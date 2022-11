Herrera: “Quienes pensaban pedir un crédito para acceder a la vivienda, ahora se lo están pensando”

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Ya son las 8 de la mañana, ¡qué tarde es!, ¡qué tarde! Bueno, ya ha amanecido en toda España, el cambio de la hora ha hecho que amanezca un poco antes. Galicia saben que siempre amanece, sea horario de verano o de invierno un poquito después y la parte más oeste de Galicia, un poquito más después. Bueno, en esa parte oeste de Galicia estamos ahora mismo, estamos aquí en Vigo en el Museo do Mar de Vigo, desde esta edificación del gran César Portela desde donde se interpreta la Galicia ligada al mar por tantas y tantas razones. Amaneció y como les digo del día de hoy que promete o parece va a ser un día soleado, nos deja ver frente por frente a los ventanales de este museo la península de Morrazo, y allí Cangas y Moaña y si me asomo un poquito la derecha veré sobre la Ría de Vigo el puente de Rande, puente de unos me parece que son 700 m de longitud o algo así, que es el puente que ha cruzado la Ría de Vigo y si me asomo un poco más hacia la izquierda, pues veré a lo lejos las Islas Cíes. En fin, panorama delicioso para esta mañana en la que les invitamos ustedes a venir aquí al Museo del Mar de Vigo y para hablar de Galicia y la década Jacobea, entre otras cosas. Porque empieza una década efectivamente en la que habrá 4 años Santos, ha habido el 21, este año también lo es, el 27 lo será, y el 32 también lo será por la coincidencia del día de Santiago con el domingo. Y eso, pues ya saben ustedes, esa circunstancia nos permitirá poder cruzar de nuevo la Puerta Santa de la Catedral de Santiago a todos los caminantes que por aquí venimos y donde aquí estamos. En Galicia por tantas y tantas razones.









Bueno, a lo que le voy a contar hoy o de lo que quiero hablarle hoy es de varios asuntos, mucha previsión y alguna que otra constatación. La previsión es que hoy hay sesión de control en el Congreso y hombre, no me atrevo a decirles que si quieren ya les digo lo que se va a decir, pero realmente va a utilizar Sánchez toda la artillería parlamentaria que tiene pues para seguir en la campaña de desprestigio de Núñez Feijóo. Todo es de Moncloa producciones, ya saben ustedes. A cuenta de que si no, sobre el manoseado asunto del Poder Judicial. ¿Acaricia Sánchez la posibilidad de, a lo bruto, cambiar la ley que ordena las mayorías para cambiar la elección del Poder Judicial y en los nombramientos y otras muchas cosas? Hombre, mucho es, pero de este tío puede esperarse prácticamente todo.

Los españoles lo que están es echando cuentas. Yo creo que, hombre, no nos despertamos todos mirando a ver qué es lo que ha hecho la Reserva Federal norteamericana, pero sí hay alguien curioso sabiendo que después el Banco Central Europeo toma medidas semejantes; hemos visto que la Reserva Federal norteamericana ha vuelto a encarecer el precio del dinero. Que ahora en Europa está en el 2 % y que los expertos señalan que podría llegar al 3. Estos son los mismos que, durante bastante tiempo, han estado sembrando la tormenta de la inflación con políticas monetarias de dinero barato; y ahora tienen que aplicar el aceite de ricino, no hay ninguna aplicación, no hay ninguna medida contra la inflación que sea bondadosa, todas crear un poco de dolor, es como una operación sin anestesia. Y estamos ahora precisamente en eso, en incrementar el precio del dinero. ¿Qué significa? Que todos aquellos que tienen una hipoteca variable, que fue firmada en su día en el convencimiento de que el dinero siempre baja, sin darnos cuenta de que el dinero igual que baja, después de bajar, sube; están viendo que sus pagos mensuales suben entre 200 y 400 €euros más- Además de la inflación de lo que cuesta los precios del Índice de Precios al Consumo, esencialmente la subyacente, además de los precios de la energía, muchas familias ahora tienen que afrontar ese aumento de la hipoteca, que ya veremos cómo se arreglará. A lo mejor se puede sofronizar un poco, pero no es tan sencillo. A todo ello, sumen ustedes que aquellos que tenían calculado pedir un crédito para acceder al mercado de la vivienda, ahora se lo están pensando porque a lo mejor han sido expulsados de ese mercado inmobiliario. O sea, el problema está en lo de siempre, que hay mucha gente que no llega y que cuando baja un poco la cesta de la compra, te sube la hipoteca, y así.

CASO OLIVIA

Pero miren, hoy es un día en el que más allá de los fondos europeos y de los cálculos de Hacienda, y de otras circunstancias; yo quisiera hablar de un caso humano que conmueve a cualquiera, una historia que es difícil quitarse de la cabeza, muy difícil. Lo que ha rodeado el triste desenlace del caso de la niña de Gijón. Hoy se espera que pase a disposición judicial la madre de Olivia, la asesina bueno permítame, presunta asesina, de su propia hija, después de que curiosamente la cantidad de pastillas que ella se tomó no fuese tan letal como la que le hizo tomar a la pequeña con el Cola Cao. Ayer enterraron en un pueblo de Segovia a esta cría, que no había cumplido aún 7 años, y el padre está estudiando si pide prisión permanente revisable para su exmujer. Y conforme vamos conociendo datos de esta historia, queda claro que este caso ilustra todo lo que alguien puede llegar a hacer tal y como están las leyes ahora mismo para entorpecer la normal relación de un padre divorciado con su hija. Esta señora se llevó dos veces a su hija sin permiso, presentó denuncias de malos tratos que la Justicia rechazo por inconsistentes, por lo tanto, por falsas y entorpeció hasta con 28 acusaciones el régimen de visitas. Es malo que un cafre evidentemente tenga acceso a sus hijos, un tío que se comporte como un animal. Pero también tenemos que hacernos mirar que a un padre, que es como hay que ser, si le toca la China de tener una exmujer que sí es una cafre porque los cafres pueden ser hombres o puede ser mujeres, pues que ese exmarido tenga que pasar por el calvario que ha pasado hasta conseguir la custodia de su hija. Y como la maldad no entiende de sexos, al final es el padre, a los pocos días de haber obtenido la custodia, se ha encontrado con tener que enterrar a su hija.

Bueno, y luego está el estupor adicional que está rodeando este caso. Porque aquí hay que escuchar a contertulios de la ideología de género insistir en la idea de que la madre debe estar mal de la cabeza, debe estar mal de la cabeza, por maldad no lo puede haber hecho. Es decir, ha sido un homicidio compasivo para no tener que dejar a la niña con el padre. La niña era bastante más feliz las temporadas que pasaba en Segovia con su padre. O bueno, que ha sido un suicidio ampliado; y eso que la Policía baraja, fíjense ustedes, la tesis de que en realidad lo pudo hacer por pura venganza, no por un rato de enajenación mental. Porque no se descarta que se tomara algo de pastillas para simular, que también trató de suicidarse, cuando en realidad lo único que pretendía era a matar la niña por venganza por perder la custodia. Y la pregunta es, ¿por qué esa obsesión por no querer reconocer que, también, hay mujeres que actúan por maldad? Tenemos un ministerio de Igualdad que se niega a condenar o a destacar lo execrable de este crimen, simplemente porque la asesina es una mujer. Eso es despreciar a la pequeña Olivia, decirle a ella que es una víctima de segunda porque la mató su madre en lugar de su padre. Hay una moraleja triste en este caso: sólo eres víctima si te mata un hombre. A esa conclusión hay que llegar después de que Irene Montero y toda la colección de taradas de su banda de la tarta, esté callada como una puerta.