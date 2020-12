El magistrado Villagómez analiza en 'El Cascabel' si existe una causa judicial abierta contra el Rey emérito

El magistrado de lo contencioso-administrativo en Madrid, Alfonso Villagómez, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE la presentación de la declaración en Hacienda por un importe de 678.393 euros con recargos e intereses incluidos: "Sin duda va a contribuir y puede condicionar las diligencias de investigación de la Fiscalía. Naturalmente la fiscalía está investigando un delito fiscal y el delito tiene declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Tiene que haber un ánimo defraudatorio, una intención de ocultar el deber de pagar, que parece ser que el Rey Juan Carlos ha manifestado todo lo contrario", asegura el juez.

El magistrado de lo contencioso-administrativo ha aclarado que "el procedimiento de recaudación fiscal puede ser voluntario o a requerimiento de la autoridad fiscal, y en este caso, al ser voluntario, refuerza más la falta de ánimo defraudatorio de la persona que lo presenta". Además, ha añadido que "las diligencias de la fiscalía tienen que tener un plazo de duración y están dirigidas a la obtención de datos trabajando sobre sospechas de un posible delito. Este caso nunca ha estado judicializado, nunca ha llegado realmente a actuar un juez instructor del Tribunal Supremo contra el Rey emérito".

La declaración presentada por el Rey emérito "refuerza todavía más la falta de ánimo defraudatorio"

Sobre la filtración de que el Rey quería regularizar su situación fiscal que publicó un medio de comunicación, el magistrado Villagómez sentencia que "es bastante preocupante, no me consta de dónde ha procedido la filtración, aunque todo apunta a que proviene de la Fiscalía. Y esto tiene que llevarnos a reforzar las medidas de garantía y de control de estas diligencias de investigación que no son secretas, porque no pueden serlo, pero si son reservadas, y tienen que hacerse con prudencia, con cautela y con todo el sigilo por parte de la fiscalía, y parece ser que en este caso, ha brillado por su ausencia".

"El Rey puede volver a España en cualquier momento"

El juez ha zanjado su análisis dejando claro que don Juan Carlos puede regresar a España en Navidad: "la fiscalía no puede adoptar una medida cautelar restrictiva de derechos fundamentales como si puede hacerlo un juez, y aquí se ha hablado de la conveniencia de que no vuelva el Rey. Una cosa es el principio de conveniencia y de oportunidad y otra es el principio de legalidad, que es que debe someternos a todos, y el Rey puede volver a España en cualquier momento".