César Carballo, en COPE: "España puede optar por no tener muertos, pero los políticos han tirado la toalla"

El doctor César Carballo, adjunto del servicio de urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal, ha sido el invitado de este lunes al canal de Twitch de la cadena COPE. Carballo, uno de los médicos más célebres de nuestro país en esta materia, ha querido comentar cuál es el estado de la pandemia en nuestro país, así como analizar los pasos que se han dado y se tienen que dar en los próximos meses para poder derrotar el virus de manera definitiva.

Sobre este asunto, Carballo no ha tenido ninguna duda de que España derrocará al virus, aunque todavía vayan a quedar meses de lucha. "Derrotaremos al virus, sin duda. Esto es una guerra entre el coronavirus y los humanos. Nos va a costar, nos ha costado 100.000 vidas en España y muchas más en el mundo. Hemos visto que el ser humano no es el ser más superior del mundo, los virus ya estaban antes de nosotros y cuando nos extingamos sigan muchas más. El futuro ahora lo veo incierto, las vacunas se acabarán imponiendo, pero vamos a vivir un 2021 con sobresaltos", ha explicado.

A su juicio, no es descabellado hablar de que nuestro país pueda optar, al igual que han hecho otros países, a que no tengamos ningún caso de coronavirus ni de fallecidos. "Hay países que han conseguido objetivos de 0 covid. Los países asiáticos estaban mejor preparados. En Australia, Taiwan, Corea del Norte el objetivo 0 covid se ha dado", ha recordado, aunque para que lleguemos a ese objetivo, ha recalcado, es necesario que adoptemos más medidas. "España puede optar a no tener muertos, pero nuestros políticos han tirado la toalla y nosotros también. Hemos olvidado el ser ambicioso con las cifras y conseguir con el objetivo de covid 0 que es 0 muertos por coronavirus", ha analizado.

En este sentido, el médico madrileño ha adelantado que España afronta una Semana Santa "sin los deberes hechos" y prevé que vaya a ver una nueva ola, aunque no pueda saber qué tipo de magnitud puede tener. "Sin duda va a ver una cuarta ola, veremos a ver de qué magnitud. Esperemos que no sea como la tercera, pero en España y en Europa va a depender del virus, de lo que el virus quiera hacer o haya infectado y le hayamos dejado. No tenemos las suficientes personas inmunizadas para que podamos decir que eso nos va a proteger", ha recalcado.

En este sentido, César Carballo también ha denunciado el papel que tiene el Ministerio de Sanidad dentro de la gestión médica. "Me pareció mal que Salvador Illa se presentase a las elecciones catalanas, pero llevamos 20 años con ministros de Sanidad que van a lo que van, es un ministerio es un alpiste desde hace 20 años, es un ministerio de segunda y tercera línea que el que viene, viene a estar unos meses, ya ni años, y a buscar salidas a otros lados y esto es lo que le ha pasado a Illa. Él ha estado doce meses", ha denunciado.