La aclaración de Herrera a Carmen Calvo tras su ataque a la política fiscal de Madrid

Por último, Herrera ha analizado las claves del acercamiento entre Sánchez y sus socios a cambio de ataques contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid: "Ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, diciendo que la política fiscal de Madrid era un ataque a España. Mientras tanto Otegi diciendo que su apoyo a los Presupuestos es el primer paso hacia la república vasca. Si Pedro Sánchez autoriza que la política fiscal de la Comunidad de Madrid dependa de ERC es el mejor ejemplo de que hemos llegado al delirio absoluto. Sobre el Concierto Vasco y Concierto Navarro no dicen nada, pero si la Comunidad de Madrid baja los impuestos es un ataque a España. Madrid no se gasta el dinero en políticas identitarias y por eso está a la cabeza del crecimiento económico. Eso no lo puede digerir el independentismo catalán. Todo es absolutamente ofensivo, pero así es Sánchez".