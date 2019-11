Herrera a las 8, jueves 7 de noviembre del 2019

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Anda por ahí una masa de aire polar de origen marítimo para que hará que caigan las temperaturas en la mitad norte peninsular. No se alarmen. Esto si acaso dura hasta el sábado. Dicen que el domingo viene otra. Si usted vive en la mitad norte de la península, pues a lo mejor igual tendrá que echarse algo al cuello: un pañuelo, una... Pero tampoco vayan a pensar en frío o en esas situaciones.

Piensen en otra cosa. Piensen en que el domingo hay elecciones, el sábado jornada de reflexión, con lo cual queda hoy jueves y mañana viernes de campaña. Algunos, como por ejemplo el que más puede perder en estas elecciones porque es el que más tiene, que es Pedro Sánchez, seguramente estará pensando a estas horas que pasen pronto, por favor, estas dos jornadas porque vaya racha llevo.

Si quieres podemos hacer todas las consideraciones que quieran acerca de la oportunidad o no de convocar estas elecciones, de forzar estas elecciones más que convocarlas, por parte del sanchismo cuando hasta incluso voces dentro del Partido Socialista le habían dicho "ojo con las elecciones que las carga el diablo. Y si no, fíjate en algunos casos anteriores que no traen demasiados buenos augurios".

¿Y por qué Pedro Sánchez está diciendo que pasen pronto estos dos días? Porque se le junta todo. Porque hay un factor que distorsiona absolutamente estas elecciones, que es el factor catalán: la convivencia en Cataluña con un Torra que hoy sabemos, a través de la filtración del sumario de los CDR, que había preparado con los CDR más bestias la ocupación del Parlamento para proclamar desde dentro la independencia.

Pero esto lo dirá usted porque a usted se le ocurre. No, vamos a ver, el presidente catalán debía quedarse en el Parlamento el día D, que era el día que se conociera la sentencia del procés para acabar proclamando la independencia desde dentro de la Cámara. Comunicado con Carlos Puigdemont. Y esto no lo dice un guardia civil con libertad e imaginación. Esto lo dice un tío que se llama Ferrán Jolis y que era interrogado por el juez.