Fernando Simón, en COPE: "Aún no estamos en una fase de transmisión incontrolada del coronavirus"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, asegura que la crisis del coronavirus en España todavía se encuentra en una fase de contención. En una entrevista este lunes en "Herrera en COPE", el experto considera que los contagios existentes en nuestro país - casi un centenar, según los últimos datos - son "casos importados y de grupos bien definidos". "No sólo es importante el número de casos, sino también la identificación de los mismos", ha señalado. La siguiente fase sería la de una transmisión incontrolada, estado en el que los protocolos variarían significativamente. "En la siguiente fase el objetivo sería reducir el impacto. Nosotros aún no estamos en ella, aunque cada día que pasa hay más riesgo de que pasemos a esa segunda fase", ha advertido.

En dicha fase se podría contemplar la suspensión de actos multitudinarios para evitar la propagación. "No por juntarse aparecen las enfermedades. Si estamos en una fase de contención e identificamos correctamente las cadenas de transmisión, no debería ser un problema grave celebrar eventos multitudinarios. Suspender actos supondría que el virus circula sin control por nuestro país. Es una situación que hay que valorar con cuidado y aplicar si va a tener un efecto real o no. Hay medidas que a veces son más efectistas que efectivas. Nosotros estamos intentando mantener la calma y ser objetivos en la toma de decisiones. En algún momento podemos discrepar con lo que hacen algunos países, pero estamos alineados con lo que hacen muchos otros", ha asegurado.