Ángel Madrazo, exoficial cubano en TRECE: "El Gobierno de Sánchez es un iluso con Cuba"

La actualidad sobre las manifestaciones en Cuba siguen formando parte de la actualidad política. La represión que está llevando a cabo el régimen contra su pueblo, junto con la indefinición del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a si Cuba es una dictadura o no, mantiene a la comunidad internacional atenta a los acontecimientos en la isla caribeña.

Esta noche ha sido entrevistado en 'El Cascabel' de TRECE, Ángel Madrazo, exoficial de la Brigada especial castrista. En el programa ha descrito la situación de penuria de la isla, la represión que ejerce el régimen en la isla y las torturas que sufrió cuando decidió intentar abandonar la isla y escapar a EEUU, donde actualmente reside.

El exmilitar que ha formado parte de uno de los cuerpos especiales del ejército cubano ha desempeñado múltiples funciones dentro del ejército, desde operaciones de represión de manifestaciones a escoltar a Fidel Castro o Gorbachov. "Mi cometido cumplíamos diversas funciones nos preparaban para reprimir el pueblo, en caso de manifestaciones, operaciones especiales, hacíamos de todo, incluso en el extranjero", señaló el exmilitar.

A Madrazo le ha llamado la atención que el ejército encargado de disolver las manifestaciones ahora sea capaz de abrir fuego contra su propia gente, "En primer lugar, yo fui ingenuo. Yo dije en una entrevista que no veía capaz al ejército de virar las armas hacia su pueblo, ese era el comentario que había en mi destacamento, en un destacamento de aproximadamente de 300 hombres. Jamás en la vida cuando estaba en el cuerpo se habría tomado esa decisión. Ahora les han lavado bien el cerebroy son capaces de virar las armas hacia su pueblo", ha explicado.

Respecto a la situación de los detenidos en las manifestaciones, Madrazo habla desde la experiencia propia y señala "los presos cubanos que han sido detenidos mientras estén en una unidad de tensión, ahí pueden sobrevivir. Pero si lo llevan para el "centro", que es un departamento técnico de instrucción, ahí las torturas son fuertes. Yo estuve ahí".

La conductora de la entrevista, Susana Ollero, ante estas explicaciones quiso incidir en cómo había acabado un oficial de su graduación en tan pésimas condiciones. "Yo renuncié, le dije al coronel que no quería seguir más en la unidad. A los 10 días me fueron a buscar a mi casa, me llevaron ante el coronel y me dijeron... '¿Sabes qué?, te estábamos dejando reflexionar, te estábamos dando un tiempo. Si no te reincorporas, te llevaremos hasta una "granja" hasta que la fiscalía militar determine que hacer con usted'. Ante esto, me reincorporé".

"Terminé en la cárcel porque me reuní con unos amigos. Les manifesté mi descontento, y me dijeron 'tenemos una opción, podemos irnos, a través de un cocinero que trabaja en un barco, en un remolcador'. Conversamos en una casa a cerca de buscar un maquinista para manejar el remolcador. Tras hacer el plan, se presentan en mi casa unos seis oficiales, que me hicieron acompañarles hasta la unidad", narraba así la experiencia de como llegó a la cárcel.

Sobre las torturas que padeció en la prisión comentó que "me pusieron en una celda sin techo, para que me diese el sol, desde el amanecer hasta el ocaso. La celda está hecha para que no puedas sentarte, la cama era una plancha de hierro".

Finalmente dio su opinión sobre que el Gobierno se negase a calificar implícitamente a Cuba como una dictadura. "Cuba es una dictadura criminal. El gobierno español es un gobierno iluso por tener dudas sobre si es una dictadura. Cuba es una dictadura y tiene un gobierno criminal".