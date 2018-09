Herrera: "El problema son los coqueteos del Gobierno con los golpistas y el peligro para la economía"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal están? ¿Cómo les va? Es un miércoles. Es una hora maravillosa. Las 8 de la mañana. La hora a la que... ¿Que hay gente que se levanta a esta hora? Puede ser. Yo no... Gente rara hay pa'to. Pero que es la hora en la que ya el día está más que encarrilado y las cosas más que preparadas y hechas, también. También.

Seis horas menos en Nueva York, pues ahora seguramente Pedro Sánchez y su cortejo estará descansando después de estos días en los que, la verdad, le ha ido muy bien estar viajando fuera. Bueno, siempre se viaja fuera. Fuera de tu casa. Le va muy bien estar viajando para no tener que estar aquí con todo lo que se está cociendo en unos días en los que, ciertamente, estamos llegando cada día más fácil a la conclusión de que este es un Gobierno en descomposición. Vamos a ser amables. Vamos a no cargar excesivamente y no amanerar excesivamente la expresión porque eso no conduce a nada. Pero sí un Gobierno con muy serios problemas de equilibrio.

ESCUCHA AQUÍ EL MONÓLOGO DE HERRERA EN ESTE MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE

El último, como saben ustedes, es el de la increíble ministra menguante o la increíble ministra cambiante. La ministra, esta ministra que ayer, reprobada en el Senado, perdía los papeles.

El audio, el audio, que es un audio obtenido de manera irregular, no decente, en el que se evidencia una toma de postura en algunas posiciones que no la dejan muy bien aireadas, no le dejan con una posición demasiada airosa, no es en sí mismo el problema. El problema es negar las evidencias y ser la ministra que dice “no y no y no”, que al final tiene que decir “sí y sí y sí y si”. Es decir, "no conozco a Villarejo", al final "sí lo conozco". "No he estado nunca con él", al final "sí, tres veces". Hombre, "yo no he dicho eso de 'maricón'", sí lo dijiste. Bueno, "sí lo dije, pero no me refería Marlaska". Sí te referías a Marlaska. Bueno, "sí me refería Marlaska, pero no era en el sentido en el que usted lo piensa".

La ministra de la que no se sabe cuándo dice la verdad. Y ese es el problema. Porque, oiga, con Villarejo ha hablado muchísima gente. Gente que a lo mejor no sabía que estaba siendo grabada. Y los comentarios que hizo esta señora, pues hombre, pueden definir el carácter de esta señora que, independientemente de eso, es una sectaria de tomo y lomo. Puede estar tranquila por el hecho de ser, el hecho de pertenecer a la progresía militante le hace tener esa superioridad moral que nunca el colectivo LGTB, el que perdona la vida o el que castiga en función de esta nueva moral victoriana, no le va a crucificar. Vamos, si eso mismo en una cinta, les hacíamos antes, se lo encuentran a Soraya o a la Cospedal, a la señora Cospedal, estos le montan una intifada en Chueca, pero una intifada. Pero como aquí es.... Pues nada, pues las feministas calladas como puertas. Las “feminoides”, más bien.

Y mientras tanto, bueno, pues el Gobierno de Matilde, Perico y Periquín tambaleándose. Ahora, pues, oiga, el presidente se esfuerza, se esfuerza en que a él no le coja mucho el compromiso de tener que defender a su ministra. Esa ministra que, les digo, puede caer o no, y que seguramente, a lo mejor, ya le ha presentado la dimisión, le presentó en su momento la dimisión a Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez no se la aceptó porque... Oiga, tres ministros en 100 días. Tres ministros en 100 días es...

¿Aguantará? Pues mire usted, ya veremos. No es fácil aguantar, eh. La presión es muy desagradable porque pueden aparecer próximas grabaciones. Yo le contaba hace un momento una información de, esta información del diario 'El País' que publica que Villarejo en la cárcel, Villarejo está en la cárcel acusado de delitos graves, y está presionando para que le saquen de la cárcel, como si eso fuera tan fácil. Y el comentario que le hacía, según esta información, a sus compañeros de Estremera, de la cárcel de Estremera, “si no me sacan pronto, habrá novedades en septiembre. Y la traca final antes de Navidad”. No estoy en condiciones de prever cuál es la traca final. Pero bueno, vaya usted a saber. Cualquier cosa. Porque como dice el director del CNI, Sanz Roldán, Villarejo en su armario tiene, pero para todas las tallas, todos los colores, para todo el mundo, eh. Seguramente, toda la vida grabando cosas y guardándolas...

Bueno, ayer en esta sesión en la que fue reprobada en el Senado la señora esta señora que hoy tiene sesión de control del Gobierno en el Congreso, que también va a ser interesante comprobarlo, decía estas cosas de "aquí estamos para trabajar por la gente, no para..." Esta fraseología... Ya saben ustedes, han puesto en marcha todos estos, ¿no? “Estamos aquí para trabajar por la gente”. Pero si el problema no es para lo que estáis o cómo.... El problema es lo mal que trabajáis, el problema es lo mal que trabajáis pretendiendo impedir, por ejemplo, la separación de poderes con fraude de ley. El problema es trabajar para la gente y bailándole el agua a líderes golpistas, independentistas, coqueteando con indultos y otras peticiones de libertad. El problema es trabajar para la gente poniendo en peligro la economía, espantando inversiones, asfixiando literalmente a contribuyentes. Ese es el problema.

Ahora que el Gobierno se ha llevado una alegría con el CIS, eso es verdad. Después de que el CIS del señor Tezanos haya cambiado la metodología. Literalmente la metodología. Es decir, ya no sea trimestral, sea mensual, lo cual achica espacios para que otras empresas hagan sondeos de vez en cuando. Si ya lo ocupa todo el CIS... Y para que le permita la cocina de... Oiga, pero de 5 fogones, de 5 fogones en la que directamente, ya me dirán cómo puede explicar Tezanos, que pierda directo en intención de voto el PSOE no poco porcentaje y que luego, al final, el encuestador lo redondee con una intención de voto del 30%. Miren, se van a quemar con los fuegos como sigan así.

En cualquier caso, es tan mentiroso este estudio como el Gobierno. ¿Saben por qué? Porque si fuera verdad, este habría convocado ya elecciones. Ese sondeo se ha elaborado con información previa a la cuestión de la tesis, a la señora Montón y a la señora Delgado. Veremos cómo evoluciona.

Y ya les digo, veremos si, efectivamente, está reprobación ayer de la señora ministra tiene continuidad o no en la estabilidad de la misma. Reprobación que no era por las cintas de Villarejo, que también, sino por el papelón que esta señora y que su Gobierno hizo cuando el acoso al juez Llarena, que es el instructor de la causa de los hechos del 1 de octubre.