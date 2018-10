Herrera: "Para Sánchez antipatriota es quien se opone a los Presupuestos, no quienes quieren volar España"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Hoy es lo que viene siendo miércoles, eh. Y para todo el día. Y para las horas que quedan que todavía son algunas a pesar de que ya han pasado 8 desde que comenzara. Y si usted no ha aprovechado alguna de ellas ha perdido mucho tiempo seguramente para ser productivo, que es lo primero que te enseñan en lugares como en el que estamos, Bestinver. Estamos en Bestinver esta mañana donde queremos saber cómo se obtiene rentabilidad en los patrimonios familiares, cómo pueden crecer los patrimonios familiares. Uno tiene un pequeño patrimonio nacido del ahorro, por ejemplo, y quiere multiplicarlo, quiere que crezca, quiere hacer una inversión y no sabe donde o no se atreve o piensa: “A ver si meto la pata y resulta que lo pierdo todo de un plumazo”. Bueno, para esta gente como Bestinver que pertenece al grupo Acciona, que quiere conseguir las mejores rentabilidades posibles a largo plazo para sus clientes, fundamentalmente a través de renta variable.

Si usted hubeira invertido 1000 € del año 1993 cuando lanzaron el fondo más representativo que es Bestinfond, usted hoy tendría 30000 €. Lo fuera multiplicado por 30. Bueno, no está mal, no está mal. Mejor eso que el dinero esté quieto en un cajón, que normalmente no se reproduce por esporas.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL COMPLETO DE HERRERA

Bueno, de esto le hablaremos hoy porque también tenemos que hablar de dineros, pero el dinero de todos, no el suyo. También es suyo, pero no es que no sea de nadie, es de gente en concreto, es el dinero de los presupuestos. Estamos ante una situación absolutamente inaudita en España, inaudita, porque los presupuestos que viajan a Bruselas sin antes haber sido aprobados en el Congreso van a ser negociados en una cárcel por un tío que no forma parte del Gobierno y por otro que está preso como consecuencia de un proceso por rebelión que ha iniciado la justicia contra él.

Esto que podría parecer un chiste, podría parecer una situación de ciencia ficción, en España es realidad porque Pablo Iglesias, que no forma parte del Gobierno pero que pacta con el Gobierno, y a los membretes de los documentos me remito, pacta con el Gobierno los presupuestos, es al que el presidente del Gobierno le dice: “Vete a la cárcel dónde está Oriol Junqueras, que es el jefe de Esquerra, y a ver si consigues que apoye los presupuestos”.

Y hay una pregunta inmediata: ¿Qué le dará a cambio? ¿Qué le ha dicho Pedro a Pablo para que le diga a Oriol? Porque estos no dan nada gratis como pueden imaginar. Esa es la situación, y criticar esa situación, y criticar las cuentas que ha realizado este individuo, Pedro Sánchez, con este otro sujeto llamado Pablo Iglesias, es motivo de que el Gobierno te llame antipatriota porque estos ya están dando carnés de patriota exactamente igual que hacía Rodríguez Zapatero hace unos cuantos años cuando decidió que todos aquellos que criticaban lo que estaban diciendo, que llegaba una crisis, no eran patriotas. Es decir, ya estaba saliendo la gente de las empresas norteamericanas con cajas de cartón y la fotografía de los niños y el bate de béisbol o la pelota o la gorra, y aquí decir que llegaba una crisis era ser antipatriota.

Ahora oponerse a estos presupuestos también es antipatriota. Es desleal porque este confunde los intereses personales con los intereses de todos. Y fíjese, que hable de antipatriotas un tipo que ha pactado para ser presidente del Gobierno y está queriendo pactar en una cárcel con otro para aprobar unos presupuestos, con tipos que quieren... No es que sean antipatriotas, es que quieren acabar con España, con la España tal y como la conocemos o con la Corona o con el Rey, que es ese hilo invisible que mantiene engarzado todo el proceso que nace en el 78.

Fíjense, desleal cuando no defiendes a la Corona, cuando tus socios, cuando el mismo que has enviado a la cárcel como todos los domingueros que van a ver a Oriol Junqueras es el que inicia en el Parlamento catalán una moción para reprobar a la Corona. Y tú llamas desleal a los demás. Hombre, desleal será quien embiste a la Corona, quien quiere acabar con ella, quien quiere acabar con la España constitucional. Y esos son los socios de Sánchez, que se ha encargado de varias cosas: primero, de abaratar el insulto. Que ahora todo el mundo pueda ser rapero, sentirse rapero, y poder insultar al Rey y a los católicos. Todos los reaccionarios están felices con eso. Sin disimulos. Arrejuntándose lo peor. "Indepes" de varia factura, la extrema izquierda, y luego todos los que son de izquierdas sin ser de Podemos pero les encantaría ser de Podemos, que son muchos de los del PSOE. Y así volamos el edificio. El edificio es España.

Esto crea una autosatisfacción en algunos que creen que están, de verdad, estos creen que están haciendo transformaciones históricas en España con los presupuestos que van a probar, etcétera, etcétera. Porque previsiblemente van aprobar. Ya veremos exactamente cuáles son, si es que nos enteramos alguna de las circunstancias del pacto, pero den por hecho que pueden salir adelante estos presupuestos. Y sepan ustedes que como los critiquen son antipatriotas, que ya es lo último, lo último en lo que creíamos que iba a caer este tipo que, por cierto, dice ahora, rectifica, que va a defender al Rey antes los tribunales, ante el Constitucional, aunque todos sepamos que lo va a hacer a regañadientes porque no tiene más remedio.

Y no se pierdan lo que investiga una juez en Andalucía. Está investigando la juez Pilar Ordóñez si la Junta de Andalucía utilizó el método de los EREs falsos, 855 millones de “leuros” a través de la Consejería de Empleo, en otras consejerías con un desvío que podría superar los 3500 millones del “leuros”.

La magistrada lo que ha dictado es una providencia en la que da 45 días a la Consejería de Hacienda para que le remita un informe sobre el uso de estos pagos, las transferencias realizadas a la Agencia IDEA entre 2000 y 2011. Atentos a esta situación que puede significar, recordemos que estamos en... Vamos a entrar en campaña en Andalucía dentro de muy poco, puede significar un claro desgaste del Partido Socialista.

Hoy publica ESdiario una encuesta realizada, son 3200 entrevistas telefónicas, Aurea Project Consulting, que es una empresa especializada en el sector radicada en Sevilla, en la que la suma del PP y Ciudadanos estaría a un solo diputado de la mayoría absoluta, lo cual obligaría, con estas cuentas obligaría a Susana Díaz a tener que pactar con Podemos si Ciudadanos es fiel a la palabra que ha dado, que no va a volver a apoyar al PSOE en el Gobierno andaluz. Permanezcan atentos a la pantalla porque puede haber novedades interesantes en Andalucía.