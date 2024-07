La petición de Carlos Herrera de cara al partido entre España y Alemania en la Eurocopa: "El que pueda"

Hace solo unos días, y con la mirada puesta en este viernes y el encuentro que enfrenta a España con Alemania en los cuartos de la final de la Eurocopa, Carlos Herrera, quiso hablar sobre este partido que abre las puertas a la Selección a las semis. ¿Quieres saber la petición que ha hecho para este viernes? No te lo pierdas en el siguiente audio.

En concreto, Carlos Herrera aseguró que "el España-Alemania del viernes cobra una importancia. No sé cuánta gente se lo va a perder. Pero vamos, el que pueda, que lo vea. Y el que el corazón no le aguante, que se dedique a otra cosa". Lo cierto es que, el partido de España contra Georgia, lo siguieron un total de 9.059.000 espectadores. Por lo tanto, queremos suponer que muchos españoles seguirán a nuestra Selección y les apoyarán desde sus hogares (aquellos que no tengan la oportunidad de verlo en Alemania).

El director de 'Herrera en COPE', más allá de este apunte, también indicó que "el no infundir miedo con la Selección Española es una técnica de un periódico francés. Y Portugal necesitó penaltis para quitarse a Eslovenia. Vamos a ver qué es lo que ocurre con unas semifinales que ya quedan los grandes. Es cierto que Francia e Inglaterra también han pasado in extremis".

Lo cierto es que el trabajo del seleccionador Luis de la Fuente ya está recogiendo sus frutos porque se está traduciendo en una cifra de récord ¿El motivo? Pues porque se ha convertido en el primer seleccionador español que vence los cuatro primeros partidos de una gran competición.





Luis Aragonés, en 2008, era el último que había sido capaz de vencer tres partidos consecutivos en una Eurocopa. También lo había logrado en el Mundial 2006. El primero en la cita mundialista fue Guillermo Eizaguirre en la Copa del Mundo de 1950 y José Antonio Camacho lo logró en el Mundial 2002.

A todos igualó De la Fuente con los tres triunfos de la fase de grupos, 3-0 a Croacia, 1-0 a Italia y Albania. A todos los superó poniendo la firma en un registro histórico en los octavos de final, con un 4-1 a Georgia. Un triunfo solo superado en contundencia goleador en la final de Kiev, superando el 3-0 a Rusia en las semifinales de 2008.

El análisis de Carlos Herrera sobre el papel de Nico Williams tras el pase de España a cuartos de la Eurocopa

Carlos Herrera también se pronunciaba, hace escasos días, sobre el papel esencial de Nico Williams tras el pase de España a cuartos de la Eurocopa.

En esta ocasión, comunicador aseguró que "España superó un tropezón que dio en los primeros minutos que fue el autogol de la defensa española en el único ataque de los georgianos, que jugaron a los mismos que jugaron con Portugal y le metieron dos, que es métete atrás, ese rocoso atrás y despliega con dos tíos muy rápidos jugar al contragolpe".

"Pero vamos, en una palabra, jugar al contragolpe es muy arriesgado cuando tú delante tienes a un equipo como el equipo de la selección española, que como esté una hora entera encima de tu portería tiene tíos que te meten cuatro. Sobre todo este súper Nico Williams que ha explotado de una manera con 21 años". Puedes escuchar su reflexión sobre el futbolista aquí.

"Nico Williams y por el otro Lamine Yamal que es un jugadorazo de fútbol. ¡Madre mía! El planteamiento de Luis de la Fuente ha abandonado aquel aburridísimo tiki taka, el gili toque con el que los españoles hemos ganado un Mundial, entre otras cosas. Pero nos hemos aburrido también. Muchísimo, muchísimo".