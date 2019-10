Herrera: "El PSOE vuelve a marear con el federalismo; ¿Sánchez tiene claro que modelo de España quiere?"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es jueves. Octubre se acaba hoy, 31 de octubre, mañana 1 de noviembre, y esta noche comienza la campaña electoral y arranca una operación salida por el puente de Todos los Santos, algo que algunos críticos empiezan a llamar ya el puente de Halloween. Bueno, el puente de Todos los Santos de toda la vida del Señor. En fin, gente que se desplaza: unos que van a los cementerios y otros que no; otros que se disfrazan, tío bigardo de metro noventa con la cara pintada de blanco ayer por la noche saliento por la calle con la edad que tenéis. Esto lo cuenta muy bien, a las 06:00 se lo ofrecía, cuenta muy bien Agustín el Casta.

Pues esto, Halloween, Halloween. A los niños hay que reconocer que les gusta mucho, se lo pasan muy bien. Bueno, pues bien está porque esto anima mucho las cosas, como si las cosas de por sí no estuvieran animadas.

Ha comenzado o comienza la campaña Pedro Sánchez a lo grande porque le llama la atención la Junta Electoral Central por utilizar la web de la Moncloa y la Moncloa para sus entrevistas de campaña electoral. La verdad es que la Junta Electoral debería dedicarle todas las cosas a Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez siempre está de campaña electoral. No ha dejado de estarlo nunca.

En estas elecciones para la que El Mundo saca hoy una encuesta que dice que hay empate técnico entre derecha e izquierda. Lo que pasa que no cuenta a aquellos partidos que están con el bloque de la izquierda, aunque sean de derecha rancia y peluda como el PNV, pero bueno.

El caso es que el PSOE comienza la campaña muy incómodo, muy incómodo, bailando la yenka por culpa del asunto de Cataluña. Miren que es ese primer esbozo de programa electoral escondían, además de la subida de impuestos, bueno, las recetas tradicionales del PSOE para practicar el buenismo en Cataluña: el nuevo estatuto, federalismo plurinacional. La verdad es que no estaban en ese borrador o en ese primer programa electoral que nos llegó.

Y algunos decíamos: "¡Qué raro que no esté recogido nada de que, de algo que es fundamental para el Partido Socialista, que son las palabras placebo, el concepto placebo del federalismo que nunca acaban de explicar, por cierto!"

Pero bueno, descolgó el teléfono Miquel Iceta y reclamó su munición para el PSC. "¿Cómo que no habéis puesto nada de la plurinacionalidad, que España es una nación de naciones, y el federalismo, etcétera, etcétera?"

Lo que habíamos dicho en aquella declaración de Barcelona y el PSOE, pues vuelve a marear con los difusos conceptos de federalismo, plurinacional y dado que, además, por cierto, plantean conceptos antiteticos. Pero bueno, da igual, ahí se mete todo.

Lo que iba a ser la campaña rojigualda de "Ahora España", pues deja de ser la compaña rojigualda de"Ahora España" para complacer al PSC y es "Ahora Sí", ahora no sé qué o ahora que yo que sé. Oiga, lo que haga falta para seguir en Moncloa.

¿Qué mensaje manda esto? Pues que Iceta manda mucho o que los nacionalistas tienen razón cuando quieren dinamitar la Constitución del 78, es decir, se cambia la Constitución porque hay que cambiarla, porque esto de España plurinacional no cabe en la Constitución, para contentar a nacionalistas.

Y la palabra federal, como yo les decía antes, sigue sin ser concretada. La palabras federal es una palabra talismán que parece dejar muy tranquilo, es como una especie de placebo que deja muy tranquilo a todo progre que se aprecia. Es un problema nervioso, le hablas del Estado federal... Le cambia el carácter durante un rato.

Vamos a ver, ¿tiene el PSOE de Sánchez claro o no lo tiene claro el modelo de España que quieren? ¿Los planes de reforma de la Constitución los tienen? Si los tienen, ¿ cuáles son? ¿Qué significa para la vida real de los ciudadanos el reconocimiento de nación para algunos territorios? Sobre todo, ¿qué significa para los que no tienen ese concepto de nación? Los que solamente tenemos la desgracia de ser españoles nada más porque no tenemos otra nación que llevarnos a la boca porque los murcianos, los andaluces, que ya me dirán por qué no podemos ser una nación. Pero bueno, vale, no lo somos. Bueno, ¿qué diferencia hay entonces? ¿Los que solo tienen España como nación tienen algún inconveniente? ¿Para qué se hace todo ello?

Pues ahí lo tienen. Esta es la primera incomodidad que tiene esta campaña. Quería quitársela de en medio esa incomodidad Pedro Sánchez de forma acertada, pero no le deja la estructura de su partido y su necesidad de contar con el PSC,que son 12 escaños en Cataluña. Y esta, según el CIS, podría ser hasta 14, que son fundamentales para la mayoría a la que aspira, es decir, esa mayoría de 150 escaños.

Por lo demás, la huelga de estudiantes en Cataluña pinchó claramente porque no se puede ser más osado que pretender paralizar la actividad académica en Cataluña, por ejemplo, hasta que se quiera la autodeterminación, no de Cataluña, de los Països Catalans, es decir, hay una serie de majaderos, estudiantes y algún que otro profesor que también Cum laude, que dicen que tiene que estar la Universidad cerrada hasta que Santa Pola, Alicante, no se determine. Vean con quién estamos jugándonos los cuartos.

Hay unos que se han puesto a hacer una acampada indefinida en la plaza de la Universidad, en Barcelona, que son por momentos entrañables por bobos. Fíjense, ayer fueron las televisiones a entrevistarles, que también, pierden cada minuto.... Pero es bueno porque se conocen. Viendo Cuatro Televisión me encuentro con esta individua.

Esto hasta la autodeterminación de Cataluña. Oigan, la profunda decepción con las autoridades universitarias catalanas es innegable porque se convierten en simples mamporreros de todos estos revolucionarios de salón, como la boba esta, que impiden o intentan impedir el desarrollo de sus clases normales a los demás. Y del resto de rectores de la Conferencia de Rectores Universitarios, pues tampoco cabía esperar mucho porque en lugar de estar donde hay que estar, pues se quitan de en medio, solo hablan de autonomía universitaria y no de defender a los estudiantes y a los profesores afectados por esas amenazas. Menos mal que hay colectivos de profesores y hay colectivos de estudiantes, como el de S'ha Acabat! Pero así están las cosas, hasta que Orihuela no se autodetermine no nos movemos de aquí. "Ai déu meu", criar a un hijo para eso.