Miles de aficionados salen a las calles en todo el mundo para rendir homenaje a la figura de Maradona

El mundo del fútbol sigue conmocionado tras conocer el fallecimiento de la estrella del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en su casa de la localidad de Tigre. Millones de aficionados, desde todos los puntos del mundo, se han sumado a las muestras de cariño dedicadas a uno de los futbolistas que marcaron época, tanto dentro como fuera del campo.

Han sido muchos los compañeros de Maradona, y también jugadores que han sido rivales suyos, los que han querido recordar a través de las redes sociales la memoria del héroe argentino en el Mundial de México 1986. Aquí en nuestro país, las reacciones se han sumado desde distintos ámbitos de nuestra sociedad, como es el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que a través de su cuenta de Twitter quiso publicar el siguiente mensaje en memoria del futbolista argentino: "Todo mi cariño para el mundo del fútbol, que hoy pierde a una de sus leyendas. Nos deja uno de los mejores jugadores de la historia, el argentino Diego Armando Maradona. Con tu zurda dibujaste los sueños de varias generaciones. Eterno, pibe".

También importantes rostros conocidos de nuestro fútbol se han sumado al pésame en la memoria del deportista. Leo Messi, jugador del Fútbol Club Barcelona, ha querido también publicar en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Maradona, con el que coincidió en la Selección Argentina cuando era entrenador. "Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja, pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos", publica el futbolista culé.

Otros importantes futbolistas de nuestro fútbol, como Cristiano Ronaldo o Iker Casillas también se han sumado al homenaje, este último publicando una imagen de Maradona levantando la Copa del Mundo al igual que él lo hizo en el Mundial de Sudáfrica en el año 2010. Fuera de los terrenos de juego, uno de los deportistas más importantes de la historia de nuestro país, Rafael Nadal, también ha compartido unas bonitas palabras dedicadas al astro argentino.

Hoy el mundo del deporte en general y el fútbol en particular tiene un vacío. Se nos fue #Maradona uno de los deportistas mas grandes de la historia. Queda lo que hizo en el fútbol. Mi mas sincero y sentido pésame a su familia, al mundo del fútbol y a toda la Argentina ���� — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 25, 2020

Mientras los aficionados de todo el mundo siguen digiriendo la noticia, miles de seguidores argentinos han sido convocados a través de las redes sociales para partir a pie hasta el emblemático Obelisco de Buenos Aires, donde durante toda la noche se han visto banderas y escuchado cántico en homenaje al eterno número diez de su selección. En Argentina se han decretado tres días de luto oficial en memoria de Diego Armando Maradona.

Ciudad de Buenos Aires. Planetario, Obelisco y Facultad de Derecho. pic.twitter.com/5xaezqMt9q — Diego Borinsky (@diegoborinsky) November 26, 2020

En otra de las capitales de su historia futbolística, Nápoles, varios centenares de aficionados también se han reunido en las inmediaciones del Estadio de San Paolo para rendir homenaje al jugador que cambió la historia del club napolitano y cuyo legado sigue viviendo en cada rincón de la ciudad situada en el sur de Italia. El alcalde napolitano, Luigi De Magistris, y el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, ya están trabajando para que el San Paolo pase a llamarse "Estadio Diego Armando Maradona".

�� Un iluminado San Paolo despide a Diego Armando Maradona. Los aledaños, abarrotados. Mucha emoción. pic.twitter.com/J1j3YJ7zLs — Soy Calcio (@SoyCalcio_) November 25, 2020

Pocas horas después del fallecimiento de Maradona, el Fiscal General encargado de dar parte del fallecimiento indicó que la defunción "no posee más que características naturales" y en su cuerpo no se advirtió ningún signo de criminalidad" o "violencia", aunque ha señalado que se procederá a realizarle la autopsia: "No se advirtió ningún signo de criminalidad. No se advirtió ningún signo de violencia. La autopsia se va a hacer a los fines de detallar la razón de la muerte. El fallecimiento no posee más que características naturales. No hay signos de violencia. La autopsia va a establecer la razón de la muerte".

El último adiós al mito argentino, en la sede del Gobierno

El velatorio de Diego Armando Maradona será en la Casa Rosada, sede en Buenos Aires del Gobierno de Argentina, abierto durante 48 horas a lo que se espera una afluencia masiva para despedir al mito, fallecido este miércoles por una parada cardiorrespiratoria.

El presidente del país, Alberto Fernández, confirmó a la televisión pública y a los medios argentinos que, en contacto con la familia, se pusieron en marcha los preparativos para que los restos mortales de Maradona sean velados en la Casa Rosada desde este jueves por la mañana y durante 48 horas. En uno de los salones de Balcarce 50, el 'Diez' tendrá un velatorio abierto a todo el mundo, aunque desde el Gobierno recordaron que tendrá que ser bajo un importante protocolo de seguridad ante la pandemia de coronavirus.

Las reacciones en 'Tiempo de Juego' y 'El Partidazo de COPE'

La Cadena COPE se hacía eco de la noticia sobre las cinco de la tarde de este miércoles, cuando nuestro corresponsal, Ernesto COPE, contaba a Pilar Cisneros en 'La Tarde de COPE' las primeras informaciones que se conocían sobre el fallecimiento del astro argentino.

A partir de ese momento, muchas han sido las reacciones que durante toda la tarde se han ido produciendo en la Redacción de Deportes de COPE, coincidiendo con una importante jornada de Champions en la que el Real Madrid y Atlético de Madrid buscaban los tres puntos para intentar seguir su camino hacia los Octavos de Final de la máxima competición europea.

Paco González, director de 'Tiempo de Juego', ha analizado la carrera de Maradona en Cope.es, explicando que es lo más grande que ha visto en un campo de fútbol: "Para mí es incomparable. Cuando me hablan de Messi, yo les digo que lo que hace Messi, lo hacía Maradona entre pirañas, cocodrilos y tigres hambrientos. Todas las patadas que se ha llevado Messi en su carrera, Maradona se las llevaba en un mes y además mucho peor intencionadas. El valor de lo que hizo Maradona en el fútbol es incalculable. Y ya, las jugadas y la magia que hacia con la pelota es irrepetible".

También las reacciones llegaban desde Milán, donde Manolo Lama estaba a punto de asistir a San Siro para la narración de Real Madrid - Inter de Milán. Lama ha explicado también en nuestra web que la figura de Maradona va a estar aquí siempre porque va a ser irrepetible e inolvidable: "Maradona futbolísticamente yo creo que ha sido de lo más grande que se ha podido ver sobre un terreno de juego".

'La Leyenda de Tiempo de Juego', Pepe Domingo Castaño, también ha recordado la figura de Maradona, subrayando que ha sido un auténtico honor haber podido verle jugar: "Maradona es historia ya, desgraciadamente. Ha sido uno de los grandes. No sé si el más grande. Cuando uno se muere supongo que siempre se dice que era el más grande, pero está entre los más grandes. Yo le vi jugar, y para mí es un honor haber visto jugar a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos".

'El Partidazo de COPE' también ha realizado un programa especial dedicado a la memoria de Diego Armando Maradona, en el que muchas de sus voces han recordado más de una anécdota con el jugador argentino. El programa comenzaba con las palabras de su director y presentador, Juanma Castaño, que ha señalado que este miércoles se ha ido una de las personas más relevantes del planeta y de los últimos cuarenta años: "Ha hecho todo lo bueno y todo lo malo. Ha estado en el cielo, ha sido el líder deportivo, espiritual y juvenil de un país entero y luego ha bajado a los infiernos".

��️ #LaOpiniónDeJuanma



���� "Hoy se ha ido una de las personas más relevantes del planeta"



�� "Maradona era un genio dentro del campo y un desastre eligiendo amigos y amigas"



�� #PartidazoCOPEpic.twitter.com/coiWggoBv7 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 25, 2020

'El Partidazo de COPE' de este miércoles ha contado con muchos testimonios y anécdotas que pueden ser claves para resumir la historia de Diego Armando Maradona. Entre ellos el de José María Minguella, comentarista de 'Tiempo de Juego' y pieza clave en la llegada de Maradona al Barcelona, en este sentido, ha explicado cómo fue la primera vez que vio jugar al astro argentino: "Viendo un partido de Argentinos Juniors en Buenos Aires me quedé prendado de Maradona. Apareció un chaval joven con un pantalón que parecía más un bañador y empezó a tocar el balón con mucha clase y dije 'este para el Barcelona".

Por último, Julio Maldonado 'Maldini', experto en fútbol internacional y comentarista de 'Tiempo de Juego' y 'El Partidazo' de COPE' también ha explicado cuál es el recuerdo que él tiene de la carrera de Maradona: "Para mí es el mejor y ha sido el futbolista que ha alcanzado las máximas cuotas de talento dentro de un campo de fútbol. Digamos que si pudiéramos hablar del talento puro ese es Maradona".