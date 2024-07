Herrera: "Que Begoña Gómez haya pedido dinero a empresas públicas o semipúblicas, sí debe ser explicado”

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad del día que pasa entre otros asuntos por la declaración de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno como investigada por delitos de corrupción en negocios y tráfico de influencias, el triunfo de los laboristas en las elecciones de Reino Unido que pone fin a 14 años de mandato conservadoro el partido de España en la Eurocopa contra Alemania.



"De estas tres cosas fundamentalmente se va a hablar hoy. Todo queda eclipsado siempre ante la fuerza del fútbol, la fuerza de la Selección Española de fútbol, que además ha despertado unas expectativas basadas en datos reales, no simplemente en sueños, en ilusiones como en tantas otras ocasiones. No, no, la Selección Española de fútbol ha jugado un gran pretorneo, ha jugado cuatro magníficos partidos en este torneo, ha dejado el listón muy alto y la Selección de Luis de la Fuente ha demostrado que con juventud, las cosas bien hechas con serenidad y sensatez, con una generación de futbolistas que es magnífica, se puede llegar a conseguir objetivos muy altos".

"¿Va a ganar hoy Alemania? Si yo lo supiera me hacía rico, pero desde luego el empuje de la afición española esta tarde frente al televisor o los que vayan al campo, no le va a faltar a esta colección de hombres que felizmente dejaron el aburridísimo tikitaka que caracterizaba a la Selección Española, pero cuidado, con él la Selección ha ganado un campeonato del mundo y dos campeonatos de Europa. Pero ahora juega de otra manera, mayor verticalidad. Lo que pasa es que juega contra una Selección muy buena que es la anfitriona y (...) son 11 hombres muy buenos apoyados por una afición muy buena".





Por qué declara Begoña Gómez

"¿Para qué llama el juez a Begoña Gómez a declarar? Pues como ocurre en toda investigación para saber si todos los indicios que hablan de un posible delito son suficientes o no para comenzar, acabar de instruir una causa y mandarla a un juzgado a que un juez la juzgue con los argumentos del fiscal - se espera que en contra- pero bueno ya se sabe que en la Fiscalía hoy en día depende de quien defiende y un abogado defensor que la defienda".

"Y hay muchas preguntas que le puede hacer el juez a Begoña Gómez. Lean si ustedes The Objective donde Álvaro Nieto deja caer aproximadamente 60 preguntas, o el diario El Mundo donde hay 10 preguntas fundamentales que ella podría responder".

"Por motivos de seguridad -quizá estos son detalles más adyacentes pero seguramente interesantes-, Begoña Gómez podrá entrar en la sede judicial por el garaje y no habrá imágenes de paseíllo. Bueno eso es más o menos importante, porque lo que importa es lo que después diga otra vez, si es que quiere decir algo, porque se puede acoger al derecho a no decir nada. Eso normalmente no obra en beneficio de un investigado a no ser que la estrategia esté muy bien definida. Si no cuenta nada, por qué no cuenta nada".

"Está citada por la Justicia después de haber sido denunciada por una asociación más que sospechosa como Manos Limpias. Pero que el denunciante sea más o menos presentable, no quiere decir que la denuncia no tenga fundamento. Desde que su marido llegó al poder, la carrera profesional de esta señora, que no destacaba absolutamente nada, (...), experimentó un desarrollo exponencial".

"Que las empresas del Ibex hayan recibido a Begoña Gómez y hayan cooperado con su máster, no es delictivo. Son un atajo de pelotas que se llevan bien con el poder y que luego se callan cuando alguno debería decir algo".

Las explicaciones que debe dar

"En todo caso será un problema de esos empresarios con sus accionistas. Pero que Begoña Gómez haya recomendado a socios suyos para concursos públicos y que los haya ganado después de presentar ofertas objetivamente peores que los competidores,debe ser explicado. Que haya tenido relaciones comerciales con el principal comisionista de la trama Koldo, también exige una explicación pormenorizada de los contactos y de los resultados de esos contactos. Efectivamente algunos señalan que esa conexión, de evidenciarse a través de determinadas comunicaciones, como pueden ser mensajes de whatsapp en el volcado de los teléfonos, puede llevar a estos dos extremos de la llamada trama, a tener un problema".

"Que Begoña Gómez haya pedido dinero a empresas públicas o semipúblicas, sí debe ser explicado porque esa responsabilidad de esas empresas son en última instancia de su marido Que una funcionaria pública adscrita la Presidencia de Gobierno haya actuado como asistente para sus negocios privados, pues también exige una explicación. Si es que hay muchas explicaciones".

"Y el juez lo que hace entonces, como todo juez en una instrucción, es valorar si los indicios que maneja en ese momento son suficientes como para que efectivamente esta persona acuda encausada a una vista judicial".

Herrera se ha plateado una última pregunta: "Si el juez considera que no ha habido ningún comportamiento delictivo, cuando menos suficiente como para que se le llame la atención, ¿seguirá Begoña Gómez con sus negocios y con el desarrollo de todo el trabajo que ha venido realizando? Oiga contemplen en esta posibilidad, por más que ética o no éticamente, el comportamiento haya sido efectivamente digno de denuncia".