libertad para hacerlo.

Bueno, ayer, como saben ustedes, denunciamos, conocimos cómo el Gobierno, además de mentir, pero bueno, tampoco eso es demasiada noticia, organizaba la excursión de determinados inmigrantes ilegales que habían llegado a Canarias a otras ciudades españolas sensiblemente Granada, Málaga,Valencia, con festividad y alevosía. Ocho vuelos en total del Ministeriao del Interior y ahora la excusa es decir quen no son irregulares o que tienen su pasaporte o que algunos de ellos son vulnerables.

SÁNCHEZ, LA MERCANCÍA AVERIADA DE LOS ESPAÑOLES

Bueno, vamos a ver, es que esta tomadura de pelo... ¿Esta gente ha entrado en España de forma irregular? Porque si ha entrado de forma irregular hay que devolverlos a su país con todo el respeto a los derechos humanos y a la dignidad porque lo contrario es enviar un mensaje de si tú superas la gincana y los obstáculos y llegas vivo a Canarias, tranquilo. Te mandamos a Granada y luego te soltamos ahí y a ver qué hacemos.

Oiga, no estamos ante una crisis migratoria tradicional donde se pone a prueba el valor humanitario de Europa y estas cosas. Es una estrategia política de Marruecos, que en represalias a las palabras de Pablo Iglesias sobre el Sahara ha llenado Canrias de inmigrantes para ganar presión y tensión. En su mayor parte son marroquíes teledirigidos por el rey Mohamed, por el sultán. No son seres humanos que están huyendo de la guerra, de la hambruna. Y el trato no puede ser el mismo. Una acción política tiene que tener una reacción política, pero la respuesta del Gobierno ha oscilado entre el fracaso, la tibieza, el cinismo. O bien oculta el problema o bien lo cambia de sitio o bien lo atiende con las mismas deportaciones que en el pasado criticaba.

Estos han pasado de montar numeritos con el Aquarius y aleccionar a toda Europa de cómo debería tratar la inmigración a fletar vuelos ahora para devolverlos, a encerrarlos en el muelle de Arguineguín, a llevarlos a Granada, soltarlos allí, mentir diciendo que han llegado con sus propios medios, con papeles porque...

Miren, el dislate de Iglesias con Marruecos es el reglejo de la errática política internacional del Gobierno. En Europa nos reprenden constantemente por el Poder Judicial, por los Presupuestos, hasta incluso por la expulsión del español. Pintamos poco en la crucial negociación del Brexit. Ayer EE.UU. nos tiró de las orejas por el apoyo de Zapatero a Maduro, el responsable de la situación en Venezuela. Y así una detrás de otra.

Vamos a ver, ayer reapareció Sánchez con el buenrollismo porque ayer a cuenta de la vuelta del Rey Juan Carlos, Sánchez hablaba sí, primero la caricia a la Monarquía. Escuchen ustedes mismos.¿Cabe más cinismo en el gin tonic? Seguramente no. ¿Eso pueden suscribirlo algunos ministros del Gobierno con un vicepresidente...? “¡Qué bonita es la Monarquía! Aquí se juzga a personas, no a instituciones. Yo si me preguntas de Juan Carlos le echo el marrón a don Felipe. Ayer se vio claramente que Sánchez es un producto político prefrabricado. Ahora las gurús nos anuncian que a la vuelta de los Presupuestos vamos a ver a otro Sánchez más calmado o será completamente diferente. ¿Cómo lo explicaríamos nosotros? Más dialogante, invitará a todos los españoles a superar diferencias, las que él ha profundizado pactando con quien ha pactado y dejando de lado a quien ha dejado de lado. Pues ahí va Sánchez a dejar el mensaje que le han preparado los gurús de Moncloa. Tomen nota porque ese es el camino. Ahora, si ustedes quieren comprar mercancías averiadas de este individuo son muy libres.