La primera clave del día de Carlos Herrera: por qué es importante invertir en mejorar nuestro Ejército

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la calima que afecta a todo el país y por la situación en Ucrania.

Además, Herrera ha lanzado un mensaje nada más comenzar su monólogo: la incidencia del coronavirus está volviendo a subir. Por eso, el director de 'Herrera en COPE' ha pedido que siempre es importante tener la alerta presente.

En clave política, Herrera se ha hecho varias preguntas, pero una de las más relevantes ha tenido que ver con el futuro de Ucrania. En un momento en el que las tropas rusas aprovechan la nocturnidad para atacar, es muy probable que tarde o temprano Ucrania caiga en manos de Moscú. A partir de ahí, Occidente, que solo puede retrasar esa situación, tiene que ayudar a Zelenski y al pueblo ucraniano a armar su futuro, justo horas después de que el propio presidente de Ucrania cerrase casi completamente la puerta a una posible adhesión de su país a la OTAN, hecho que era una exigencia de Putin para poder negociar.

El papel de la defensa de un país

Volviendo a la clave nacional, el director de 'Herrera en COPE' ha vuelto a valorar las diferencias que hay en el seno del Consejo de Ministros respecto al papel que debe jugar nuestra defensa en un futuro, sobre todo analizando la postura de Podemos: "Un gobierno serio no puede permitir que miembros de su Consejo de Ministros denigre la Defensa Nacional. El gasto en Defensa supone elevar los 120.000 efectivos que tenemos para 500.000 metros cuadrado que tenemos de territorio. Necesitamos más aviones y volar más. Todos los países tienen enemigos y el gasto en defensa previene que los enemigos afecten a nuestros intereses. Cuando tú inviertes en procesos de defensas, no solo estás protegiendo tu seguridad, a demás, de activar la industria, también estás mandando un mensaje tanto a los enemigos como a los aliados. Estos son cosas que no suelen entender los políticos adolescentes, que se dejan llevar por esa emoción basada en el pacifismo de salón".