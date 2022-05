Herrera: “Sánchez va contra la Jefatura del Estado. Para que él sobreviva tiene que perecer todo lo demás”

Audio

Ya es miércoles, es 18 de mayo del 2022 y hoy va a continuar el episodio de calor que estamos viviendo prácticamente en toda España, esencialmente la Península y lógicamente cuanto más al sur de la Península, más.





LA VISITA Y AGASAJOS DEL EMIR DE QATAR





Bueno, hoy el que se marcha es el emir de Qatar. Pero por favor, en lo que esté este hombre aquí que no le falte de nada, pero lo que quiera, lo que se le antoje. Esto es como‘Bienvenido, Míster Marshall’ en una edición más moderna con el jefe de un país, que es muy importante en el mundo y ha demostrado, y es verdad, que es un aliado de Occidente de Primera División. Uno ya tiene edad suficiente como para saber cómo funciona el mundo, lo que son las prioridades económicas y todo eso, ya no hace falta que nos lo expliquen. Pero no deja de producir cierta incomodidad el grado de entusiasmo impostado con el que hemos recibido señor del gas, es el dueño de un país amigo de España, amigo de Occidente, más allá incluso del gas, ¿eh?. Ha hecho un gran trabajo, por ejemplo, Qatar en la evacuación de Afganistán. Si no llega a estar Qatar todo habría sido mucho más difícil, hace una gran labor en la lucha contra el yihadismo y, además, ha hecho otra gran labor a favor de Occidente aumentando sustancialmente la producción de gas y de petróleo para compensar el cierre del grifo ruso. Esto es así.

Ahora, claro, el hombre viene con una de sus tres esposas, tres. Y dirá usted ¿esto?, cada uno pensará en su cónyuge y dirá si yo con uno yo tengo… vamos, imagínate con tres. Pues viene con una de sus tres, supongo que será la que viaja, que tendrá una para cada circunstancia y se trae a la del viaje.

Qatar dentro de los países de ese entorno del Golfo Pérsico es de los países que tiene una legislación más laxa, lo tiene también Emiratos Árabes. Pues hombre, uno piensa es que allí no todo es como Arabia Saudí, que en Arabia Saudí y en Irán sí que cuelgan a los homosexuales de una de una viga; en Qatar no, hombre; en Qatar se bebe alcohol, carísimo, vamos te cuesta una copa de vino que no compensa, aquí te compras dos cajas con lo que te cuesta allí una botella o una copa. Pero bueno tiene un Mundial de Fútbol, un Mundial de Fútbol ahora al que vamos a ir, y han cambiado la fecha del Mundial de Fútbol para hacerla en noviembre o diciembre porque claro a ver quién aguanta el calor de Qatar jugando, esas criaturas se deshacen en el terreno de juego.

Bueno, pues como el emir no bebe alcohol y no come carne, pues nadie bebe alcohol ni come carne en la cena del Palacio Real por respeto al emir. Que el emir perfectamente podría decir oye mira no os preocupéis yo no bebo alcohol ni como carne pero si ustedes quieren comerse un solomillo o beberse la cosecha de Jumilla de este año, que por cierto es muy buena, pues hombre por favor si os apetece adelante; no, no, no… todo el mundo con Mirinda, hasta Sánchez, Sánchez que iba vestido de capitán del Costa Concordia. El frac, iba con frac, o sea son escenas impagables, escenas impagables.

Y hombre, ¿por qué se le trata tan bien? Primero, porque nos va a suministrar más gas licuado y puede compensar lo que perdemos de Rusia y lo que no aumenta Argelia; y segundo, porque oiga ha invertido 5.000 millones o va a invertir 5.000 millones en España. Pues miren ustedes, si hay que tomar Mirinda se toma Mirinda, y si hay que vestirse con un frac pues se viste uno con un frac. Eso somos ya mayores para entenderlo ¿no? Y se va hoy, pues bueno, boato, alfombra roja y… Lo que pasa que luego, fíjese cómo es, como somos, lo severos que somos con otros ¿no?

Audio









EL VETO DE MONCLOA AL REY JUAN CARLOS I: EN LA ZARZUELA NO PUEDE DORMIR





Hoy la prensa sanchista, el diario 'El País' confirma lo que ya sabíamos, lo que veníamos contando en este programa desde hacía días, que es Moncloa la que ha vetado que Juan Carlos I pueda dormir en su casa, en la Zarzuela; y la Casa del Rey ha asumido esa decisión. Un hombre que está judicialmente limpio de polvo y paja y que tiene que aguantar, además, el vómito de insultos de todas estas mamarrachadas de individuos, Echeniques, Irenes Montero..., que lo que les molesta es que viva, no que esté o que venga… no, no, ¡es que viva!, simplemente.

Hoy señala ABC que durante su reinado se generó para España un impacto económico de 62.000 millones de euros gracias a sus viajes y gestiones internacionales. Bueno, pues parece que se va a ir a las regatas en Sangenjo, Sanxenxo, y que afortunadamente hay gente sensata que espera al Rey este fin de semana para participar en esas regatas y que para ellos es un orgullo tenerle ahí, el alcalde por ejemplo.

Audio









Claro, esto, Sánchez en realidad no va contra Juan Carlos, va contra la Jefatura del Estado. Para que Sánchez sobreviva tiene que perecer todo lo demás.













IRENE MONTERO Y LA LEY DEL ABORTO





Y ayer vivimos escenas impagables para entender este frenopático sanchista. La primera, con la aprobación del anteproyecto de Ley del aborto con la firma de Irene Montero que pretende que las mismas niñas de 16 años que necesitan la firma de los padres para ir de excursión a Segovia con el instituto, puedan abortar sin su conocimiento y participación. Todas las leyes de la Marquesa de Galapagar, que puede permitirse tener tres niños porque a ella no le falta de nada, pero prefiere que las demás aborten son delirantes. Si las juntas todas, el español medio es un tío que se bautizó como Manuel y se cambia de sexo en ventanilla, pasa a llamarse Mari Carmen, pide abortar aunque no se pueda quedar embarazado y reclama 3 días de baja menstrual aunque no tenga la regla. En fin, ya de la España real, si eso, hablará Irene Montero otro día. Ahora todos hay que cambiarse eso, pues eso meter a las niñas en un quirófano para que la intervengan un médico a la fuerza, o le metemos un paquete.

Pero objetivo conseguido para Pedrito, que prefiere que se hable de sus leyes más imbéciles que de la crisis de espionaje más grave en décadas. Hoy tendrá que someterse a un calvario en el Congreso.













EL RETO DE HERRERA A SÁNCHEZ: ¿TE ATREVES?





Y luego la ayer en la cena de gala, la imagen disfrazado de capitán de barco y antes de eso Meritxell Batet y Under Gil aplaudiéndole y poniéndole medallas al emir de Qatar, es maravilloso. A un Rey árabe, a un Rey musulmán, a un Rey de un reino que no es una democracia del todo, pero bueno, sí es un aliado que va a invertir mucho dinero en España. Y eso se contrapone con el maltrato del mismo Gobierno a Juan Carlos y a la Casa Real, a la jefatura del Estado. Pierden las nalgas con el jeque árabe, se movilizan para hacerle la vida imposible al Rey que trajo España a todos los inversores o hizo que España pudiera hacer negocio en todos esos países, como ya les he dicho antes. Brindando con Bitter kas y comiendo lechuga con el emir y no le quieren dar ni agua a un señor inocente de 84 años al que no quieren dejar en paz.

Pedrito, Pedrito se va de vacaciones con quién le da la gana a los palacios de La Mareta, de Las Marismillas, en el Falcón con sus amigos… declara secreto oficial sus juergas pero el Rey de la transición tiene que dormir en un hotel ¿de carretera?, o le montan un pollo a Felipe VI. O sea con el rey de Qatar, nos olvidamos de la República, de los Derechos Humanos, de la igualdad, del laicismo, de todo lo que haga falta para que suelte la pasta; y con el Rey de la democracia en la etapa final de una vida de servicio a su país, nos ponemos estupendos.

Vamos a ver lo que pasa este fin de semana, pero yo le lanzo un pequeño reto: Pedrito vete a Sangenjo, Sanxenxo, en el Falcon si quieres para no pillar tráfico, y sales a la calle a la vez que Juan Carlos; unos metros delante o unos metros detrás, y vamos a ver quién de los dos se lleva los aplausos y quién se lleva los silbidos. Qué ¿te atreves Pedrito o no te atreves?

