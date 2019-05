Herrera: "El PSOE se retratará en Navarra apoyando al PP, Cs y UPN o a la excrecencia de los amigos de ETA"

Audio

¿Qué tal les va? Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias en este día de hoy, en este 30 de mayo, en este día de todos los Fernandos. Hoy es un día... Fíjense, todos los que todavía nos acordamos de cuando era festivo en la ciudad de Sevilla el patrón, Fernando III el Santo, el hombre que afortunadamente llegó a Sevilla en 1247 o 1248 y reconquistó la ciudad después de haber pactado con Jaime I, que era el otro gran rey de la de la Reconquista.

Llegó Fernando III y lo que hizo fue meter una serie de hombres con nombre de calle de Sevilla: a Ramón Bonifaz, a López de Haro, a Pelay Correa... Unos por el río, otros por el Aljarafe, otros por la Puerta de Carmona... Y después de haber conquistado Córdoba, asediar la ciudad de Sevilla. Y la ruptura de las cadenas de la Torre del Oro y del puente de barcas en el río fue el gran paso que se dio para que finalmente entrara Fernando III en la ciudad, la librara de los sarracenos, que se fueron unos para Jerez y otros para África, a los de Jerez los conquistó luego, al cabo de 3 años, o sea, no hubo problema, y... Bueno, y luego, bueno, pues repoblara la ciudad con señores venidos de Burgos y de Lerma. Bueno, total, aquello fue una conquista homérica, eh. Homérica, queridos niños.

Hoy estamos en la sede de Roche Farma España. Hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central. Ustedes saben que los nervios están rodeados de una capa de grasa y proteína que se llama mielina que tiene, primero, la función de protección y, además, de facilitar la conducción del impulso nervioso a través de la fibra.

Cuando por algún descarrilamiento del sistema inmune, el sistema inmune se equivoca y ataca lo que no tiene que atacar, y ataca la mielina, se producen esas cicatrices o esclerosis, que hacen que luego la transmisión, el impulso nervioso no pueda circular con la misma efectividad. Eso, así conocemos a la esclerosis múltiple. Crea trastornos motores, sensitivos, de fatiga, disminuye muy mucho la calidad de vida.

Luchar contra la esclerosis múltiple es luchar contra, precisamente, esos síntomas que, además, son muy variados, muy diferentes en cada paciente. Y eso es a lo que se dedica, entre otras muchas cosas, Roche Farma España. A las 10 si quieren hablamos con ustedes de la esclerosis múltiple. Roche Farma España mantiene abiertos muchos estudios de inmunoterapia, neurociencia, estudios activos, enfermedades raras y otras cosas más.

Hoy es momento para seguir hablando del pactómodro. Está complicado, pero es normal que esté complicado con una situación tan atomizada y en la que hay que combinar el Parlamento con comunidades, con ayuntamientos. Algunos muy significados, como el de Madrid o el de Barcelona especialmente.

Pero hay, digamos que hay una una negociación importante que puede cambiar muy mucho todo. ¿Y cuál es? De momento, el PNV ha salido de la covacha en la que se refugia de vez en cuando, ya ven ustedes: sale, saca la mano, pega el gañafón y se vuelve a meter dentro otra vez. Pues ahora lo ha hecho para decirle a Pedro Sánchez: Pedro Sánchez, yo no te apoyo para la investidura si tú permites mediante tu abstención un Gobierno en Navarra de Navarra Suma. Es decir, UPN, el PP y Ciudadanos que, por cierto, ha ganado las elecciones. Tiene más escaños que esa infiltrada del nacionalismo vasco que es Geroa Bai, que es Uxue Barkos. Más que Bildu y más que Podemos y más que toda esa excrecencia.

Pero es que el PNV está por la absorción de Navarra, que es el viejo sueño, ese sueño mitológico, esa fantasía mitológica que el nacionalismo vasco tiene con lo que consideran su granero fundamental. No solamente el granero en términos históricos era lo que Navarra le surtía al País Vasco, a la Comunidad Autónoma Vasca, no, no, sino como la pieza que les complementa esa especie de mapa idealizado en el que a través de la lengua y el territorio se acaba pidiendo un Estado propio.

Bueno, pues el PNV, ahora el Partido Socialista vamos a ver qué hace: o apoya a los constitucionalistas en Navarra o apoya a los otros, que ya sabemos que se supone es la anexión y el votar a los amigos de ETA, que es Bildu.

Miren, en Navarra no se juega solo el hecho de que ese territorio tenga una definición administrativa diferente. Es decir, deje de ser una comunidad foral para pasar a ser una provincia más de otra comunidad autónoma. Y usted me preguntará: ¿Eso se puede hacer? Bueno, pues inopinadamente en el momento de confeccionar la Constitución se dispusieron una serie de disposiciones transitorias y la número 4, la cuarta dice que o decía que en aquel momento Navarra podría incorporarse a la preautonomía vasca si así lo decidían en referéndum los navarros. Además, sin que el Congreso de los Diputados tuviera nada que decir.

Bueno, vamos a ver, la Constitución lleva 40 años. 40 años no puede vivirse con una transitoria. Es que, además, es una contradicción de términos. ¿Si es transitoria por qué es permanente? ¿Por qué está todavía esa disposición ahí que debería estar ya absolutamente derogada?

Bueno, pero no lloremos por la leche derramada. Muy bien, está la disposición transitoria. El 80% de los navarros no está a favor de la incorporación de Navarra a la comunidad autónoma vasca, pero el gobierno del Barkos, Bildu y compañía poco a poco, y a través de métodos.... Bueno, de amable insinuación que luego acaban siendo de imposición está, por ejemplo, utilizando el vascuence como un elemento, primero, discriminatorio del castellano, que es el que habla toda la población navarra, y como el instrumento de organización social porque el vascuence va con contenido, no es solamente una lengua, para crear en Navarra con la paciencia debida, la misma que ha tenido el nacionalismo catalán, el ambiente necesario para que se incorpore al País Vasco. Da igual los 800 años del Reino de Navarra. Da igual porque lo que estamos hablando es de una entidad para ellos primigenia para el proyecto de Estado propio, para la mitología fantástica como les decía yo hace un momento.

Un gobierno que ha querido diluir Navarra en la Comunidad Autónoma Vasca, borrarla, ha creado la discordia, la factura social, la crispación, el sectarismo y la calamidad.

Bueno, pues ahí es donde el Partido Socialista ahora se tiene que retratar. Imaginan ustedes que el cuerpo les pide entenderse con el PNV, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor la política, que es aquello que hace que algunos tengan que sacrificar algo para conseguir otra cosa, debería hacer, incluso, hasta reflexionar a Ciudadanos y al Partido Popular. Oiga, la pieza de Navarra puede, incluso, hasta valer que estos dos partidos se abstengan y favorezcan la investidura de Sánchez en el Parlamento.

Fíjense, dirán ustedes, ¿ha bebido, Herrera? No, no. Navarra constitucional con el voto del Partido Socialista y que gobierne Sánchez, que sea invertido y luego ya cada proyecto de ley ya lo iremos discutiendo porque hay cosas que valen precios que creemos que son muy caros, pero el mercado pone los precios a las cosas en función de las ofertas y las demandas y de las necesidades históricas.