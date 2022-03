Herrera: “Putin seguramente se quede con Ucrania, pero va a pagar un precio altísimo y de largo recorrido"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

¿Cómo llevan la calima? Cómo llevan este polvo en suspensión que ha venido desde el Sáhara que ya lo conocieron los canarios hace 2 años, aproximadamente, y los que estábamos en Canarias; y hoy lo conoce los peninsulares especialmente más al este que al oeste, pero también hacia el norte. Bueno, prácticamente media península ha quedado tocada por este aire sahariano que hace que esto parezca Marte, que mañana va a seguir más o menos quizás algo menos y, que ya a partir del jueves por la noche posiblemente se disipe. La verdad es que el aire en España era el más sucio de todo el planeta pero esto es lo que tiene el que la primera vez virus, la Filomena, el volcán ahora, la calima y, siempre Sánchez de por medio.









LOS SINDICATOS GUARDAN SILENCIO





Miren, hoy pensaba empezar la crónica del día dándoles cuenta a ustedes del calendario de movilizaciones de los sindicatos para protestar contra el empobrecimiento de los españoles, para exigirle a Sánchez que adelante rebajas fiscales y hacerlo, además, ciudad por ciudad. Pero, cada día, con los horarios… me pensaba llevar media hora, aquí hablando para que ustedes se pudieran organizar, acudir. Pero es que no he sido capaz de encontrar ni una convocatoria de COOO y de UGT, ni una. Hombre, he encontrado las que hicieron entre el 19 y el 23 de febrero del 2017 por la subida de la luz 20 veces inferior a la que ahora padecen los españoles, pero entonces gobernaba Rajoy y ahora gobierna Georgino. Para que estos tipos, a estos tipos, la luz a 44 € creaba pobreza infantil, arruinaba familias, mandaba la quiebra España… ahora, con el litro de gasolina a precio de Vega Sicilia, el gas por las nubes, la cesta de la compra imposible, no pasa nada. No, no pasa nada porque antes gobernaba Rajoy y dos, porque su silencio además ahora está muy bien remunerado, muy bien remunerado, y en eso están.

El Gobierno dice que va a hacer muchas cosas, tiene la cuartada de la guerra de Ucrania y, por lo tanto, todo es culpa de Putin. Ya veremos si hoy los sindicatos anuncian movilizaciones, pero bueno. La cuestión es que hoy Sánchez tiene sesión de control, luego inicia una ronda de contactos para recabar apoyos europeos con el fin de cambiar el sistema energético, las vicepresidentas se reúne con el PP para pactar el plan de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra.. o sea que como ven ustedes un no parar. Un no parar hasta rebajen determinados impuestos, que pueden hacerlo ya, no te falta esperar al día 29. Pero es que están llenando las arcas por si acaso, hacen muy buen negocio con la subida de precios el Gobierno.

Hoy, tercer día de paros en el sector de transporte por carretera y las flotas, ojo, cofradías de pescadores en varios lugares han dejado de faenar hasta el próximo lunes: País Vasco, Cantabria, y a partir del lunes cuidado cómo puede ponerse todo este asunto.





HERRERA EXPLICA A LOS PODEMITAS NECESIDAD DE AUMENTAR EL GASTO EN DEFENSA





Y, bueno, el gobierno de coalición pues sigue siendo una broma pesada, porque meter a Podemos en Moncloa fue una frivolidad que estamos pagando primero, en la factura de los ministerios inútiles con ministros inútiles que hay que financiar; y, en la disonancia continua que provocan estos adolescentes mentales. Ahora están en contra del envío de armas a Ucrania, ya lo saben, pero también del incremento del gasto de Defensa, no están de acuerdo con la solución para la emergencia energética, no quiere bajar impuestos, ni aunque se arruinan los españoles, dicen eso de no impuestos a la riqueza que paguen las eléctricas y tal y que cual.. Miren, en lo del infantilismo, el infantilismo, pacifismo de salón que exhibe esta tropa en un gobierno, además cuya disidencia interior el gobierno manda muchos mensajes internacionales, diplomáticos, que son perjudiciales para España se traduce, por ejemplo, en la disconformidad con aumentar el gasto en Defensa del que habló Pedro Sánchez en televisión que, por cierto, esas cosas se tienen que hablar en el Parlamento no en una entrevista, pero bueno.

Aumentar el gasto de Defensa, a todos estos hay que explicarles, seguramente muy despacito y con muñequitos para que lo entiendan, que el gasto en Defensa es imprescindible en las sociedades y previene de que los enemigos perjudiquen los intereses que nosotros tengamos. Alguno de ustedes dirá pero si no tenemos enemigos, ¿cómo que no tenemos enemigos? Claro que tenemos enemigos, todos los países tienen enemigos. Y, cuando un país se refuerza militarmente lo que hace es enviar mensaje a sus enemigos y, también a sus aliados, aquí estamos. Un país que tiene 500.000 de la dimensión de España, necesita más de 120.000 efectivos, como mínimo dicen los expertos 160.000- 170.000; los aviones, que seguramente hay que comprar más por lo que les digo, por la operatividad y porque además es un mensaje a los que están por ahí, tienen que volar; y las fragatas navegar más y haber más maniobras y, seguramente más mantenimiento y todo eso cuesta más dinero. Más defensa aérea, más defensa antimisiles, más fortaleza, más fortaleza de nuestra Defensa. Esto no lo suelen entender los políticos adolescentes, los de pacifismo de salón y, y…. Pero el aumento, el aumento del gasto militar, antes o después, no solo en España sino en países europeos tendrá que realizarse como viene reclamando Estados Unidos en la OTAN desde hace muchísimo tiempo. Pero de esto…





GUERRA DE UCRANIA





Bueno, en Ucrania, cada noche que pasa es más dura que la anterior. Esta madrugada las sirenas antiaéreas han sonado hasta en 11 ciudades, el ejército ruso va a entrar en el centro de Kiev, pues seguramente la respuesta es sí, pero hay que preguntarse ¿va a entrar en el centro de Kiev a cualquier precio? Rusia seguramente se va a quedar con Ucrania, lo que ocurre es que va a pagar un precio por ello altísimo y, además, de largo recorrido.

Si quieren, les vuelvo a contar las sanciones, todas ellas, lo que está suponiendo para Rusia esta invasión: no tiene acceso al dólar, al euro, a la libra, al franco suizo; le queda elyuan chino, pero no lo puede reemplazar; no pueden invertir en divisas, hoy tiene que afrontar un pago de la deuda y vamos a ver si entra en default. Es verdad que la deuda rusa es muy baja, pero una deuda del 20% ¿por qué? Porque estamos todos, todos, llenando el bolsillo de Putin con la compra de gas y de petróleo y, la deuda compárela con la española que es del 120%. Pero, las sanciones de impacto llegan a la cotidianidad rusa y no saben ustedes de qué manera. Hay impacto en el sector farmacéutico, por ejemplo; en la prohibición de la exportación de artículos de lujo, que buena parte de los rusos son partidarios de ellos; se le prohíbe fichar al Chelsea porque es de Abramovich; el merchandising, se ha ido McDonald's, Coca Cola, Pepsi, Inditex Starbucks, solamente hay un grupo el grupo de Louis Vuitton porque Bernal Arnold es muy amigo de Putin, los demás, se van. Y lo cotidiano se ve implicado por, miren, sanciones tecnológicas: los productores de semiconductores de chips, menos China, no va a exportar ni un chip, eso afecta indudablemente a la industria, afecta a la Defensa, afecta a los vuelos comerciales que se paralizan por falta de mantenimiento. No va a ser nación más favorecida por Estados Unidos, con lo cual suben los aranceles; el Fondo Monetario amplía la lista de oligarcas a los que sancionar. El precio que va a pagar Putin por Ucrania va a ser muy caro y va a ser una pesadilla para muchos años a lo largo de su vida.

Ayer, Zelenski decía que da por hecho, se resigna que no va a entrar en la OTAN. Lo cual es una de las exigencias de Putin para acabar con la invasión, veremos si esto es un paso o no es un paso para esta guerra con una vertiente económica que debe ser tenida muy, muy en cuenta y que aquí en España particularmente estamos pagando porque llueve, es verdad que barro, sobre mojado.

Es verdad que la guerra, las guerras, suben los precios e inflacionan. Pero, los gobiernos malos, con malas proyecciones y previsiones económicas, también suben los precios y eso estaba aquí en España antes de que llegara Putin.

Audio