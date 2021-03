Herrera: "La progresía proyecta el franquismo hacia el futuro, pero hay idiotas que lo ven en el pasado"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es martes, es 23 de marzo del 2021 y la primavera hace acto de presencia. Bueno, al final de esta semana cambiaremos la hora. Por lo demás, lo de la pandemia tómeselo con filosofía porque va a ser el último día que nos hagan perder el tiempo. Mañana ya se pondrán en marcha vacunas con AstraZeneca y luego, si llegan pues 700 mil vacunas más de Pfizer, pues en vez de dos millones que tenemos ahora, tendremos dos millones y algo vacunado, camino de ese 70% de inmunidad, que da risa pensar que eso va a ser en junio o ni siquiera en julio.

Aquí el problema está en la tasa de incidencia, que hay una incidencia creciente a siete días y a 14, es decir, se proyecta que la última semana se está produciendo un repunte de contagios. Y está por llegar la Semana Santa, por lo tanto, la amenaza de una cuarta ola. Yo sé que asomarse a la actualidad, que un tío que te diga que hay ahí una cuarta ola no es agradable, pero es que ahí hay una cuarta ola o puede haber una cuarta ola.

En la política ya saben ustedes que no salió adelante la moción de censura de Castilla y León. Fracasó la moción de censura del PSOE, que es una forma de decir que fracasó Pedro Sáchez. Que este segundo fracaso del PSOE, que es una moción que se planteó sin haber cerrado los apoyos. Se utiliza la moción de censura, que es legítimo, legal, ya saben que yo sostengo que lo que es legal es legítimo, pero si se utilizan con el afán constructivo que plantea la Constitución, no como un elemento de desestabilización. Y la utiliza Pedro Sánchez, que es un experto en mociones de censura. A él le salió bien la suya, pero él llegó a la suya con todos los votos amarrados. Ya se encargó él de ir trabajando con Pablo Iglesias. Es un fracaso de Pedro Sánchez, que es el que ha organizado todo esto. Un plan en el que colaboró inopinadamente Inés Arrimadas. Qué les voy a contar más. Las cuentas no salieron.

Y ahora el candidato orgullosamente soso de Sánchez a la Comunidad de Madrid. Le preguntan a Gabilondo que qué piensa hacer si tiene la posibilidad de gobernar en Madrid y dice esto. Dice con este Iglesias no como si hubiera otro. ¿Pero es que hay otro Iglesias? ¿Dónde está? ¿O es que le da margen para cambiar? Simplemente yo creo que habrá pacto.

Imagínense ustedes que el señor Gabilondo les dijera a la gente de Madrid, pues sí, yo soy partidario de este partido que os acusa de ser un paraíso fiscal, que os quiere subir los impuestos, que ya puestos en este desvarío os acusa hasta de supremacistas, que os encerró a vosotros en un puente mientras al resto de los españoles les dejó moverse, que os trata de leprosos, de bomba vírica y que, además, cuenta con Iglesias, que defiende a los filoetarras, que no condena los atentados de ETA, la banda que asesinó en Madrid con más saña que en ningún otro lugar.

Eso es lo que pretedían que hiciera Gabilondo. Si a este hombre le dicen los guionistas de Moncloa que tiene que jugar a ser soso, serio y formal para no hundirse en Madrid, no hay más remedio que ciscarse en el Sanchismo, que luego no se lo cree ni él que no pactará con Iglesias si llega el momento, pero en este momento tienen que abjurar. El PSOE es absolutamente hilarante, pero la vida es así.

Y luego, miren ustedes, hoy da para mucha chanza que el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, gobernado por un socialistas nacionalista ha retirado la calle para los almirantes Churruca, Gravina y Cervera por franquistas. Los dos primeros héroes de Trafalgar y el tercero de la Guerra de Cuba.

El PSOE más analfabeto, el Podemos inculto se siempre y un en gendro que se llama Més, que es como la CUP pero rebozado en sobrasada, bueno pues franquistas. Cervera, el más joven murió en 1909 tras combatir con mucho éxito y con mucha ejemplaridad en los EEUU. Viendo la derrota que se le venía encima, intentó minimizar las bajas recluyendo las naves en el puerto. Eso aceleró la victoria americana. Inició esa nostalgia de la pérdia de las colonias, hay melancolía en los atardeceres por la pérdida de Cuba.

Pues Churruca y Gravina murieron cuando Franco era espermatozoide, qué decirles de la carrera como marinos de estos dos individuos, que fueron soldados que combatieron al frente de las grandes batallas del siglo XIX frente a las costas de Cádiz, en un combate terrible que Pérez Galdós describió en el primero de sus Episodios Nacionales.

Bueno, pues todos estos son muy incultos, pero no se engañen, no es solo ignorancia lo que les mueve a ellos, como a Ada Colau. Pueden hacer imbecilidades, y esto lo es, pero no es del todo ignorante. Les habrán contado quiénes fueron Cervera, Gravina y Churruca, saben que eran patriotas y eso para un nacionalista equivale a ser fascista. Y la izquierda está en eso. Con los tres admirantes, con Fray Junípero, con Colón, con la historia de España en general, que es una de las más longevas, brillates y conmovedoras del mundo, debilitar, deformar, enterrar la historia de España es una manera de reescribir el presente para adaptarlo a delirios ideológicos. Esa búsqueda de esa hegemonía cultural que los inspiradores de Podemos, bueno, una tremenda plasta liberticida como Colau, Gramsci, consideran fundamental desde los años 70 para colonizar una sociedad.

Tirar a la papelera a Churruca sale de la misma que retirar la estatua de Colón, que cambiar la cabalgate de Reyes, que intentar prohibir las procesiones de Semana Santa, que esconden la bandera de España, que anular el español como lengua vehicular en Cataluña o en Baleares, que atacar a la Corona o intentar que los españoles se averguencen de ser españoles para que empiecen a ser lo que toda esta chusma quiere que sean: ciudadanos manejables como los que escrible Huxley en 'Un mundo feliz' gobernados por el mismo patrón ideológico, sometidos al poder, sin voluntad propia, subvencionados si es posible.

Churruca, Gravina, Cervera o la ciudad de Toledo no son franquistas, pero todas estas Colaus, Armengoles, Iglesias, Oteguis, Junqueras, sí son chavistas, comunistas, castristas, batasunos, separatistas. Los primeros, los franquistas, están muertos, pero los segundos están vivos y andan muy sueltos por España como los talibanes. El eterno argumento del franquismo que empezó manejar y a revivir el zascandil de Rodríguez Zapatero. La progresía tonta proyecta el franquismo hacia el futuro, pero es que hay idiotas que siguen viendo franquistas por doquier, pero ya hasta incluso en el pasado, o sea, que tiemblen los Reyes Católicos.