Herrera: “Sánchez ha estado haciendo propaganda del socio de su esposa en actos públicos”

Carlos Herrera analiza la actualidad del día que pasa entre otros asuntos por la estrategia del PSOE con Feijóo y la moción de censura o la recta final de las europeas.

"Saben que en una campaña electoral hasta incluso de unas elecciones con menor peso trascendente en el reparto de poder en España cualquier cosa puede hacer que se inestabilice o que el día no sea fácilmente previsible. Estamos a cinco días de las últimas elecciones de este carrusel del año, Galicia ,País Vasco, Cataluña, bueno ahora europeas... Los sondeos pues ya no hay más sondeos. Tezanos hace un sondeo distinto a los demás, que más que una encuesta parece activismo progubernamental. Y luego las encuestas dicen victoria del PP pero con menos margen".

"El PP me imagino que parece que ha aprendido de campañas anteriores, sobre todo el hundimiento de la segunda semana de campaña y ahora lo que está haciendo y me parece razonable que lo haga, es desgranar promesas electorales. Porque oiga estas elecciones eligen a una serie de parlamentarios que van a estar en un parlamento que deciden cosas que en que pueden ser interesantes para todos. Y es bueno que sepamos qué propuestas tienen de inmigración, exigir a los inmigrantes un compromiso con valores europeos en cuestiones como el respeto a los derechos de la mujer similares, endurecer la lucha contra la inmigración ilegal, fomentar acuerdos con terceros países para agilizar repatriaciones, eso son cosas importantes".

"Por ejemplo el PP propone medidas para garantizar la independencia de instituciones y llevar a Europa el blindaje contra intentonas separatistas. Así que cualquier intento de sedición en cualquier país de la Unión Europea y hombre una cosa que me parece también muy interesante que es en materia de movilidad, moratoria para permitir que los vehículos de combustión se mantengan más allá del 2035, que es la fecha que han puesto todos estos burócratas de Bruselas para que todo el mundo tenga un coche eléctrico, que yo ya no sé si van a durar entonces los coches eléctricos. El coche eléctrico plantea sus dificultades como ustedes saben".

"Pero es que no se habla de estas cosas. Los titulares ahora se los lleva una operación de distracción socialista a propósito de una posible moción de censura que Feijóo siempre ha descartado".

"Feijóo no puede presentar una moción porque no tiene votos para ganarla, si los estuviera pues seguramente estaría planteando otra cosa, pero es que ni siquiera puede estar seguro del apoyo de Vox".

"Ayer Vox por ejemplo tumbó con el PSOE, los presupuestos de la ciudad de Sevilla. Al alcalde del PP, José Luis Sanz le faltan dos concejales para la absoluta y Vox ha decidido tumbar los presupuestos porque no le incluyen en el gobierno. Sanz no quiere gobernar con Vox y Vox le ha dicho si no quieres gobernar conmigo, no te apruebo los presupuestos".

"Es muy difícil luchar contra el otro útil y el único voto útil de todos aquellos que no quieren padecer a Sánchez por más tiempo está en el Partido Popular. A Feijóo tener los votos de Puigdemont no le interesan para nada, si no los necesita. Feijóo puede montar una moción de censura con el PNV y Vox. El que necesita Puigdemont es Sánchez y toda la patulea".

"Mientras hablamos de ello, dejamos de hablar de las propuestas que podemos juzgar de interesantes o no, que hacen los diferentes partidos y estas elecciones acaban su importancia el día 11".

"Salga lo que salga, realmente donde se va a desplazar la atención es al parlamento catalán y a la formación de la Mesa del Parlamento catalán. En Cataluña se han empezado a mover algunas cosas en previsión de la constitución del Parlamento, lo que no se mueve es el BOE. La ley de amnistía que era tan urgente que tuvo que tramitar a uña de caballo todavía no se ha publicado, pero ya hay escarceos. Esquerra se mostró partidaria de ir a un parlamento dirigido por una mesa de mayoría soberanista. Esquerra tiene un papel asegurado porque tanto Illa como Puigdemont necesitan a los de Junqueras para cualquier fórmula de gobernabilidad. Ahora queda por ver cuál va a ser la fórmula".

Begoña Gómez

"En los medios siguen apareciendo todo tipo de información sobre Begoña Gómez, su socio Barrabés y los contratos que este ha logrado de la administración, 99 contratos por más de 25 millones desde 2017. Ayer alguien rescató incluso una intervención pública de Sánchez contando las excelencias de Barrabés que parecía su comercial.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Podría parecer pues una anécdota desinteresada para un discurso oficial, pero es que ahora presenta otro tipo de matices, porque en ese momento Begoña Gómez, había firmado cartas de recomendación de esa empresa y el presidente del Gobierno ha estado haciendo propaganda del socio de su esposa en actos públicos. Y ese gobierno ha estado premiando a la empresa de la que hablaba bien el presidente y que había promocionado su esposa a lo largo de todo este tiempo".

"Volvemos a lo mismo...¿Eso es un delito? ¿Está feo? Está feo. Ahora, ante la magnitud del escándalo, Begoña Gómez ha suspendido su colaboración con las cámaras de comercio que también habían venido publicitando el máster de la esposa del presidente. Es otro de los temas que en campaña se pretende hacer ruido con esta cosa de la moción de censura hipotética de Feijóo, cohetería para evitar efectivamente el que estos sean temas principales en esta campaña electoral, que ya les digo desemboca en unas elecciones que morirán rápidamente cual cohete de feria, no van a traer consecuencias de desestabilización del gobierno, pero que darán paso a realmente lo mollar y lo mollar es lo que va a ocurrir en el Parlamento catalán", ha concluido Herrera.