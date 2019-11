Herrera: "A Sánchez las declaraciones inteligentes le son incompatibles; las arrogantes, propias"

Audio Torra y los CDR iban a declarar la república catalana tras secuestrar el Parlament, según el sumario de la Operación Judas

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Anda por ahí una masa de aire polar de origen marítimo para que hará que caigan las temperaturas en la mitad norte peninsular. No se alarmen. Esto si acaso dura hasta el sábado. Dicen que el domingo viene otra. Si usted vive en la mitad norte de la península, pues a lo mejor igual tendrá que echarse algo al cuello: un pañuelo, una... Pero tampoco vayan a pensar en frío o en esas situaciones.

Piensen en otra cosa. Piensen en que el domingo hay elecciones, el sábado jornada de reflexión, con lo cual queda hoy jueves y mañana viernes de campaña. Algunos, como por ejemplo el que más puede perder en estas elecciones porque es el que más tiene, que es Pedro Sánchez, seguramente estará pensando a estas horas que pasen pronto, por favor, estas dos jornadas porque vaya racha llevo.

Si quieres podemos hacer todas las consideraciones que quieran acerca de la oportunidad o no de convocar estas elecciones, de forzar estas elecciones más que convocarlas, por parte del sanchismo cuando hasta incluso voces dentro del Partido Socialista le habían dicho "ojo con las elecciones que las carga el diablo. Y si no, fíjate en algunos casos anteriores que no traen demasiados buenos augurios".

¿Y por qué Pedro Sánchez está diciendo que pasen pronto estos dos días? Porque se le junta todo. Porque hay un factor que distorsiona absolutamente estas elecciones, que es el factor catalán: la convivencia en Cataluña con un Torra que hoy sabemos, a través de la filtración del sumario de los CDR, que había preparado con los CDR más bestias la ocupación del Parlamento para proclamar desde dentro la independencia.

Pero esto lo dirá usted porque a usted se le ocurre. No, vamos a ver, el presidente catalán debía quedarse en el Parlamento el día D, que era el día que se conociera la sentencia del procés para acabar proclamando la independencia desde dentro de la Cámara. Comunicado con Carlos Puigdemont. Y esto no lo dice un guardia civil con libertad e imaginación. Esto lo dice un tío que se llama Ferrán Jolis y que era interrogado por el juez.

En su declaración habla de Quim Torra con nombre y apellido en más de una ocasión. Bueno, oiga, luego también hay otro, Alex Codina, que habla de las sustacias para hacer explosivos. Bueno, habla de la termita, de la nitrocelulosa, etcétera, etcétera. Es decir, oiga, a Torra antes o después habrá que abrirle una investigación porque ya no cabe concebir más capacidad de querer romper, deshacer, de querer volar por los aires la convivencia en Cataluña, la política en Cataluña. Todo en Cataluña con el acoso, por ejemplo, de algunas organizaciones como Anonymous Catalonia, de más de 250 mil usuarios, que se ponen a hacer el chivato.

Oye, que nos dicen que Lorena Roldán de Ciudadanos está comiendo en tal sitio de Travessera de Gracia con Balmes; luego otro mensaje que se cruzan entre ellos: Pablo Casado está en un asador de no sé qué en la calle Mallorca ahora mismo. Se coordinan para acusar objetivos, para hacerles la vida imposible y, claro, los equipos de seguridad van de bólido, como pueden imaginar. Por cierto, la Fiscalía ya está investigando a Elisenda Paluzie, la presidenta de la ANC, por haber destacado muy ufana que la violencia tiene la parte buena de que hace visible el conflicto. Bueno, y Puigdemont a todo esto en Waterloo.

Y en esta campaña electoral, ayer va Sánchez y es entrevistado en Radio Nacional de España y cuando le preguntan, "oiga, y eso que dijo en el debate de que iba a traer a Puigdemont, qué es". Pues sí, sí que lo voy a traer. "Ya, ¿pero cómo lo va a traer?" "Utilizando la Fiscalía". "Pero la Fiscalía, en fin, tiene sus cauces". Bueno, escuchen ustedes la pregunta y la respuesta, que es mejor.

Pues ya está. Fíjense, en una simple frase como puedes derrumbar el trabajo de aquellos que están puliendo las euroordenes para que países como Bélgica o como el Reino Unido colaboren mandando aquí a delincuentes. Vamos a ver, ¿sabe Sánchez que decir lo que ha dicho compromete la entrega de Puigdemont? Porque Sánchez no trae a nadie, lo trae Llarena, el juez Llarena, el que escribe la euroorden, es decir, ayer pretendió arrogarse la captura de Puigdemont para ver si atrapa algunos votos, síntoma de que no las tienen todas consigo, y lo que se le ocurre decir es que controla a los fiscales, que es una grosera equivocación que muestra que Sánchez es un político contaminante, que puede que esté agotado porque la camapañ es muy dura, que ha hecho muchas entrevistas, menos está, por cierto, pero, en fin, hay cosas que conviene aprender y amarrar: que no parezca que cada vez hablas sube el pan.

Reconocer que los fiscales son suyos es un gran error porque los fiscales, hombre, no son independientes, pero son autónomos. Lo que no son es unos subordinados del poder político. No tiene por qué. Bueno, y además, miren, en este juicio de 1 de octubre la Fiscalía General del Estado, a pesar de las presiones que puso en marcha esa inmensa sectaria que es la ministra de Justicia, la señora Segarra mantuvo la petición del delito de rebelión contra viento y marea mientras que la Abogacía General del Estado hocicaba.

Bueno, pues de lo que se desprende de todo de lo que le vengo diciendo esta mañana: es que, primero, Sánchez hay un momento en el que las declaraciones inteligentes le son incompatibles; las arrogantes le son propias; y que, además, el golpe lo seguían preparando Torra y Puigdemont. Y Sánchez seguramente lo sabía.

No es extraño lo de Sánchez y la Fiscalía porque este ha puesto las instituciones del Estado a su servicio en función de sus intereses. Pero es que va y lo reconoce humillando innecesariamente a la Fiscalía. ¿O es que lo ha hecho adrede? Ya puestos a pensar mal, ¿o es que lo ha hecho adrede?