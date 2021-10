Herrera: “A Podemos le gusta coquetear con el lado oscuro porque provienen del lado oscuro”

Vídeo

“Naino, naino, nainooooo…. El que canta sus males espanta ¿eh?

Es lunes, hay gente que considera que el día de hoy es un día maldito, un día espeso, un día pesado… No, no, no. No es la forma correcta de ver la vida, denle ustedes la vuelta a la situación, créanme. Si el día de planificación de toda una semana imparable en la que seguramente van a triunfar y de qué manera en aquello en lo que se propongan. Si no sale con ese convencimiento, la verdad, luego todo es mucho más difícil.

Audio









La semana va a ser seca y soleada en la mayor parte de España, pero en lo único en lo que va a ser soleado, posiblemente sea en eso, porque todo lo demás excepto para losseguidores del Real Madrid hoy que en el Clásico de ayer ganaron al Barçacon el himno regional incluido ‘Els Selgadors’, excepto para ellas, para todos los demás la realidad sigue siendo la misma que la semana anterior.

Audio

Es decir, oigan, los precios con la melaza de inflación de ir subiendo, veremos la campaña de Navidad cómo se desarrolla, el fantasma de la inflación y otras muchas cosas.





LA LEGALIDAD PARA PODEMOS





Pero, aquí como de lo que se trata es de aprobar unos presupuestos, el presidente de Gobierno -no tengan ustedes ninguna duda- no va a enfrascarse en peleas intestinas en el seno de su gabinete por mucho que esté gobernando con adolescentes. Bueno, él es también un adolescente, pero esa es otra. Por mucho que esté gobernando con adolescentes mimados, consentidos y un puntito histéricos como es la grey podemita que le acompaña. Y ahora le cuento los dos elementos fundamentales mediante los cuales están peleados o por los cuales están peleados en este Gobierno.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Javier Lopez





Miren, a Podemosle gustan mucho estar fuera de la legalidad, le gusta coquetear con el lado oscuro porque provienen del lado oscuro y algunos siguen en el lado oscuro. Ahora, la última es atacar a los tribunales porque los tribunales no le dan la razón, porque los tribunales han condenado a uno de los suyos y además esa condena se ha traducido en la imposibilidad de seguir en su escaño y de renovar su escaño en unas próximas elecciones, Alberto Rodríguez el rastras., pues tendrá que ir a las playas ahora a vender colgantes y esas cosas, lo que sea. Y mientras tanto ¿qué ocurre? Que los ministros, ministros del gobierno como Ione Belarra que es una indocumentada de tomo y lomo, la niña de la curva, esté acusando, oigan acusando al Tribunal Supremo de prevaricador. ¿Nadie le ha dicho a esta indocumentada que llamar prevaricadores a los jueces, sin además poderlo sostener cuando alguien le reclame por el, comporta o puede comportar algunas sanciones un poco desagradables? Bueno, es uno de los asuntos, uno de los asuntos de las peleas intestinas de este gobierno de la familia Frankenstein. El viernes salió Ione Belarra y puso un tuit adolescente de estos de ‘Física y Química’ o de ‘Al salir de clase’, de estas que parece que es que lo que pueda protagonizar. Pongo el tuit y me voy corriendo a mi habitación y me encierro pegando un portazo, o sea. ¿Y qué decía la ministra de Derechos Sociales? Que Podemos convocaba al Comité de Seguimiento de la coalición dando a entender que estaban muy enfadaditos con el PSOE pero sin dar explicaciones ¿no? Pues ¿qué habrá pasado, qué habrá pasado? Pues, lo que pasaba es que el orgullo podemita estaba cedido porque uno, Meritxell Batet presidenta del Congreso había decidido cumplir con la ley, quitar al escaño Alberto Rodríguez.









Alberto Rodriguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño.



El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia.



Prevaricación. — Ione Belarra (@ionebelarra) October 22, 2021









REFORMA LABORAL ¿SE DEROGA O NO?





Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, porque el pasado jueves Nadia Calviño que es la vicepresidenta económica del Gobierno le envió un mensaje Yolanda Díaz reclamando que le tenga en cuenta en todo el asunto de la reforma laboral, de ese mantra que se ha instalado en el gobierno que es la derogación de la reforma laboral, lo cual en sí mismo es otro absurdo. Porque, oigan, la reforma laboral es un conjunto de leyes que hay que ir sustituyendo una a pero sustituyendo. Es decir, para cambiar la reforma laboral tienes que tener preparados anteproyectos de ley con los que sustituir, no vas a dejar el vacío ¿no? la legislación laboral que en este momento está vigente y que, por cierto, menos mal que está vigente tal y como han ido las cosas.

Esos anteproyectos no existen, pero derogación, reforma laboral es el gran mantra que unos y otros utilizan. Nadia Calviño ha dicho, “vamos a ver, la vicepresidenta económica soy yo y tendré yo que decir alguna cosa sobre esto porque además yo soy la que tengo que negociar con Bruselas. Con el mismo Bruselas que te está diciendo ojo con tocar la reforma laboral según en qué sentido.

Alberto Ortega / Europa Press / ContactoPhoto









ALBERTO RODRÍGUEZ, RECULA





Lo del rastas. Pues vamos a ver, hay novedades porque después de echarse atrás Podemos y decir que la denuncia contra Batet la iba a presentar solo Alberto Rodríguez a título individual, alguien le habrá aconsejado y le habrá dicho ‘no te metas en ese lío, no te metas en ese lío. Porque Batet hizo lo que tenía que hacer,’. Y el tal Rodríguez busca, o a lo mejor el exterrorista Gonzalo Boye abogado de Puigdemont, le ha buscado a él para ver si le defienden este caso o puede emprender algún tipo de acciones legales y ya veremos hasta donde llega.

Los de Podemos son tan desahogados, tan ignorantes, que en la estrategia de defensa de su diputado han tratado de dinamitar toda la filosofía jurídica en la que se basan sus condenas. por ejemplo, por agresiones sexuales. Basta el testimonio de una mujer, solamente con el testimonio de una mujer. Sin embargo, si ese testimonio es de un policía contra un diputado de Podemos, entonces no vale.

EFE/Zipi









HASTA LOS PRESUPUESTOS, NADA





Y ya les digo, lo más importante es en la pataleta de la reforma laboral. Miren, mientras Sánchez no tenga asegurados los presupuestos, lo cual le permite vivir más o menos tranquilos entre el desarrollo de esos presupuestos y una posible prórroga hasta 2023, no se va a poner a ajustar cuentas en su Gobierno. Este es un gobierno de opereta, evidentemente no es fácil gobernar cuando tú quieres gobernar con adolescentes. Pero bueno, tú lo has querido, tú te lo has buscado. Y estas pleitas lo que crean es un vacío de poder en un momento delicado, el momento que está pasando ahora mismo la economía española ,como la europea, la mundial; es una crisis de crecimiento, atosigada por el precio de las energías, la logística y la carestía de materias primas y esto, cuidado porque puede llevarse por delante el crecimiento y la consiguiente creación de puestos de trabajo.

Yo, esta mañana a las 6 les aconsejaba, hay una visión bastante interesante que ha hecho de la jugada Pablo Sebastián en republica.com. Pedro Sánchez no ajusta cuentas con Unidas Podemos porque no tiene todavía los presupuestos y Podemos lo sabe. Y por eso Yolanda Díaz todos los días agota las oportunidades a su alcance para protagonizar conquistas sociales y derogaciones de reformas laborales y otras cosas y tonterías. La flexibilidad laboral, el que los empresarios puedan manejar de forma flexible el empleo en sus empresas va a ser imprescindible en este tiempo, en este escenario. En un escenario en el que puede tensionarse mucho la economía por inflaciones y ya lo están avisando los ERTE y los eres. Sin flexibilidad laboral destruida graciosa, curiosa, irresponsablemente por esta colección de que puebla medio gobierno puede llevarse por delante eso.

Y oigan, nos jugamos, nos jugamos el crecimiento económico del próximo año que puede ser si la inflación es coyuntural, meramente coyuntural, podremos pasar; pero como sea estructural la crisis que nos espera en el 2022 va a ser de aúpa.