Herrera: "No es ninguna sorpresa que los CDR consultaran con Puigdemont su estrategia violenta" 

¡Cuánto me alegro de saludarles en este 29 de octubre del 2019! Esto se acaba ya. ¿El qué se acaba? Se acaba la Legislatura, vienen otras elecciones, se acaba octubre porque en 3 días mal contados estamos fuera y nos metemos ya en noviembre, los dos últimos meses que van a ser particularmente interesantes: uno, porque hay elecciones el día 10; otro, porque muchos van a encontrar trabajo en eso que se llama temporada navideña, que es una temporada donde los servicios particularmente trabajan mucho más y necesitan más mano de obra, así que enhorabuena si consigue usted trabajo en estos próximos días y lo está buscando, claro.

Hoy tiene mucho que ver con la violencia, con las perspectivas y prospectivas del voto, la información del día, y con la crónica de sucesos que es particular estremecedora en alguno de sus casos: el caso de la pelea en Barcelona, brutal pelea entre pakistaníes en Badalona, entre dos clanes que, al parecer, se disputaban un territorio para la venta de droga, pero es que con katanas, con hachas, con cuchillos, se persiguieron. Quedaron para matarse y, efectivamente, hubo un muerto y tres heridos.

Y con el espeluznante caso del Hospital de Alcorcón. ¿Qué historia es esa? Bueno, un hombre, un empleado de ese hospital que trabajaba en el departamento de lencería y de limpieza de de la fundación de Alcorcón de lavandería, fue descubierto en la habitación de una anciana de 82 años intentando asfixiarla con la almohada. ¿Y por qué pudo ser descubierto? Porque la compañera de habitación se despertó y empezó a gritar y entonces llegaron rápidamente las enfermeras, atendieron a la mujer, este hombre echó a correr, fue detenido por los de seguridad y luego, finalmente, vino la Policía.

Pero la sorpresa viene al saber que este individuo, J.J.F.G, de 49 años, es un hombre que mató ya a dos personas hace 20 años de la misma forma, en el Hospital Clínico: primero, en diciembre del 97 a una anciana de 82 años y, luego, a un recurso que dormía en la enfermería de la prisión de Carabanchel donde estaba preso.

Es un hombre que padece, al parecer, esquizofrenia, en virtud de lo cual fue ingresado en un psiquiátrico y después dejado libre a los 10 años. Lo sorprendente de todo es que un hombre con estos antecedentes pudiera estar trabajando en el Hospital de Alcorcón.

Esta mujer ha salvado la vida de casualidad. De casualidad. Gracias a que la compañera tenía el sueño leve. ¿Pero por qué estaba trabajando en el departamento de lencería y lavandería, que yo me imagino que será una una contrata, pues una empresa a la que habrán contratado para hacer esos trabajos? ¿No sabía nadie qué proceso esquizofrénico vivía este hombre y, sobre todo, qué historial criminal tenía a sus espaldas? Pues ayer estuvo a punto de volver a hacerlo.

Otro tipo de violencia es la violencia a la que ahora por primera vez reconocen acudir algunos de los líderes de las movilizaciones en Cataluña. ¿Qué hace que un sector del separatismo catalán no solo no condene la violencia, sino que destaque bien a las claras delante de un micrófono la parte buena que tiene esa violencia? Escuchar a Elisenda Paluzie, que es la presidenta de la Asamblea Nacional catalana.

Sí, claro, principal responsable la violencia del Estado. "Pero ya nos va bien", dice.Ya nos va bien que se tiren piedras, que se quemen los contenedores, etcétera, etcétera, que es lo que hace visible el conflicto. O sea, no hay mal que por bien no venga. Esto es asumir, efectivamente, la estrategia de la violencia. Pero, en fin, el caso de Paluzie no es el único. También la CUP lo dice, también lo dice Torra, que condena la violencia, como saben ustedes, con media boca, y luego, todos aquellos que la sigan poniendo en práctica todos los días. La última ocasión el bloqueo de la estación de Sants, ayer, y lo que te rondaré y lo que le cuelga.

Pues a todo ese lienzo sumen ustedes otra pincelada. La Audiencia Nacional descubre que los CDR reportaban a Puigdemont. Hoy lo cuenta la prensa, El Mundo, el análisis de las conversaciones intervenidas a los radicales detenidos revela que consultaban su estrategia con el 'president'. Hombre, no es ninguna sorpresa, pero hay ya constancia.

Puigdemont, por cierto, que hoy va a los juzgados a Bruselas a que le digan que la Fiscalía está de acuerdo con extraditarle a España, cosa que seguramente no pasará.

¿Y qué es lo que estamos esperando hoy? ¿Sobre qué estamos echando más las cuentas en este día en el que, por cierto, hay huelga universitaria indefinida en Cataluña? Fíjese, otro día de barricadas, acoso a los que pretendan dar clase, etcétera, etcétera, etcétera.

El CIS. Miren, dentro de muy poco, un par de horas, quizás menos, conoceremos esta macroencuesta del CIS, que son 18.000 entrevistas. Oiga, 18.000 entrevistas son... Si luego no las maleas, utilizando un método, cambiando un método y utilizando el que no debes y haciendo lo que no debes, te da una idea bastante fidedigna de lo que hay. Seguramente sí, esos cambios de método que ha practicado Tezanos a lo largo de este tiempo no se produjeran y nos fuéramos simplemente a la fuente que dice cuál es la intención de voto directo, tendríamos una idea, pero como aquí este la cocina unas veces la ha puesto de fuego, otrás de inducción, otras más al horno, otras veces en el microondas, pues no sabemos.

Pero la previsión es que siga que el PSOE tendrá entre 130 y 150. Es una horquilla muy amplia, de acuerdo, pero si se acerca a 150, hombre... Con que tenga más de 12, Pedro Sáchez podrá decir que ha cumplido su objetivo, sino, efectivamente, es un palo para quien, primero, estaba encantado con que le impidieran los Presupuestos para así poder convocar elecciones y después hizo todo lo posible para no formar Gobierno, para repetir elecciones. Hombre, si haces todo eso y luego sacas menos todavía de lo que tenías, te lo tienes que pensar

Bueno, lo que dice el CIS es lo contrario que dicen las demás encuestas. Es exactamente lo contrario. Y hasta el 10 no sabremos quién tiene razón porque lo que más algunos manejan o el argumento que más se maneja es que el CIS, realmente más que una encuesta, lo que hace es un factor movilizador, que es lo que pone en marcha.

Pero cuidado porque el CIS acertó el 28 de abril y todos los que dijimos que aquello era una barbaridad lo que iba diciendo el CIS, nos tuvimos que meter lo que decíamos por donde el sol no brilla. Es verdad que también el CIS se equivocó en las elecciones andaluzas, pero queda por ver cómo va a influir todo lo que está ocurriendo después de la sentencia en Cataluña, el numerito electoralista de la exhumación de Franco, etcétera, etcétera, etcétera. Permanezcan atentos a la pantalla porque entre estas y otras cosas, le vamos a contar cuál es toda la actualidad de este martes 29 de octubre del 2019.