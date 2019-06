Herrera: "Sánchez se encamina de nuevo a un Gobierno Frankenstein con Esquerra y Podemos"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Me entra mucha alegría por todos los poros saludándoles un día “malajón” como es un viernes, pero a poco de... Falta una semana para que arranque oficialmente el verano. Van subiendo un poquito las temperaturas en todas partes, especialmente en una zona del mundo que le vengo contando esta mañana, en la que usted me dirá: “Tal y como está el patio en España, ¿usted para qué se va al Golfo de Omán y al Estrecho de Ormuz?

Primero, es mucho más entretenido porque una caballa de... Aquí el pactódromo está caliente como el cenicero de un bingo. Esto... Y es lo de siempre: que yo no, que yo posturo, que yo pacto y pum y pam. O sea, que ahora le cuento alguna de las cosas que hay. Pero ojo porque este asunto del Golfo de Omán es más importante de lo que parece.

¿Qué es lo del Golfo de Omán? Bueno, alguien está saboteando petroleros en una zona especialmente muy caliente del planeta. El Golfo de Omán, si usted, queridos niños, como vosotros estudiáis mucho el mapa del mundo, coged un mapa y ved ustedes que allí en el Golfo Pérsico, que eso es la caldera del diablo, está por un lado Irán y en el otro Arabia Saudí, que son dos enemigos que se odian a muerte, sobre todo por la primacía religiosa del islam.

Pero también están los Emiratos Árabes, Omán, etcétera, etcétera. Y hay un pico, que es el país de Omán, que se mete en... Forma un estrecho. Es como si estuvieran metiendo un termómetro por el esfínter anal a Irán, ¿no? Ese es... Bueno, pues ahí, de ahí sale el 20% del petróleo del mundo. Salen en barcos, salen de ese Golfo, unos se van a Asía, otros se van al Índico abajo y otros muchos cogen el Golfo de Adén, entran en el Mar Rojo, pasan el Canal de Suez y llegan al Mediterráneo. Bueno, y van a donde tenga que ir.

Inestabilidad en esa zona significa que muchos indicadores económicos del mundo pueden verse algo tocados. ¿Y qué es lo que alguien ha hecho? Pues atacar petroleros en los últimos días. Pero pegarles un zambombazo serio, eh: dejarlos tocados y tener que bajar a la tripulación. ¿Y eso cómo se hace? Pues, a lo mejor, poniéndole una bomba lapa en algún punto del mundo, en algún puerto en el que hayan estado en la zona o, incluso, atacándoles con un misil superficie o con un torpedo desde un submarino. Lo de la bomba lapa, hombre, puede ser algún grupo gamberro, vamos, pero lo demás tiene que estar respaldado por un Estado.

Y la clave está en saber exactamente con qué se ha atacado, por ejemplo, a los dos últimos petroleros porque si ha sido con un submarino, Arabia Saudí no tiene submarinos y los países del Estrecho de Ormuz tampoco. Irán sí. Irán está viviendo un momento ahora mismo con una economía desatada en la desestabilidad. Desestabilizad financiera, una inflación bárbara. Y están intentando, algunos dicen, extorsionar para conseguir dinero, ¿no? Como hace más o menos Corea del Norte, la amenaza nuclear.

Cuando llegó la Administración Trump lo que hizo fue acabar con el acuerdo al que habían llegado los iraníes con Obama y más países, según el cual ellos dejaban de tocar la tecnología nuclear y las bombas y esas cosas, y se levantaban sanciones. Trump dijo que no se lo creía y empezó a poner sanciones. Eso estrangula la economía de Irán. Y lo están pasando particularmente mal.

¿Son los iraníes? ¿Son los sauditas? ¿Quiénes son? Bueno, se habrá antes o después. Pero lo cierto es que el petróleo ya se ha puesto en 60 dólares el barril y dentro de poco para llegar a 80. Y esto hace indudablemente que usted, cuando vaya al surtidor, tenga que pagar más por la gasolina, así que... ¿Quién está interesado en la inestabilidad en el mercado del petróleo? Y, además, en una zona tan difícil del mundo como esa. Todavía no tenemos la respuesta, pero no creo que vaya a tardar mucho.

¿Y lo nuestro qué? Pues lo nuestro es la investidura de Sánchez, que habrá de llegar, pero después de ayuntamientos y comunidades. Vamos a ver, Sánchez fue el que diseñó este escenario enloquecido de elecciones adelantadas, de las elecciones que coincidieran a un mes vista de las locales, de las comunitarias, etcétera, etcétera, etcétera para, además el tiempo intermedio realizar más pactos y después, como consecuencia de ellos, llegar a la investidura.

Hizo el paripé de decirle a PP y CS: “Oye, a ver si me apoyáis porque como yo tengo aquí un mandato del Rey de hacer la investidura tenéis que apoyarme entre todos, pero ponerse de acuerdo los demás”. Y los demás le dijeron: “Vete al 'no es no'”. Y donde tiene ya preparado Sánchez lo suyo, es su Frankenstein de nuevo. Es decir, acuerdos con Esquerra y, a lo mejor, va a tener que tragar y poner a Iglesias y a alguno de los suyos en algún Ministerio. ¿Qué eso es lo que quiere? Pues la verdad es que yo no lo sé porque yo no sé lo que quiere Sánchez. Lo que quiere es ser presidente y, si es posible, solo.

Y ahora, ante esa posibilidad, ya se está redoblando y se va a redoblar de una manera bárbara la presión sobre Rivera. Que Albert Rivera se prepare porque ya está notando cómo pesa sobre los hombros la presión de aquellos que le quieren hacer responsable de que en España no haya un gobierno con gente como Podemos o con alguna hipoteca con Esquerra Republicana, con un apoyo de Bildu, etcétera, etcétera porque es a lo que se encamina Sánchez.

¿Y saben ustedes por qué se da cuenta uno de eso? Porque Sánchez ya no le dice a Maria Chivite en Navarra que deje de hacer tonterías y hablar con Geroa Bai y con nadie para intentar ser presidenta de la Comunidad Foral, que es la pretensión de ella. Para eso tiene que tener algún tipo de acuerdo con Bildu, peor ya a Sánchez le da igual.

Y fíjense que Navarra Suma le había dicho: “Oye, tienes mis dos escaños en el Congreso y seguramente con eso no necesitas otras cosas”. Fuera. Maria Chivite haz lo que tú quieras. Esa es una de las muestras que se escenifique cuanto más posible esa posibilidad de un gobierno Frankenstein de nuevo para que así la presión a Albert Rivera continúe. Hoy en 'El País' un artículo de Francesc de Carreras que menos niñato mal criado le llama de todo. Y la presión será: Albert Rivera se responsable, tú naciste para ser bisagra, no para intentar ser el líder de la derecha, y lo que tienes que hacer es pactar con Sánchez y formar un gobierno de centro-izquierda. Y eso va a ser así en los próximos días.

Mientras tanto, Ciudadanos, bueno, pues con estas ocurrencias, esta cosa de la geometría variable, pues pacta con el PSOE en Castilla La-Mancha. Sobre todo Page, es un PSOE razonable, equilibrado, sensato, moderado con el que pactar, desde luego, no supone ningún escándalo ni mucho menos. Pero se ha pactado que algunas ciudades compartan alcalde dos años tú, dos años yo.

Y ahora quiere que en la Ayuntamiento de Madrid también sea así: dos años Almeida, dos años Villacís. Y al PP se le ha puesto el dedo tieso, como si lo tuviera entablillado. Y, oiga, esto es mañana, eh. O mañana se han puesto de acuerdo o sigue Manuela Carmena, eh. Que cada uno lo vea como quiera verlo.